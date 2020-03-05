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На «убогую» ул. Попова и железный забор вместо набережной пожаловались Евгению Шестернину жители Бердска

10:30 05.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Территория земельных участков была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». Срок действия названного договора аренды истек 17.01.2019 года, ответил глава города.

На убогую ул. Попова и железный забор вместо набережной пожаловались Евгению Шестернину жители Бердска
За несколько последних лет Александр Илющенко развернул бурную деятельность на Берегу Бердского залива, но набережной до сих пор нет
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
На «убогую» ул. Попова и железный забор вместо набережной пожаловались Евгению Шестернину жители БердскаСтрашно смотреть: Покрасить или побелить элеватор просят Евгения Шестернина жители домов на ул. Попова в БердскеЕщё 51 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Мы везде и всюду позиционируем себя, как город окруженный с трех сторон водой, при этом не имеем хотя бы пятьсот метров нормальной набережной. Вместо этого имеем на самом красивом месте города железный забор и убогую ул. Попова. Обратите внимание на это с моста через Бердь и имейте удовольствие проехать, а лучше преодолеть, улицу Попова.

— Один вопрос, связанный с набережной и «убогой улицей Попова», так охарактеризовал ее задающий вопрос читатель. По первой части вопроса скажу следующее. Территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». Срок действия названного договора аренды истек 17.01.2019. В связи с тем, что у арендатора отсутствовали основания для предоставления земельных участков без торгов, в продлении договора аренды ему было отказано. Данный отказ администрации города Бердска был обжалован арендатором, и в настоящее время спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области. По завершению судебных процессов будет определен дальнейший курс развития городского пляжа. Строительство улицы Попова планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — ответил мэр Бердска.


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От редакции

Нужна набережная в Бердске?

Аноним, 05 марта 2020 11:11
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