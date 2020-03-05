Мусор в шахте загорелся в девятиэтажке на улице Попова ночью в Бердске

Пожар вызвал сильное задымление

В девятиэтажке на улице Попова в Бердске ночью 5 марта загорелся мусор, об этом «Курьер.Среда. Бердск» заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.

Сообщение о возгорании поступило в 2:53 ночи. Звонивший сообщил о сильном задымлении в девятиэтажном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что загорелся мусор в коммуникационной шахте на 6 этаже. Полная ликвидация возгорания заняла 27 минут. Погибших и пострадавших нет.

Тушили возгорание 17 человек и 5 единиц техники.