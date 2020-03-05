На «убогую» ул. Попова и железный забор вместо набережной пожаловались Евгению Шестернину жители Бердска

За несколько последних лет Александр Илющенко развернул бурную деятельность на Берегу Бердского залива, но набережной до сих пор нет

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.



— Мы везде и всюду позиционируем себя, как город окруженный с трех сторон водой, при этом не имеем хотя бы пятьсот метров нормальной набережной. Вместо этого имеем на самом красивом месте города железный забор и убогую ул. Попова. Обратите внимание на это с моста через Бердь и имейте удовольствие проехать, а лучше преодолеть, улицу Попова.

— Один вопрос, связанный с набережной и «убогой улицей Попова», так охарактеризовал ее задающий вопрос читатель. По первой части вопроса скажу следующее. Территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». Срок действия названного договора аренды истек 17.01.2019. В связи с тем, что у арендатора отсутствовали основания для предоставления земельных участков без торгов, в продлении договора аренды ему было отказано. Данный отказ администрации города Бердска был обжалован арендатором, и в настоящее время спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области. По завершению судебных процессов будет определен дальнейший курс развития городского пляжа. Строительство улицы Попова планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — ответил мэр Бердска.





