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До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года

22:10 04.03.2020 Фото: pixabay
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По итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.

До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года
До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года
Сюжет: Пенсионная реформа
До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года

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Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. А прочло РИА Новости.
Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м.

Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции. Так, накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал соответствующую президентскую поправку.
Согласно ей, в Основной закон вносится положение о том, что Россия уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Подчеркивается, что система пенсионного обеспечения формируется на основе «принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

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