До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года

Сюжет: Пенсионная реформа
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. А прочло РИА Новости.
Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м.
Согласно ей, в Основной закон вносится положение о том, что Россия уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Подчеркивается, что система пенсионного обеспечения формируется на основе «принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».