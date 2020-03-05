78% россиян сохраняют обычный режим питания в Великий пост

Опросы проведены: а) 23 – 29 января 2020 года объемом 1603 человек и б) 20 – 26 февраля 2020 года объемом 1614 человек по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
1. 78% респондентов сохранят обычный режим питания в период Великого поста. Только 3% опрошенных (как в целом по выборке, так и среди «православных») намереваются соблюдать полный пост в течение семи недель. Ещё 16% участников опроса сказали, что будут поститься частично.
2. Среди жителей России доминирует православная религиозная идентичность, которая выражена у 2/3 опрошенных (65%). Ислам – вторая по распространённости религия, ее исповедуют 7% совершеннолетних жителей РФ.
3. Практически пятая часть россиян не относит себя ни к какому вероисповеданию (18%), а 7% называют себя «атеистами».
4. «В какой-то мере религиозным» – наиболее распространенная самооценка собственной религиозности среди жителей РФ, ее придерживаются 42% опрошенных. Крайнюю степень уверенности («очень религиозным») декларируют только 9% россиян, и их численность существенно не меняется.
5. В январе 2020 г. 35% участников опроса не испытывали никаких сомнений в существовании Бога. Остальная часть опрошенных декларировала сомнения в диапазоне от полного неверия («я не верю в существование Бога») до периодических сомнений («я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнение»).
6. Среди православных респондентов наиболее распространенным высказыванием о существовании Бога было мнение, согласно которому «я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений» (41%). Каждый пятый православный отвечал, что «я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнение» (22%). Остальные либо не верили, либо их веру нельзя было назвать твердой
7. Приверженцы ислама чаще представителей других конфессий декларировали полную уверенность в существовании Бога (68%), выбирая крайнюю позицию.
8. По сравнению с распределением мнений в 1991 г., в два раза сократилась доля опрошенных, не верящих в существование Бога, и, напротив, в 2,5 раза увеличилась поддержка представления о безоговорочном существовании Бога.
9. 68% жителей России (суммарно) поддерживает мнение, согласно которому Церковь не должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Противники секулярного подхода в сфере принятия государственных решений составили меньшинство (27%).
I. МАСЛЕНИЦА И ВЕЛИКИЙ ПОСТ
24 ФЕВРАЛЯ НАЧИНАЕТСЯ МАСЛЕНИЦА. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПЕЧЬ НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ БЛИНЫ; БУДЕТЕ ЛИ ЕСТЬ МЯСО ИЛИ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ; СОБИРАЕТЕСЬ ХОДИТЬ В ГОСТИ ИЛИ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ, ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ; СОБИРАЕТЕСЬ ПОЙТИ НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ; БУДЕТЕ ОТМЕЧАТЬ МАСЛЕНИЦУ ДРУГИМ СПОСОБОМ? (один ответ)
|мар.
97
|мар.
|мар.
03
|фев.
08
|фев.
10
|янв.
12
|мар.
|фев.
14
|фев.
16
|фев.
17
|фев.
20
|Собираются печь блины
|68
|72
|80
|75
|79
|76
|74
|64
|70
|69
|77
|Собираются пойти в гости или принимать гостей, чтобы отпраздновать масленицу
|37
|35
|40
|37
|33
|39
|34
|33
|30
|41
|39
|Будут есть мясо
|48
|27
|31
|27
|30
|33
|44
|24
|24
|31
|37
|Собираются пойти на народные гуляния в связи с масленицей
|16
|19
|21
|25
|21
|25
|21
|27
|23
|27
|35
|Будут отмечать масленицу иначе
|10
|4
|4
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|5
|Не собираются отмечать масленицу
|16
|15
|11
|14
|12
|11
|11
|16
|11
|13
|12
2 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ. КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПИТАТЬСЯ В ЭТО ВРЕМЯ: СОХРАНИТЬ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ; ЧАСТИЧНО ПОСТИТЬСЯ (НАПРИМЕР, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МЯСА ИЛИ ОТ СПИРТНОГО); ПОЛНОСТЬЮ ПОСТИТЬСЯ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ; ИЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ПОЛНЫЙ ПОСТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ СЕМИ НЕДЕЛЬ? (один ответ)
|мар.
98
|мар.
00
|мар.
03
|фев.
08
|фев.
|янв.
12
|мар.
13
|фев.
14
|фев.
16
|фев.
|фев.
20
|Сохраню обычный режим питания
|79
|77
|77
|79
|73
|74
|69
|71
|75
|73
|78
|Собираюсь частично поститься (отказаться от мяса, спиртного и т.п.)
|11
|14
|16
|15
|19
|17
|21
|18
|16
|18
|16
|Собираюсь полностью поститься последнюю неделю поста
|5
|2
|2
|2
|2
|4
|3
|4
|4
|4
|1
|Собираюсь соблюдать полный пост в течение семи недель
|4
|3
|3
|2
|3
|1
|2
|2
|3
|2
|3
|Затруднились ответить
|1
|4
|2
|2
|3
|4
|5
|5
|2
|5
|2
II. РЕЛИГИОЗНЫЕ УСТАНОВКИ
КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИГРАЕТ РЕЛИГИЯ? (один ответ)
|окт.05
|сен.07
|янв.12
|мар.13
|фев.16
|фев.20
|Очень важную
|11
|6
|6
|5
|6
|12
|Довольно важную
|27
|26
|24
|29
|28
|28
|Не слишком важную
|39
|41
|45
|43
|40
|35
|Не играет никакой роли
|20
|24
|20
|19
|22
|24
|Затруднились ответить
|2
|3
|5
|4
|4
|2
НАСКОЛЬКО РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ВЫ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ? (один ответ)
|авг.14
|дек.15
|июн.17
|дек.18
|янв.20
|Очень религиозным
|4
|4
|9
|9
|9
|В какой-то мере религиозным
|31
|36
|44
|43
|42
|Не слишком религиозным
|37
|32
|33
|28
|28
|Совершенно нерелигиозным
|26
|23
|13
|17
|20
|Затруднились ответить
|3
|5
|2
|3
|1
КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕHHЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧHЕЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один или назвать свой)
|май.
|сен.
98
|янв.
08
|фев.
09
|авг.
14
|дек.
|окт.
17
|дек.
18
|янв.
20
|Я не верю в существование Бога
|18
|19
|10
|6
|7
|8
|10
|8
|9
|Я не знаю, существует ли Бог, и сомневаюсь, что можно убедиться в его существовании
|18
|11
|9
|8
|10
|10
|9
|7
|9
|Я не верю в Бога, но я верю в некую высшую силу
|18
|13
|11
|11
|14
|16
|11
|12
|14
|Иногда я верю в существование Бога, а иногда не верю
|11
|12
|14
|13
|15
|15
|13
|13
|11
|Я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнение
|15
|16
|21
|21
|19
|17
|19
|17
|17
|Я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений
|14
|24
|32
|36
|29
|25
|31
|38
|35
|Другое («он внутри вас», «верю в чудо», «я верю в существование высшей силы, которая управляет вселенной»)
|1
|–
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|1
|Затруднились ответить
|5
|6
|4
|5
|7
|9
|7
|5
|4
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ ЦЕРКОВЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ? (один ответ)
|окт.
|окт.
07
|янв.
12
|мар.
13
|фев.
16
|июн.
|дек.
18
|янв.
20
|Определенно да
|16
|7
|6
|5
|6
|6
|8
|9
|Скорее, да
|26
|22
|20
|21
|18
|22
|16
|18
|Скорее, нет
|27
|33
|37
|39
|38
|36
|31
|28
|Определенно нет
|24
|28
|28
|26
|28
|22
|41
|40
|Затруднились ответить
|8
|10
|10
|10
|9
|14
|6
|5
ОТНОСИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ К КАКОМУ-ЛИБО ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ? ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОМУ ИМЕННО? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один; ранжировано по убыванию)
|янв.20
|фев.20
|Православие
|65
|68
|Ислам
|7
|7
|Протестанты
|1
|<1
|Буддизм
|1
|1
|Католицизм
|<1
|<1
|Иудаизм
|<1
|<1
|Индуизм
|<1
|<1
|Другое («шаманизм»; «синтаизм»; «алтайская вера, духи, горы»)
|1
|1
|Ни к какому вероисповеданию
|18
|16
|Атеист
|7
|6
|Затруднились ответить / отказ от ответа
|1
|1
Динамика содержательных ответов за десятилетия*
|янв.90
|май.00
|авг.10
|фев.20
|Православие
|33
|52
|70
|68
|Католицизм
|<1
|<1
|<1
|<1
|Ислам
|1
|4
|4
|7
|Другое
|1
|1
|1
|1
|Ни к какому / атеисты
|66
|35
|21
|22
*В таблице приводится только один замер за десятилетие, что определяется различиями в формулировке вопроса от исследования к исследованию; динамику доли респондентов, относящих себя к «православию», см. на графике ниже.
Распределение ответов в зависимости от религиозной самоидентификации респондентов**
|В целом по выборке
|Православие
|Ислам
|Ни к какому вероисповеданию
|Атеист
|КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПИТАТЬСЯ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
|Сохраню обычный режим питания
|78
|73
|82
|95
|94
|Собираюсь частично поститься (отказаться от мяса, спиртного и т.п.)
|16
|22
|3
|3
|4
|Собираюсь полностью поститься последнюю неделю поста
|1
|2
|—
|<1
|—
|Собираюсь соблюдать полный пост в течение семи недель
|3
|3
|5
|1
|—
|Затруднились ответить
|2
|1
|11
|1
|1
|КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИГРАЕТ РЕЛИГИЯ?
|Очень важную
|12
|12
|36
|1
|1
|Довольно важную
|28
|36
|37
|4
|2
|Не слишком важную
|35
|38
|12
|34
|17
|Не играет никакой роли
|24
|12
|11
|60
|78
|Затруднились ответить
|2
|1
|4
|1
|2
|НАСКОЛЬКО РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ВЫ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ?
|Очень религиозным
|9
|9
|30
|1
|–
|В какой-то мере религиозным
|42
|53
|53
|14
|5
|Не слишком религиозным
|28
|30
|13
|31
|20
|Совершенно нерелигиозным
|20
|7
|4
|53
|75
|Затруднились ответить
|1
|1
|—
|2
|1
|КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА?
|Я не верю в существование Бога
|9
|3
|4
|19
|51
|Я не знаю, существует ли Бог, и сомневаюсь, что можно убедиться в его существовании
|9
|6
|3
|18
|18
|Я не верю в Бога, но я верю в некую высшую силу
|14
|13
|1
|23
|16
|Иногда я верю в существование Бога, а иногда не верю
|11
|12
|8
|10
|3
|Я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю сомнения
|17
|22
|11
|8
|3
|Я знаю, что Бог существует и не испытываю в этом никаких сомнений
|35
|41
|68
|15
|4
|Другое
|1
|1
|—
|1
|2
|Затруднились ответить
|4
|3
|5
|6
|4
|КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ ЦЕРКОВЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ?
|Определенно да
|9
|11
|14
|4
|4
|Скорее да
|18
|22
|10
|9
|10
|Скорее нет
|28
|32
|25
|21
|14
|Определенно нет
|40
|32
|35
|59
|67
|Затруднились ответить
|5
|3
|16
|8
|5
** В таблице приводятся только количественно наполненные группы.
Источник: levada.ru