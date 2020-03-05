Фестиваль «День женской книги» 7 марта проведут в Бердске. Полная программа

Все мероприятия начнутся с 11:30, на фестиваль приедут писатели из Москвы.

День Женской книги пройдет 7 марта

7 марта во Дворце Культуры «Родина» пройдет литературный фестиваль «День женской книги».

Программа фестиваля:

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

11:30 Торжественное открытие

12:00 Мульт-марафон. Анимационная студия «Арбуз» (Бердск)

13:30 Мульт-марафон. Студия «Пчела» (Москва)

15:30 Мульт-марафон. Студия «Дом» (Бердск)



17:00 Мульт-марафон. Студия «Пилот» (Москва)

ЛЕКТОРИЙ №1

11:00 Книжная серия «Любимые». Видеопрезентация. Издательство «Вече» (Москва)

11:30 Программа «Литература для женщин. Литература про женщин». Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке

13:30 Алина Перлова (Новосибирск). «Женщины в китайской литературе». Лекция



14:30 Константин Голодяев (Новосибирск) «История Сибири. Женский пехотный батальон». Лекция.

ЛЕКТОРИЙ №2

11:30 Детская азбука «Капелька». Видеопрезентация.

12:30 Алексей Олейников (Москва), Арина Литвиненко (Новосибирск) «Соня из 7 буэээ». Презентация рэп-комикса

13:30 Анастасия Скорондаева, Анна Хрусталева (Москва). Презентация романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе».



14:30 Юлия Вронская (Ясная Поляна), Николай Ильин (Новосибирск). «Секреты усадебной кухни Софьи Андреевны Толстой». Литературно-кулинарный мастер-класс.16:00 Константин Мильчин (Москва). «Война полов в мире гендеров». Лекция

ВТОРОЙ ЭТАЖ

МАЛЫЙ ЗАЛ

12:00 Поэтический клуб «Искатель». Поэтический клуб «Астрея». Чтения. Свободный микрофон.



13:30 Анна Матвеева (Екатеринбург). «Картинные девушки». Лекция — презентация книги.14:30 Наталья Ломыкина (Москва). «Голос женщины. Может ли новая женская проза стать большой литературой». Лекция15:30 Ляля Кандаурова (Москва). «Чем музыка обязана женщинам». Лекция16:30 Марина Москвина (Москва). «Жизнь, как подарок на день рожденья». Встреча с писательницей17:30 «Страница 20». Чемпионат Бердска по чтению вслух среди старшеклассников. Финал

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЗОНА

13:30 Встреча с педагогом и писателем Алексеем Олейниковым (Москва).

14:30 «Библиотеки — библиотекам». Встреча с Ларисой Сулеймановой (Иркутск).

ЗАЛ «АКВАРИУМ»

11:30 Акция «Читай, любимый город». ЦБС г. Бердска



15:00 Издательство «Клевер» (Москва) представляет: «Котенок Шмяк и истории» 4+._______________________________________________________________________*В программе возможны изменения

Источник : Администрация Бердска