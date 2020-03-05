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Мусор в шахте загорелся в девятиэтажке на улице Попова ночью в Бердске

09:15 05.03.2020 Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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В тушении принимали участие 17 пожарных.

Мусор в шахте загорелся в девятиэтажке на улице Попова ночью в Бердске
Пожар вызвал сильное задымление

В девятиэтажке на улице Попова в Бердске ночью 5 марта загорелся мусор, об этом «Курьер.Среда. Бердск» заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.

Сообщение о возгорании поступило в 2:53 ночи. Звонивший сообщил о сильном задымлении в девятиэтажном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что загорелся мусор в коммуникационной шахте на 6 этаже. Полная ликвидация возгорания заняла 27 минут. Погибших и пострадавших нет.

Тушили возгорание 17 человек и 5 единиц техники.

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От редакции

Видели пожар?

Аноним, 05 марта 2020 09:39
а где эта 9-ти этажка в центре города , да еще на Попова. БКС, вы на карту Бердска посмотрите. Где центр и где Попова.
женщина, 05 марта 2020 09:48
До каких пор это будет продолжаться?!!!! Почти каждую ночь пожар!!!! Никому нет дела! Ночью люди могут во сне задохнуться!!!

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