Бесплатные объявления Бердска и Искитима

В разделе объявлений сайта do.kurer-sreda.ru добавлены новые рубрики:
Услуги:
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
туризм
хобби
Рубрика «Строительство и монтаж»:
сантехнические работы;
электромонтажные работы;
строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;
ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;
двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;
демонтажные работы (от обоев до сноса дома);
сварочные работы;
сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;
бестраншейная прокладка водопровода, канализации.
ж/б кольца;
столярные и плотницкие работы;
ассенизатор, откачка ям;
кровельные работы, строительство крыш любой сложности.
Рубрика «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.
Рубрика для детей:
одежда и обувь для новорожденных;
одежда и обувь для девочек;
одежда и обувь для мальчиков;
игрушки
Продам/куплю:
топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.
Животные: кошки; собаки; прочие животные; товары для животных; услуги для животных, бюро находок.
Авто: Отогрев авто.
Услуги: Вскрытие и ремонт замков.
ПРОДАМ/СДАМ бизнес
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