Это просто дебошир: угрожает убить жену, колотит двух пасынков, избил полкой соседок рецидивист в Чувашии

Мужчина с 2011 по 2017 годы был пять раз судим за различные преступления, последний раз из мест лишения свободы, где он провел 5 лет, он освободился в июне 2018 года. И вновь пошел по этапу.

28 июля 2019 года на лестничной площадке в доме, где проживает злоумышленник, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с двумя своими соседками по подъезду в возрасте 55-ти и 58-ми лет, нанеся им удары деревянной палкой и кулаками

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю города Канаша, не имеющему постоянного места работы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двоих малолетних пасынков), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — 2 эпизода), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

Следствием и судом установлено, что с июля по август 2019 года в городе Канаше он, находясь по месту своего жительства, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои двоим пасынкам в возрасте 9-ти и 11-ти лет. Вечером 5 сентября 2019 года он избил свою супругу, а также угрожал ей убийством, замахиваясь кухонным ножом. В настоящее время между ними идет бракоразводный процесс.

Кроме того, вечером 28 июля 2019 года на лестничной площадке в доме, где проживает злоумышленник, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с двумя своими соседками по подъезду в возрасте 55-ти и 58-ми лет, нанеся им удары деревянной палкой и кулаками. Последняя, в результате избиения не удержавшись на ногах, упала, ей был причинена тупая травма левого плеча, которая расценивается как причинившая тяжкий вред здоровью. Следует также отметить, что ранее осужденный уже был подвергнут административному наказанию за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Мужчина с 2011 по 2017 годы был пять раз судим за различные преступления, последний раз из мест лишения свободы, где он провел 5 лет, он освободился в июне 2018 года. По июль 2020 года в отношении него был установлен административный надзор. Тем не менее 6 сентября 2019 года он самовольно покинул избранное им место жительства в городе Канаше и, не уведомив орган внутренних дел, проживал в городе Тетюши Республики Татарстан до 17 октября 2019 года, когда был задержан сотрудниками полиции.

По результатам расследования уголовного дела в отдел МВД России по городу Канашу следователем внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению инкриминируемых обвиняемому преступлений.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.