05.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков

09:05 05.03.2020 Фото: Предоставлено Владимиром Жуковым
4 16

В сказках часто бывает, что мертвый воскресает от чудесного поцелуя и волшебного эликсира. Имеет ли место быть такой поворот событий в реальной жизни, выяснил Курьер.Среда.Бердск.

Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков
Курьезные случаи в работе судмедэксперта из города Бердска Владимира Федоровича Жукова 
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков

Блогер Екатерина Диденко: я в морге осознала, что стала вдовой. Сухой лед убил троих в банеЖенщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир ЖуковЕщё 180 новостей

В сказках часто бывает, что мертвый воскресает от чудесного поцелуя и волшебного эликсира. Имеет ли место быть такой поворот событий в реальной жизни, выяснил Курьер.Среда.Бердск. Недавно мы рассказали читателям о советах для живых от судмедэксперта Владимира Жукова,человеком со стажем работы в своей области более 50 лет. За время своей трудовой деятельности он вскрыл трупы более 7000 тысяч жителей города. Сегодня мы поинтересовались у эксперта, бывали ли в Бердском морге случаи, когда люди оживали? Ведь в западных новостях то и дело мелькают подобные случаи.

Вот что нам ответил судмедэксперт Владимир Жуков:

Владимир Федорович, за границей в новостях частенько мелькают случаи, когда покойник ожил прямо в морге, зале кремации, бывали ли в бердском морге случаи, когда люди оживали?

— У меня был один случай. Ночью приезжает полиция, открывают морг, у них свой ключ, заносят труп, а в это время со стола поднимается страшненькая растрепанная бабулька и говорит: «Вы что тут делаете?».

У работника полиции сразу плохо с сердцем, за 50 лет уже было ему. Он падает вместе с трупом, его сразу в приемный покой и повезли. Благо, что рядом больница.

А это просто санитарка наша была. За все время работы санитарки бывали разные, одна была очень хорошая, но не блистала красотой и любила выпить.

Как-то в очередной раз она хорошо поддала, труп выдала и не дошла до дома, а легла спать на стол в морге и уснула. Пришлось потом отругать санитарку, человека живого до приступа сердечного довела.

А она говорит: — Они мол без стука вошли!

Так что в морг лучше стучаться, а то мало ли что. Например, в 2004 году житель Индии ожил прямо в морге, проведя несколько часов в холодильнике. Мертвого мужчину нашли полицейские рядом с дорогой, они доставили его в больницу, где и констатировали «мертв на момент прибытия». Сразу после этого тело передали в морг и поместили в холодильник. А  спустя несколько часов, проведенных в холодильнике, усопший начал двигаться, приведя работников морга в шоковое состояние.

Ожившего пациента потом вновь доставили в больницу, а не доглядевшим врача пришлось переделывать все документы о констатации смерти. В настоящий момент умерший мужчина благополучно живет.

О том впадали ли в летаргический сон бердчане, расскажем в ближайшее время.

Мнение читателей
14
0
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы слышали про случаи чудесного оживления мертвых людей?

Аноним, 01 марта 2020 01:37
Нет не слышал
Аноним, 02 марта 2020 03:00
За время своей трудовой деятельности он вскрыл трупы более 7000 тысяч жителей города. - Не может быть! Хотя за всю историю города может столько и было жителей.
Григорий, 02 марта 2020 15:32
Какие Вы недоверчивые. Может он стахановец и работу на дом брал. 7 миллионов, это всего 4 Новосибирска
Аноним, 05 марта 2020 10:09
Анониму: фигню то не пишите! Не все трупы вскрывают. Есть категории (после продолжительной болезни,определенный возраст и т д),когда труп не подлежит вскрытию. Да и не он один работал все эти годы в морге. Так что Ваше подозрение насчёт численности жителей напрасно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дедушку-бомжа усыновила семья из Челябинска
11:29 05-03-2020
Дедушку-бомжа усыновила семья из Челябинска
Блогер Екатерина Диденко: я в морге осознала, что стала вдовой. Сухой лед убил троих в бане
11:23 05-03-2020
Блогер Екатерина Диденко: я в морге осознала, что стала вдовой. Сухой лед убил троих в бане
Недели Великого поста: что можно есть, какие молитвы читать, как себя вести?
11:18 05-03-2020
Недели Великого поста: что можно есть, какие молитвы читать, как себя вести?
Чем стабильность в экономике отличается от застоя, объяснил Путин
11:15 05-03-2020
Чем стабильность в экономике отличается от застоя, объяснил Путин
Молодость: какие продукты убивают морщины?
11:11 05-03-2020
Молодость: какие продукты убивают морщины?
78% россиян сохраняют обычный режим питания в Великий пост
11:08 05-03-2020
78% россиян сохраняют обычный режим питания в Великий пост
Мебель должна быть без запаха: Как выбрать мебель
11:03 05-03-2020
Мебель должна быть без запаха: Как выбрать мебель
Станцевал и снял на видео под песню Little Big Жириновский 1
11:00 05-03-2020
Станцевал и снял на видео под песню Little Big Жириновский
2223 человека заразили смертельным коронавирусом в мире за сутки
10:48 05-03-2020
2223 человека заразили смертельным коронавирусом в мире за сутки
Ребенок с гигантским родимым пятном из США прилетел на лечение в Краснодар 1
10:45 05-03-2020
Ребенок с гигантским родимым пятном из США прилетел на лечение в Краснодар