Перец на рассаду: выбор и подготовка семян, почва, правила посадки

В продаже вы можете найти дражированные (гранулированные) семена перца. Такой посадочной материал не нуждается ни в какой подготовке: он уже обработан и покрыт специальной питательной оболочной. Его высеивать нужно именно сухим, чтобы не смыть защитную пленку.

Даже начинающий дачник способен вырастить в домашних условиях крепкую и здоровую рассаду перца

Чтобы получить шикарный урожай сладкого перца, сперва следует правильно вырастить крепкую рассаду в домашних условиях. Процедура выращивания культуры во многом схожа с баклажанами и отчасти с томатами, но существуют и кардинальные отличия. Перец остро реагирует на колебания температуры (резкие понижения) и неудачную пересадку (пикировку), из-за чего сильно снижается уровень его жизненных сил, и он замедляется в росте.

Как выбрать хороший сорт сладкого перца

Обратите внимание! На сайте уже есть несколько подробных обзорных статей о самых популярных и лучших сортах сладкого перца, которые вам обязательно помогут определиться с выбором:

Лучшие сорта сладкого болгарского перца для выращивания в открытом грунте и теплице (красные) .

. Желтые и оранжевые сорта перца.

Как правильно сажать перец на рассаду

Очень важно правильно посадить перец на рассаду. И прежде всего выбрать оптимальные сроки для посева, подготовить и обработать сам посадочный материал, грунт и тару. Ну и, конечно же, посеять сами семена на нужную глубину.

Когда сеять семена: оптимальные сроки посева

Обратите внимание! На сайте уже есть подробная статья о том, как правильно рассчитать сроки посева перца на рассаду, в том числе указаны благоприятные дни для посадки в 2020 году, по лунному календарю.

Как подготовить семена к посадке на рассаду

Чтобы произвести правильную и эффективную посадку семян перца на рассаду, важно осуществить предварительную подготовку семян. Эта процедура поможет обеззаразить посадочный материал, а также активизирует его жизненные силы в более короткие сроки.

Обратите внимание! Срок хранения семян перцев не должен превышать 3 лет. Далее всхожесть значительно уменьшается.

Важно! В продаже вы можете найти дражированные (гранулированные) семена перца. Такой посадочной материал не нуждается ни в какой подготовке: он уже обработан и покрыт специальной питательной оболочной. Его высеивать нужно именно сухим, чтобы не смыть защитную пленку.

Технология подготовки семян перца к посеву:

обеззараживание (протравливание) в розовом растворе марганцовки (это очень слабое средство), гораздо лучше в растворе Фитоспорина (также подойдет «Алирин», «Гамаир») в течение 20-30 минут (в марле) с последующей промывкой под проточной водой;

вымачивание в стимуляторе роста, например, в «Эпине» или «Цирконе» (по инструкции) с целью усиления ростовых процессов;

Как вариант, можно использовать настой золы (1 ст. ложка на 500 мл воды, дать постоять 2 суток), в котором нужно выдержать семена, завернутые в марлевый мешочек, в течение 4-5 часов.

проращивание (замачивание) семян в воде (можно добавить стимулятор роста) для их набухания и последующего пробуждения (прорастания).

Если вы просто погрузите семена в воду, то никакого эффекта не будет, ведь для их пробуждения требуется кислород. Поэтому семена нужно замачивать во влажной тряпочке (именно тряпочке или ватных дисках, в марлю они могут врасти корешками), чтобы к семенам был доступ и влаги, и воздуха). Например, положить её на блюдце, а сверху накрыть полиэтиленовым пакетом (пищевой пленкой), чтобы влага быстро не испарялась, иначе говоря, создать парниковый эффект.

При этом оптимальная температура прорастания семян перца — +23-28 градусов. Поэтому блюдце с замоченными семенами лучше убрать в теплое место, например, на кухонный шкаф на 2-3 дня до прорастания.

Какой выбрать субстрат

Чтобы рассада имела все необходимые компоненты для роста и развития на начальном этапе, следует подобрать специальный почвогрунт.

Сама почвосмесь должна быть рыхлой, легкой и питательной, а её кислотность должна быть близкой к нейтральной.

Если огородник не имеет возможности приготовить ее самостоятельно, решить проблему можно путем покупки готового грунта для выращивания рассады перца (который, как правило, также подходит для баклажанов и томатов).

При желании необходимую почвосмесь можно приготовить самостоятельно, соединив и смешав следующие компоненты:

садовую (огородную) землю;

торф;

перлит, кокосовый субстрат или речной песок.

Важно! Специалисты не рекомендуют добавлять в почвосмесь перегной или минеральные удобрения на этапе посева семян на рассаду, так как это может привести к интенсивному росту надземной части с дальнейшим полеганием всходов.

Некоторые садоводы первоначально сеют пророщенные семена в чистый кокосовый субстрат (без земли), чтобы впоследствии пересадить в горшочки с почвой, хотя опять же можно смешать землю с кокосом. Но способ очень рискованный, лучше с ним сперва просто поэкспериментировать.

Совет! Прежде чем посеять семена перцев, правильным решением будет провести предварительное обеззараживание грунта. Например, его можно прокалить в духовке или микроволновке. Либо пролить ярко-розовым раствором марганцовки, препаратом «Фитоспорин» или «Превикур» (по инструкции).

Выбор емкости для посадки

Какую емкость лучше использовать для посадки культуры каждый огородник решает сам.

Естественно, если вы собираетесь выращивать с пикировкой, то первоначально логично посеять в общую емкость (деревянный ящик, пластиковый контейнер), а затем уже распикировать в индивидуальные емкости. Хотя первоначально можно сеять и в небольшие (0,1-0,2 литра) персональные стаканчики (горшочки или кассеты).

Если без пикировки, то, конечно же, сразу в отдельные достаточно объемные емкости (от 0,5 литров).

Важно! Главное требование к посадочной таре — у неё обязательно должны быть дренажные отверстия. Как вариант, вы также (дополнительно) можете насыпать слой дренажа из керамзита или мелкого гравия.

Чтобы понять, в чем преимущества и недостатки той или другой посадочной тары, стоит рассмотреть несколько вариантов.

Пластиковые стаканчики

Самая популярная и удобная емкость для выращивания рассады перца и других культур.

Для посадки и дальнейшей пикировки требуются пластиковые стаканчики объемом от 100 до 500 мл.

Преимущества: многоразовое использование, извлечение саженцев без повреждения корней, низкая цена.

Недостатки: отсутствие дренажных отверстий, необходимость дополнительного поддона, неустойчивость, неудобство при перевозке.

Деревянный ящик

Преимущество данной емкости в том, что она долговечна и ее можно сделать самостоятельно, сэкономив семейный бюджет. Кроме того, при перевозке саженцев не требуется никаких дополнительных приспособлений.

Недостатком деревянного ящика является то, что в наполненном виде он имеет большой вес. Кроме того, при дальнейшей пересадке в грунт саженцы практически невозможно вытащить, не повредив корневую систему.

Поэтому ящики, как правило, применяются только при первоначальном посеве семян, а в дальнейшем для пикировки уже используется индивидуальные емкости.

Пластиковые кассеты

Кассеты представляют собой пластиковые ячейки, соединенные между собой. Сейчас они выставляются для продажи в очень широком ассортименте, что позволяет подобрать емкости разного размера в комплекте с поддоном и прозрачной крышкой.

Как правило, пластиковые кассеты используются для пикировки, но, по идее, в них можно производить первоначальный посев.

Преимуществом их использования является то, что они уже оснащены дренажными отверстиями, легко разрезаются ножницами на отдельные экземпляры, а также имеют небольшой вес и позволяют без проблем вынимать саженцы из ячейки (при перевалке и высадке в грунт).

К минусам конструкций можно отнести недолговечность и относительное неудобство при дальнейшей перевозке саженцев.

Торфяные стаканчики (горшочки)

Представляют собой круглые контейнеры, выполненные из экологического материала (торфа и картона, в идеале 70% и 30%).

Идеально подходят для пикировки.

Главным преимуществом является то, что они растворяются в почве и дополнительно питают растения, при этом корневая система не повреждается. Иначе говоря, рассаду высаживают не вынимая, а вместе с горшочком заглубляя ее в землю.

Главными минусами данных посадочных емкостей является то, что в них очень быстро испаряется влага, поэтому весьма важен регулярный и частый полив. Однако, из-за этого они достаточно часто плесневеют (из-за перелива). Кроме того, торфяные стаканчики имеют относительно высокую стоимость.

Кстати! Также существуют и торфяные кассеты.

Торфяные таблетки

Представляют собой спрессованный торф, который помещен в тонкую оболочку. Перед тем как посеять семена на рассаду, требуется предварительно замочить таблетки в воде примерно на 10 минут.

Таблетки удобны в применении, стимулируют развитие сильной корневой системы, так как имеют сбалансированный питательный состав. К недостаткам можно отнести быстрое испарение влаги, необходимость дополнительного поддона и высокую цену.

Кстати! В последнее время стало популярно сажать в улитки. Действительно это удобно, но перцы плохо переносят пикировку, а при этом способе происходит довольно сильное повреждение корешков при пикировки. Поэтому его лучше оставить для томатов, для которых пересадка совершенно не страшна.

Схема посадки

При посеве семян сладкого перца следует понимать, что со временем саженцам понадобится больше места, поэтому изначально их следует сажать с соблюдением дистанции, чтобы они могли полноценно развиваться до пикировки, не мешая друг другу.

Важно! В случае загущенности посадок возрастет риск развития заболеваний: саженцы будут чрезмерно вытягиваться и слабо развиваться из-за нехватки света и питания.

Семена болгарского перца рекомендуется сажать в рядах на расстоянии 1,5-2 см друг от друга и с шириной междурядий — 3-4 см. Чем больше у каждого саженца будет свободного пространства, тем дольше он сможет полноценно развиваться без пикировки. Такая оптимальная технология посева будет способствовать нормальному выращиванию рассады в дальнейшем.

Подумать! Некоторые огородники считают, что перец лучше выращивать и вовсе без пикировки, иначе говоря, семена следует высаживать сразу в отдельные горшочки или на большем расстоянии (3-5 см друг от друга, 4-6 см в ряду).

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посева семян сладкого перца на рассаду:

Насыпать в емкость подготовленный грунт.

Полить теплой водой и дать возможность влаге впитаться, а грунту осесть.

и дать возможность влаге впитаться, а грунту осесть. Сделать ряды глубиной 1 см с допустимой шириной междурядий.

Кстати! Некоторые сажают перец на глубину в 1,5 см, но рекомендуемая — именно 1 см.

Разложить семена с соблюдением дистанции.

Присыпать почвой и увлажнить поверхность с помощью пульверизатора.

Накрыть контейнер прозрачной крышкой или укрыть полиэтиленовым пакетом (пленкой), чтобы создать парниковый эффект.

Поставить в темное и теплое место до появления всходов при температуре +25-27 градусов, например, на кухонный шкаф.

Уход за рассадой перца после посева

Чтобы в итоге выросла крепкая рассада, следует ознакомиться с основными правилами ухода и выращивания перцев.

Обратите внимание! На сайте уже имеется подробная статья о том, как ухаживать за рассадой перца в домашних условия.

Температурный и световой режимы

Когда всходы станут дружными, контейнер рекомендуется переставить на окно подоконника (или под фитолампы) и на несколько дней (3-5) понизить температурный режим (до +20-22 днем и +14-16 градусов ночью).

В дальнейшем для стабильного роста надземной части не в ущерб развитию корневой системы температура воздуха днем должна быть в пределах +22-26 градусов, а ночью — +16-18 градусов. Оптимальная температура грунта — +19-21 градус.

Перец — это растение короткого светового дня.

Поэтому, чтобы саженцы полноценно развивались, продолжительность светового дня должна быть всего около 9-10 часов (а для поздних сортов еще меньше).

Т.к. посев на рассаду происходит достаточно рано, то, конечно, оптимально разместить рассаду на южном подоконнике, но также подойдет западное или восточное окно (а еще лучше юго-западное или юго-восточное).

Однако, если ваши окна выходят на северную сторону или у вас часто стоит пасмурная погода, то без досвечивания рассады не обойтись.

Полив

Поливать рассаду перца в домашних условиях следует только при подсыхании верхнего слоя почвы, избегая перелива и пересыхания земли (тем более увядания растений).

Важно! Вода для полива рассады перца должна быть отстоянной и теплой (+25-30 градусов) или хотя бы комнатной температуры.

Пикировка

Перец негативно переносит любое повреждение корней и долго восстанавливается после пересадки, поэтому пикировку следует проводить очень аккуратно.

Внимание! Подробнее о том, как правильно провести пикировку рассады перца, читайте ЗДЕСЬ.

Как ухаживать за рассадой после пикировки

Дальнейший уход за рассадой перца схожий: вам требуется поддерживать температурный и световой режимы, а также вовремя производить поливы и по необходимости начать выполнять подкормки.

Подкормка

Подкормка является немаловажным элементом ухода за рассадой перца в домашних условиях. Однако, если вы изначально использовали питательную землю, то, как правило, можно обойтись и без дополнительного удобрения. Но если внешний вид рассады вызывает опасения, то подкормка просто необходима, она поможет растению нормально развиваться.

Подготовка к высадке в грунт — закалка

Так как рассада выращивается в домашних условиях, перед высадкой саженцев в открытый грунт их следует сперва адаптировать к более суровым условиям внешней среды (например, к резким перепадам температур, прямым солнечным лучам), чтобы после пересадки они не попали в сильную стрессовую ситуацию.

Для этого, за 2 недели до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт, следует начать её подготовку, иначе говоря, провести её закаливание, постепенно вынося рассадные емкости на балкон или в теплицу.

Когда и как высаживать рассаду перца в открытый грунт: оптимальные сроки

Высаживать рассаду перца на постоянное место следует только тогда, когда минут угроза возвратных заморозков, а температура воздуха будет не ниже +15 градусов независимо от времени суток. При этом почва должна прогреться минимум до +10, а лучше +12-15 градусов.

Что касается требований к внешнему виду, то рассада перца к моменту высадки должна быть крепкой, с хорошо развитой корневой системы и иметь 8-12 настоящих листочков. Кроме того, ранние сорта должны иметь явно выраженные первые сформировавшиеся бутоны.

Таким образом, примерные сроки высадки перца в грунт на Юге России — это вторая половина-конец апреля, в Средней полосе (Подмосковье) — вторая половина мая, а в северных регионах (Урал, Сибирь) — не раньше 3 декады мая — начала июня. Примерно в это же время перец высаживают и на Северо-Западе (в Ленинградской области).

Естественно, высаживать в теплицу можно раньше (на 1-2 недели), т.к. почва в закрытом грунте прогревается быстрее.

Сама процедура высадки рассады перца в открытый грунт стандартная: переваливаете саженцы в заранее подготовленные посадочные лунки, сохраняя целостность земляного кома, а затем хорошенько проливаете.

Таким образом, даже начинающий дачник способен вырастить в домашних условиях крепкую и здоровую рассаду перца, которая в итоге сможет дать щедрый и вкусный урожай. Необходимо только соблюдать все требования по посеву и условиям содержания рассады, а также не игнорировать основные правила её выращивания.

Источник: countryhouse.pro