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Актер Алексей Панин покидает навсегда Россию. Покупает квартиру в Испании

22:06 04.03.2020 Фото: Википедия
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Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры. Ранее он уже уезжал навсегда в США.

Актер Алексей Панин покидает навсегда Россию. Покупает квартиру в Испании
Алексей Панин покидает Россию

Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию, пишет РИА Новости.
Он сказал, что готов даже работать грузчиком. Гордон уточнил у Панина, сознательно ли он говорит о своем отъезде из России навсегда.
Актер подтвердил, что уезжает.

«Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране», — пояснил он.
Он рассказал о небольшом городе в Испании Торревьеха, где у него нашлись друзья, которые, по признанию актера, ему помогают. Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая досталась в наследство, а вторую он планирует сдавать.
«Купим квартиру там, в Испании», — заявил актер.
Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры.
В прошлом году Алексей Панин «попрощался» с Россией, опубликовав фотографию в своем Instagram загранпаспорта с американской визой с подписью «билет в один конец». Позднее артист удалил публикацию.

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