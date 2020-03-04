Актер Алексей Панин покидает навсегда Россию. Покупает квартиру в Испании

Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры. Ранее он уже уезжал навсегда в США.

Алексей Панин покидает Россию

Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию, пишет РИА Новости.

Он сказал, что готов даже работать грузчиком. Гордон уточнил у Панина, сознательно ли он говорит о своем отъезде из России навсегда.

Актер подтвердил, что уезжает.



«Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране», — пояснил он.Он рассказал о небольшом городе в Испании Торревьеха, где у него нашлись друзья, которые, по признанию актера, ему помогают. Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая досталась в наследство, а вторую он планирует сдавать.«Купим квартиру там, в Испании», — заявил актер.Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры.В прошлом году Алексей Панин «попрощался» с Россией, опубликовав фотографию в своем Instagram загранпаспорта с американской визой с подписью «билет в один конец». Позднее артист удалил публикацию.