Материнский капитал: Выдают маткапитал в 466 тыс. рублей родителям первенца со 2 марта 2020 года в Бердске

Некоторые поправки нового закона вступят в силу с 1 января 2021 года. Так, сроки выдачи сертификата и рассмотрение его распоряжения пока остаются прежними.

Материнский капитал получат семьи с первым ребенком, рожденным с 1 января 2020 года

Принимает заявления мамочек из Бердска на материнский капитал, родивших первенца с 1 января 2020 года, отделение УПФР Бердска. Об этом сегодня, 4 марта, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отделения УПФР Бердска Елена Чуль.

Напомним, 15 января Путин анонсировал изменения в правилах выдачи материнского капитала в послании к Федеральному собранию. Такая мера поможет обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и «выбраться из демографической ловушки», отметил Путин. Уже 26 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.

— Принимаем заявления с обеда понедельника (2 марта — прим. ред.). Принимаем по записи. За этой услугой можно обратиться через МФЦ или личный кабинет УПФР. Для заявления нужны те же документы, что и были раньше: свидетельство о рождении ребенка или детей, СНИЛС, паспорт мамочки. Этот закон начинает действовать в несколько этапов, — рассказала Елена Чуль в беседе с «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 4 марта.

Напомним, согласовано увеличение маткапитала на 150 тыс. рублей до 616 тыс. рублей выплаты за появление в семье второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 года.

Выплата в размере 616 тыс. рублей, за рождение второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года.

Выплата в 616 тыс. рублей за рождение третьего и каждого последующего детей в том случае, если ранее права на получение выплаты не было.

Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок выдачи сертификата сократится с 15 дней до 5, а срок, в который семья сможет получить деньги, — с 30 до 10 дней. Но эта поправка вступит в силу с 1 января 2021 года, объяснила замначальника отделения УПФР Бердска Елена Столярова:

— Сроки остаются пока что прежними. Пока что заявлений от мамочек не поступало. с 15 апреля 2020 года мы начнем взаимодействовать с ЗАГСом. Но мамы могут обращаться и к нам с заявлением на выдачу сертификата материнского капитала. Закон уже вступил в законную силу, — анонсировала Елена Столярова.

С 15 апреля этого года семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа заявлял, что с 1 марта пенсионный фонд приступил к выдаче маткапитала в соответствии с принятыми изменениями.

— В нашем регионе с начала года мы уже получили 900 обращений по маткапиталу. Наши специалисты в 42 клиентских службах области ждут родителей с документами на получение маткапитала, — сообщал Александр Терепа.

Деньги до 2026 года

Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Качественное изменение процессов для граждан будет происходить с момента принятия законопроекта и полностью завершится до окончания 2020 года.

На что потратить маткапитал

Вложить выделенные государством деньги можно в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, средства материнского капитала можно использовать:

— на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилья;

— на приобретение, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств;

— на оплату образование ребенка или детей, в том числе на оплату содержания ребенка и детей и или присмотра и ухода за ребенком или детьми в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,



— на ежемесячную выплату на второго ребенка;— на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида или детей-инвалидов;— на накопительную пенсию матери.Напомним, 20 февраля закон о внесении изменений в законодательные акты, связанные с распоряжением средствами материнского капитала, приняла Государственная дума, спустя шесть дней их одобрил Совет Федерации. Стоит отметить, что данный закон вступает в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.