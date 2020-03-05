38 365 рублей в среднем получают жители Бердска

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2019 года составила 40880 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Средняя зарплата в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 38365 рублей.
Источник: Новосибирскстат
Так что сумма вашего оклада не показательна
высшее образование, работа по специальности
высшее образование, работа по специальности"
Ваша фамилия случайно не Кожин?
С чего это?
Если все так будут делать, то в интернете и остается только нытье и будет полное ощущение что у всех поголовно не больше тех самых 25, да?
Не, я конечно понимаю, что этого оппозиция и хочет: у кого все нормально - молчит, у кого нет - громко кричит.
Но разве это правильно?
Есть вопрос От редакции: А какая зарплата у вас?
Вот люди отвечают.
Чего вас так напрягает то? Почему вы рты хотите затыкать другим?
А оппозиция здесь при том, что это они именно такие методы применяют
А вы хотите нытикам рты позатыкать? И чем вы от них отличаетесь?
На госканалах заткнули, теперь будете по частным СМИ бегать с наручниками и кляпами?
вы зря кипятитесь, я как раз за открытость - пусть все высказываются.
Просто когда мне говорят что надо в тряпочку помалкивать - меня это возмущает. Разве не логично?
высшее образование. работа по специальности
В любой компании есть должности например уборщиц.
Огласите название, где никому меньше 40 не платят, тоже интересно :)
Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты.
8 тысяч рублей в месяц и меньше получают 8% опрошенных, менее 14 тысяч рублей — 15%, от 14 тысяч рублей до 20 тысяч рублей — 23%, от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей — 22%, более 30 тысяч рублей получают только 15% опрошенных.
Зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48 всего объема средств, направленных на оплату труда.
У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
Сведения взяты не из Медуз и прочих Эхов и Свобод, а из патриотических про-путинских СМИ.
Ну а вообще, молодцы. Удачи в работе и не обращайте внимания на нытиков и провокаторов
В "случае чего" просто найдет где еще будут ради принять человека с актуальными и нужными умениями и навыками.
Или вам такое совсем не знакомо?
Типа отучились и дальше 40 лет делаете одно и тоже, а когда технология поменялась, а вы больше ничего не умеете, то начинаете государство винить?
Я лично думаю так: этот человек должен задуматься и сделать правильный вывод!
А правильный вывод не о том что правительство плохое и статистика врет,
а в том что его умения сейчас не ценятся на рынке и ему пора что-то менять в своей жизни.
Разве не прав?
2. Когда человеку, к примеру, лет 60, что и когда ему менять, чтобы быть востребованным? Вы узко мыслите с высоты вашего хлебного и пока перспективного места.
Другого не дано в нашем мире.
Нравится вам или нет - ничего не изменит в законах жизни
Теперь стало понятно как они рассчитывают среднюю з\п. Т.е. з\п официальная 28 т.р., из них различных отчислений где-то 12 т.р., вот и получается у них средняя 40 т.р. А я все думаю - откуда они такие цифры берут, теперь все встало на свои места, как всегда дурят народ.
Но в деталях - вы заблуждаетесь: из этой цифры надо только подоходный вычесть.
Вы возьмите расчетку свою и посмотрите:
- начислено: ХХ рублей
- удержано (тот самый налог подоходный)
- итого: на руки: YYY
А отчисления в ФСС, ПФР и пр. начисляются уже с номинальной заработной платы.
12000
На моем примере личном:
- мне начислено за месяц 16557,6 рублей (это оклад + поощрение + районный коэффициент).
- с этой суммы сверху работодатель делает отчисления в пенсионные, медицинские и так далее
- Удержано: НДФЛ (2153 рублей - это 13 и Профвзносы (165,58 - 1% у нас)
- Итого к выдаче: 14239,02 рублей.
Получается что при расчете у меня посчитали зарплату 16557,6.
Правда есть один момент: в этой номинальной не учтено что это полставки только...
работал бы на полную - получал бы 33 тысячи.
Практически средняя и есть.
23000
Ну пипец!!!откуда такие суммы берете?