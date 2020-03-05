78% россиян сохраняют обычный режим питания в Великий пост

Практически пятая часть россиян не относит себя ни к какому вероисповеданию (18%), а 7% называют себя «атеистами».

Среди православных респондентов наиболее распространенным высказыванием о существовании Бога было мнение, согласно которому «я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений

Опросы проведены: а) 23 – 29 января 2020 года объемом 1603 человек и б) 20 – 26 февраля 2020 года объемом 1614 человек по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%



2,9% для показателей, близких к 25% / 75%2,0% для показателей, близких к 10% / 90%1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

1. 78% респондентов сохранят обычный режим питания в период Великого поста. Только 3% опрошенных (как в целом по выборке, так и среди «православных») намереваются соблюдать полный пост в течение семи недель. Ещё 16% участников опроса сказали, что будут поститься частично.

2. Среди жителей России доминирует православная религиозная идентичность, которая выражена у 2/3 опрошенных (65%). Ислам – вторая по распространённости религия, ее исповедуют 7% совершеннолетних жителей РФ.

3. Практически пятая часть россиян не относит себя ни к какому вероисповеданию (18%), а 7% называют себя «атеистами».

4. «В какой-то мере религиозным» – наиболее распространенная самооценка собственной религиозности среди жителей РФ, ее придерживаются 42% опрошенных. Крайнюю степень уверенности («очень религиозным») декларируют только 9% россиян, и их численность существенно не меняется.

5. В январе 2020 г. 35% участников опроса не испытывали никаких сомнений в существовании Бога. Остальная часть опрошенных декларировала сомнения в диапазоне от полного неверия («я не верю в существование Бога») до периодических сомнений («я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнение»).

6. Среди православных респондентов наиболее распространенным высказыванием о существовании Бога было мнение, согласно которому «я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений» (41%). Каждый пятый православный отвечал, что «я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнение» (22%). Остальные либо не верили, либо их веру нельзя было назвать твердой

7. Приверженцы ислама чаще представителей других конфессий декларировали полную уверенность в существовании Бога (68%), выбирая крайнюю позицию.

8. По сравнению с распределением мнений в 1991 г., в два раза сократилась доля опрошенных, не верящих в существование Бога, и, напротив, в 2,5 раза увеличилась поддержка представления о безоговорочном существовании Бога.

9. 68% жителей России (суммарно) поддерживает мнение, согласно которому Церковь не должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Противники секулярного подхода в сфере принятия государственных решений составили меньшинство (27%).

I. МАСЛЕНИЦА И ВЕЛИКИЙ ПОСТ

24 ФЕВРАЛЯ НАЧИНАЕТСЯ МАСЛЕНИЦА. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПЕЧЬ НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ БЛИНЫ; БУДЕТЕ ЛИ ЕСТЬ МЯСО ИЛИ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ; СОБИРАЕТЕСЬ ХОДИТЬ В ГОСТИ ИЛИ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ, ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ; СОБИРАЕТЕСЬ ПОЙТИ НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ; БУДЕТЕ ОТМЕЧАТЬ МАСЛЕНИЦУ ДРУГИМ СПОСОБОМ? (один ответ)

мар.

97 мар.

мар.

03 фев.

08 фев.

10 янв.

12 мар.

фев.

14 фев.

16 фев.

17 фев.

20 Собираются печь блины 68 72 80 75 79 76 74 64 70 69 77 Собираются пойти в гости или принимать гостей, чтобы отпраздновать масленицу 37 35 40 37 33 39 34 33 30 41 39 Будут есть мясо 48 27 31 27 30 33 44 24 24 31 37 Собираются пойти на народные гуляния в связи с масленицей 16 19 21 25 21 25 21 27 23 27 35 Будут отмечать масленицу иначе 10 4 4 3 3 3 4 3 3 2 5 Не собираются отмечать масленицу 16 15 11 14 12 11 11 16 11 13 12

2 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ. КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПИТАТЬСЯ В ЭТО ВРЕМЯ: СОХРАНИТЬ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ; ЧАСТИЧНО ПОСТИТЬСЯ (НАПРИМЕР, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МЯСА ИЛИ ОТ СПИРТНОГО); ПОЛНОСТЬЮ ПОСТИТЬСЯ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ; ИЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ПОЛНЫЙ ПОСТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ СЕМИ НЕДЕЛЬ? (один ответ)

мар.

98 мар.

00 мар.

03 фев.

08 фев.

янв.

12 мар.

13 фев.

14 фев.

16 фев.

фев.

20 Сохраню обычный режим питания 79 77 77 79 73 74 69 71 75 73 78 Собираюсь частично поститься (отказаться от мяса, спиртного и т.п.) 11 14 16 15 19 17 21 18 16 18 16 Собираюсь полностью поститься последнюю неделю поста 5 2 2 2 2 4 3 4 4 4 1 Собираюсь соблюдать полный пост в течение семи недель 4 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 Затруднились ответить 1 4 2 2 3 4 5 5 2 5 2

II. РЕЛИГИОЗНЫЕ УСТАНОВКИ

КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИГРАЕТ РЕЛИГИЯ? (один ответ)

окт.05 сен.07 янв.12 мар.13 фев.16 фев.20 Очень важную 11 6 6 5 6 12 Довольно важную 27 26 24 29 28 28 Не слишком важную 39 41 45 43 40 35 Не играет никакой роли 20 24 20 19 22 24 Затруднились ответить 2 3 5 4 4 2

НАСКОЛЬКО РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ВЫ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ? (один ответ)

авг.14 дек.15 июн.17 дек.18 янв.20 Очень религиозным 4 4 9 9 9 В какой-то мере религиозным 31 36 44 43 42 Не слишком религиозным 37 32 33 28 28 Совершенно нерелигиозным 26 23 13 17 20 Затруднились ответить 3 5 2 3 1

КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕHHЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧHЕЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один или назвать свой)

май.

сен.

98 янв.

08 фев.

09 авг.

14 дек.

окт.

17 дек.

18 янв.

20 Я не верю в существование Бога 18 19 10 6 7 8 10 8 9 Я не знаю, существует ли Бог, и сомневаюсь, что можно убедиться в его существовании 18 11 9 8 10 10 9 7 9 Я не верю в Бога, но я верю в некую высшую силу 18 13 11 11 14 16 11 12 14 Иногда я верю в существование Бога, а иногда не верю 11 12 14 13 15 15 13 13 11 Я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнение 15 16 21 21 19 17 19 17 17 Я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений 14 24 32 36 29 25 31 38 35 Другое («он внутри вас», «верю в чудо», «я верю в существование высшей силы, которая управляет вселенной») 1 – <1 <1 <1 <1 <1 1 1 Затруднились ответить 5 6 4 5 7 9 7 5 4

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ ЦЕРКОВЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ? (один ответ)

окт.

окт.

07 янв.

12 мар.

13 фев.

16 июн.

дек.

18 янв.

20 Определенно да 16 7 6 5 6 6 8 9 Скорее, да 26 22 20 21 18 22 16 18 Скорее, нет 27 33 37 39 38 36 31 28 Определенно нет 24 28 28 26 28 22 41 40 Затруднились ответить 8 10 10 10 9 14 6 5

ОТНОСИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ К КАКОМУ-ЛИБО ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ? ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОМУ ИМЕННО? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один; ранжировано по убыванию)

янв.20 фев.20 Православие 65 68 Ислам 7 7 Протестанты 1 <1 Буддизм 1 1 Католицизм <1 <1 Иудаизм <1 <1 Индуизм <1 <1 Другое («шаманизм»; «синтаизм»; «алтайская вера, духи, горы») 1 1 Ни к какому вероисповеданию 18 16 Атеист 7 6 Затруднились ответить / отказ от ответа 1 1

Динамика содержательных ответов за десятилетия*

янв.90 май.00 авг.10 фев.20 Православие 33 52 70 68 Католицизм <1 <1 <1 <1 Ислам 1 4 4 7 Другое 1 1 1 1 Ни к какому / атеисты 66 35 21 22

*В таблице приводится только один замер за десятилетие, что определяется различиями в формулировке вопроса от исследования к исследованию; динамику доли респондентов, относящих себя к «православию», см. на графике ниже.

Распределение ответов в зависимости от религиозной самоидентификации респондентов**

В целом по выборке Православие Ислам Ни к какому вероисповеданию Атеист КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПИТАТЬСЯ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ? Сохраню обычный режим питания 78 73 82 95 94 Собираюсь частично поститься (отказаться от мяса, спиртного и т.п.) 16 22 3 3 4 Собираюсь полностью поститься последнюю неделю поста 1 2 — <1 — Собираюсь соблюдать полный пост в течение семи недель 3 3 5 1 — Затруднились ответить 2 1 11 1 1 КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИГРАЕТ РЕЛИГИЯ? Очень важную 12 12 36 1 1 Довольно важную 28 36 37 4 2 Не слишком важную 35 38 12 34 17 Не играет никакой роли 24 12 11 60 78 Затруднились ответить 2 1 4 1 2 НАСКОЛЬКО РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ВЫ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ? Очень религиозным 9 9 30 1 – В какой-то мере религиозным 42 53 53 14 5 Не слишком религиозным 28 30 13 31 20 Совершенно нерелигиозным 20 7 4 53 75 Затруднились ответить 1 1 — 2 1 КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА? Я не верю в существование Бога 9 3 4 19 51 Я не знаю, существует ли Бог, и сомневаюсь, что можно убедиться в его существовании 9 6 3 18 18 Я не верю в Бога, но я верю в некую высшую силу 14 13 1 23 16 Иногда я верю в существование Бога, а иногда не верю 11 12 8 10 3 Я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнения 17 22 11 8 3 Я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений 35 41 68 15 4 Другое 1 1 — 1 2 Затруднились ответить 4 3 5 6 4 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ ЦЕРКОВЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ? Определенно да 9 11 14 4 4 Скорее да 18 22 10 9 10 Скорее нет 28 32 25 21 14 Определенно нет 40 32 35 59 67 Затруднились ответить 5 3 16 8 5

** В таблице приводятся только количественно наполненные группы.

Источник: levada.ru