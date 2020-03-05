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38 365 рублей в среднем получают жители Бердска

18:48 05.03.2020 Фото: tradernet.com
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Средняя зарплата в Сибири выше — почти 41 тысячу рублей.

38 365 рублей в среднем получают жители Бердска
Средняя зарплата растет

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2019 года составила 40880 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Средняя зарплата в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 38365 рублей.

Источник: Новосибирскстат

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От редакции

А какая зарплата у вас?

Виктор, 04 марта 2020 10:15
Оклад около 18, на руки около 21 (инженер, федеральный оператор) Все устраивает, не жалуюсь, просто для информации!
Аноним, 04 марта 2020 10:38
на руки ведь за вычетом налогов. То есть у вас к окладу еще надбавки есть?
Аноним, 04 марта 2020 12:22
просто зарплата - это оклад + все надбавки в сумме (даже без вычета налогов).
Так что сумма вашего оклада не показательна
Виктор, 04 марта 2020 13:07
ИТОГО = оклад + 25% терр.коэфф. - 13% НДФЛ.
Гость Очередной, 05 марта 2020 11:33
молодец! что не жалуетесь....
Аноним, 04 марта 2020 10:38
НВР: больше указанных цифр.
высшее образование, работа по специальности
Аноним, 04 марта 2020 13:17
"больше указанных цифр.
высшее образование, работа по специальности"

Ваша фамилия случайно не Кожин?
Аноним, 04 марта 2020 13:48
нет. а что, для вас удивительно что специалисты в Новосибирске имеют зарплаты под 100 тык?
Аноним, 04 марта 2020 14:22
Имеете и молчите в тряпочку. Счастье любит тишину. Тем более, когда у большинства 20-25 уже радость.
Аноним, 04 марта 2020 14:47
"Имеете и молчите в тряпочку"
С чего это?
Если все так будут делать, то в интернете и остается только нытье и будет полное ощущение что у всех поголовно не больше тех самых 25, да?

Не, я конечно понимаю, что этого оппозиция и хочет: у кого все нормально - молчит, у кого нет - громко кричит.
Но разве это правильно?
Аноним, 04 марта 2020 16:04
О, господи. К чему вы тут приплетаете какую то оппозицию? Возьмем человек к примеру. Из них только у вас зарплата 100 т. руб. у остальных 15 . Так промолчите для вашего же блага и из чувства сострадания к другим.
Аноним, 04 марта 2020 16:48
"О господи", да сколько ныть то можно?
Есть вопрос От редакции: А какая зарплата у вас?
Вот люди отвечают.
Чего вас так напрягает то? Почему вы рты хотите затыкать другим?

А оппозиция здесь при том, что это они именно такие методы применяют
Аноним, 04 марта 2020 17:02
"О господи", да сколько ныть то можно? - сколько нужно.
А вы хотите нытикам рты позатыкать? И чем вы от них отличаетесь?
На госканалах заткнули, теперь будете по частным СМИ бегать с наручниками и кляпами?
Аноним, 04 марта 2020 17:25
"А вы хотите нытикам рты позатыкать?"
вы зря кипятитесь, я как раз за открытость - пусть все высказываются.
Просто когда мне говорят что надо в тряпочку помалкивать - меня это возмущает. Разве не логично?
Аноним, 04 марта 2020 21:18
меньше в 2 с лишним раза указанных цифр
высшее образование. работа по специальности
Игорь, 04 марта 2020 11:23
60 тыс белыми, плюс премии работа по специальности инженер.
Аноним, 04 марта 2020 12:05
А работать некому ?
Аноним, 04 марта 2020 12:36
У нас в компании меньше 40 000 нет зарплат. В основном побольше
a.danilov, 04 марта 2020 12:38
что за компания и о каких должностях вы говорите?
Аноним, 04 марта 2020 13:08
сомневаюсь.
В любой компании есть должности например уборщиц.
Огласите название, где никому меньше 40 не платят, тоже интересно :)
Аноним, 04 марта 2020 13:18
Компания директоров газпрома...
Аноним, 04 марта 2020 13:47
Вот-вот, а по статистике
Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты.
8 тысяч рублей в месяц и меньше получают 8% опрошенных, менее 14 тысяч рублей — 15%, от 14 тысяч рублей до 20 тысяч рублей — 23%, от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей — 22%, более 30 тысяч рублей получают только 15% опрошенных.
Зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48 всего объема средств, направленных на оплату труда.
У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
Сведения взяты не из Медуз и прочих Эхов и Свобод, а из патриотических про-путинских СМИ.
Аноним, 04 марта 2020 16:00
У нас нет уборщиц в компании. Нас клининговая компания обслуживает. У нас маленькая совсем компания, 20 человек всего. Вот и нет никого с особо низкими зарплатами. Нет, мы не директора Газпрома конечно. Мы наши, бердские.
Аноним, 04 марта 2020 16:45
В таком случае вы просто не учитываете реально зарплаты всех тех, кто обслуживает вас.

Ну а вообще, молодцы. Удачи в работе и не обращайте внимания на нытиков и провокаторов
Аноним, 04 марта 2020 17:00
конечно не учитываем. мы вон в Ярче ходим конфеты и печенье для офиса покупать. зарплаты продавцов Ярче конечно мы не учитываем.
Аноним, 04 марта 2020 17:04
Нытиком и вы можете стать. В любой момент, не зависящий от вас даже.
Аноним, 04 марта 2020 17:19
При чем здесь нытики и провокаторы? Если у человека реальная з/п 15 т. руб, а ему везде говорят о 38 т. руб, он что, радоваться должен? Это вы провокатор со своей зарплатой в 100 т руб. Получаешь - получай молча, не провоцируй остальных на определенные эмоции.
Аноним, 04 марта 2020 17:27
те кто развивается, вкладывает в собственное образование и развитие - вряд ли нытиком станет.
В "случае чего" просто найдет где еще будут ради принять человека с актуальными и нужными умениями и навыками.

Или вам такое совсем не знакомо?
Типа отучились и дальше 40 лет делаете одно и тоже, а когда технология поменялась, а вы больше ничего не умеете, то начинаете государство винить?
Аноним, 04 марта 2020 17:35
"Если у человека реальная з/п 15 т. руб, а ему везде говорят о 38 т. руб, он что, радоваться должен?"
Я лично думаю так: этот человек должен задуматься и сделать правильный вывод!
А правильный вывод не о том что правительство плохое и статистика врет,
а в том что его умения сейчас не ценятся на рынке и ему пора что-то менять в своей жизни.
Разве не прав?
Аноним, 05 марта 2020 09:54
1. Сегодня ты с хорошей зарплатой а завтра твой хозяин свернет свой бизнес. И все, куда? В других местах свои спецы. И ты уже в рядах нытиков.
2. Когда человеку, к примеру, лет 60, что и когда ему менять, чтобы быть востребованным? Вы узко мыслите с высоты вашего хлебного и пока перспективного места.
Аноним, 05 марта 2020 10:33
Человек должен всю жизнь развиваться и что-то изучать чтобы оставаться перспективным и востребованным специалистом.
Другого не дано в нашем мире.
Нравится вам или нет - ничего не изменит в законах жизни
Аноним, 05 марта 2020 18:59
Возьмите меня к вам на работу я тоже хочу 40 тысяч получать, и статистике соответствовать.
Михаил, 04 марта 2020 13:06
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации)"
Теперь стало понятно как они рассчитывают среднюю з\п. Т.е. з\п официальная 28 т.р., из них различных отчислений где-то 12 т.р., вот и получается у них средняя 40 т.р. А я все думаю - откуда они такие цифры берут, теперь все встало на свои места, как всегда дурят народ.
Аноним, 04 марта 2020 13:46
в целом: правильно. Это цифра без учета налогов.
Но в деталях - вы заблуждаетесь: из этой цифры надо только подоходный вычесть.
Вы возьмите расчетку свою и посмотрите:
- начислено: ХХ рублей
- удержано (тот самый налог подоходный)
- итого: на руки: YYY
Аноним, 04 марта 2020 14:09
"Номинальная заработная плата — это сумма денег, начисленная наемному работнику за определенный период в зависимости от отработанных часов или количества и качества произведенной продукции"
А отчисления в ФСС, ПФР и пр. начисляются уже с номинальной заработной платы.
Михаил, 04 марта 2020 19:58
Анонимы, вы лично эти расчеты делали? Дурят они нас, по любому накидывают 30% за отчисления а ПФ и ФФОМС, иначе откуда берутся такие суммы? У нас пол города по официалке за МРОТ работает, остальное в конверте, и не говорите, что это не так. Вы хотите сказать, что остальная половина в среднем получает 65 т.р. официально?
Аноним, 05 марта 2020 11:01
Михаил, МВД, врачи, учителя, МЧС, военные и пр. - они не на минималке. И их реально половина, а то и больше.
Анрнимм, 04 марта 2020 14:13
Зп 130000,считаю маленькой, как народ живёт на 40 вообще не понятно.
Поросёнок Пётр, 04 марта 2020 16:25
Тут одна дама недавно задавала Владимиру Владимировичу вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, когда только за квартиру нужно 4000 отдать, вот Владимир Владимирович тоже не знает, как можно прожить на такие деньги, а вы говорите 40 000.
Аноним, 04 марта 2020 14:22
НВР:
12000
Елена, 04 марта 2020 14:38
Складывают зарплату каждого работника, и общую сумму делят на количество работников. Вот и получили таку сумму. Да если у одного 60 тысяч, а у второго 10 тысяч, то в среднем на каждого по 35. Замечательно!!!! Россия страна дураков.
Аноним, 04 марта 2020 15:29
страна дураков там, где не понимают что такое статистика и небо за дождь ругают
Аноним, 04 марта 2020 16:18
Елена, а вы поинтересуйтесь, что такое мода. :D
Анатольий, 04 марта 2020 15:10
Как всегда,начальник ест котлеты,а работник капусту,а в среднем все едят голубцы.
Аноним, 04 марта 2020 15:29
Посмотрел определение что такое "номинальная начисленная заработная плата"

На моем примере личном:
- мне начислено за месяц 16557,6 рублей (это оклад + поощрение + районный коэффициент).
- с этой суммы сверху работодатель делает отчисления в пенсионные, медицинские и так далее
- Удержано: НДФЛ (2153 рублей - это 13 и Профвзносы (165,58 - 1% у нас)
- Итого к выдаче: 14239,02 рублей.

Получается что при расчете у меня посчитали зарплату 16557,6.

Правда есть один момент: в этой номинальной не учтено что это полставки только...
Аноним, 05 марта 2020 12:11
16,5 тысяч - пол-ставки.
работал бы на полную - получал бы 33 тысячи.
Практически средняя и есть.
Аноним, 04 марта 2020 16:04
НВР:
23000
Иван, 05 марта 2020 18:52
А чему тут минусовать?
Аноним, 04 марта 2020 16:05
Врут гады
Аноним, 04 марта 2020 16:35
НВР:
Ну пипец!!!откуда такие суммы берете?

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