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«Помогите!» кричала из кабинета экс-начмед Шахатова после конфликта с мужем «доведенной» до реанимации пациентки ЦГБ Бердска

10:36 05.03.2020, Алена Романцова Фото: Алёны Романцовой
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На суде допросили двух девушек, которые работали секретарями в приемной главного врача и начмеда. Они видели весь конфликт, но не видели, чтобы Охотин ломал ей руку. Шахатова не жаловалась на боль.

Помогите! кричала из кабинета экс начмед Шахатова после конфликта с мужем доведенной до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
Допросили свидетелей по делу о сломанной руке экс-начмеду Шахатовой в ЦГБ Бердска

Допросили двоих свидетелей по делу о нападении мужа «доведенной» до реанимации пациентки на экс-начмеда ЦГБ.

Сегодня, 5 марта, состоялось третье заседание, где секретари бывшего начмеда и главного врача рассказали, как Александр Охотин пришел в приёмную и требовал главного врача и его печать на документах. Навстречу ему вышла Надежда Шахатова, они прошли в кабинет.

— Помогите! — закричала по словам свидетельниц через семь минут общения с Охотиным Шахатова.

— Я не видела, чтобы они соприкасались, не видела чтобы он ломал руку, — сказала свидетель Татьяна Ходькина.

При этом она отметила, что Шахатова не жаловалась на боли в руке и осталась ждать полицию у себя в кабинете.

Сам Александр Охотин напомнил, как он просил отойти врача и дать ему выйти из кабинета.

Напомним, на последнем заседании, 12 февраля, Надежда Александровна пришла и дала пояснения по сути конфликта, случившегося 20 мая 2019 года. На первое, прошедшее 25 января, истец не явилась.

По версии Шахатовой, в тот день молодой человек пришел заверить какие-то справки, разговаривал на повышенных тонах. Оказалось, что посетитель просил поставить печати на документах, которые накануне составили врачи гинекологического и реанимационного отделений ЦГБ. В них говорилось, что супруга Александра Охотина поступила в больницу поздно вечером, промучилась всю ночь и только на следующее утро ей сделали операцию.

По данным следствия он сломал руку начмеду, когда забирал документы о лечении своей жены. Он убежден, что врачи довели его супругу до реанимации. Александру Охотину, напомним, вменяют ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль. Впоследствии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у начмеда оказалась сломанной рука,в связи с чем она более месяца провела на больничном. Впрочем, бумаги, ставшие поводом для конфликта, «в результате борьбы» оказались порванными на несколько частей.

В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности.

Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.

Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.

Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта.

Напомним, что ни Надежда Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в горбольнице Бердска.

Предыстория

По словам Александра Охотина, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

Подробности — в ближайшее время.

Помогите! кричала из кабинета экс начмед Шахатова после конфликта с мужем доведенной до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
Помогите! кричала из кабинета экс начмед Шахатова после конфликта с мужем доведенной до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 05 марта 2020 11:16
Наказать,чтобы в следующей ситуации,а их будет не мало,не возникло желания к кому-либо прикасаться

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