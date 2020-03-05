Фестиваль «День женской книги» 7 марта проведут в Бердске. Полная программа

7 марта во Дворце Культуры «Родина» пройдет литературный фестиваль «День женской книги».
Программа фестиваля:
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
11:30 Торжественное открытие
12:00 Мульт-марафон. Анимационная студия «Арбуз» (Бердск)
13:30 Мульт-марафон. Студия «Пчела» (Москва)
15:30 Мульт-марафон. Студия «Дом» (Бердск)
ЛЕКТОРИЙ №1
11:00 Книжная серия «Любимые». Видеопрезентация. Издательство «Вече» (Москва)
11:30 Программа «Литература для женщин. Литература про женщин». Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке
13:30 Алина Перлова (Новосибирск). «Женщины в китайской литературе». Лекция
ЛЕКТОРИЙ №2
11:30 Детская азбука «Капелька». Видеопрезентация.
12:30 Алексей Олейников (Москва), Арина Литвиненко (Новосибирск) «Соня из 7 буэээ». Презентация рэп-комикса
13:30 Анастасия Скорондаева, Анна Хрусталева (Москва). Презентация романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе».
16:00 Константин Мильчин (Москва). «Война полов в мире гендеров». Лекция
ВТОРОЙ ЭТАЖ
МАЛЫЙ ЗАЛ
12:00 Поэтический клуб «Искатель». Поэтический клуб «Астрея». Чтения. Свободный микрофон.
14:30 Наталья Ломыкина (Москва). «Голос женщины. Может ли новая женская проза стать большой литературой». Лекция
15:30 Ляля Кандаурова (Москва). «Чем музыка обязана женщинам». Лекция
16:30 Марина Москвина (Москва). «Жизнь, как подарок на день рожденья». Встреча с писательницей
17:30 «Страница 20». Чемпионат Бердска по чтению вслух среди старшеклассников. Финал
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЗОНА
13:30 Встреча с педагогом и писателем Алексеем Олейниковым (Москва).
14:30 «Библиотеки — библиотекам». Встреча с Ларисой Сулеймановой (Иркутск).
ЗАЛ «АКВАРИУМ»
11:30 Акция «Читай, любимый город». ЦБС г. Бердска
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*В программе возможны изменения
Источник : Администрация Бердска