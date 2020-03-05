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90-летней жительнице дома с дырявой крышей предложили переехать в дом престарелых в Барабинске. Бастрыкин взял на контроль

09:45 05.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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После отказа в переезде дом просто завалили снегом при помощи специальной техники.

90 летней жительнице дома с дырявой крышей предложили переехать в дом престарелых в Барабинске. Бастрыкин взял на контроль
Следователи начали расследование

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин для поручения по ряду резонансных происшествий, озвученных в СМИ.

Так, в новостном выпуске одного из телеканалов вышел сюжет о 90-летней женщине — ветеране труда, которая проживает в Новосибирской области в доме с разваливающейся крышей. Сообщается, что представители общественности, узнав о её проблеме, обратились в администрацию города Барабинска. Спустя пару дней к пожилой женщине пришел социальный работник и предложил ей переехать в дом престарелых, но, получив отказ, по данным СМИ, дом просто завалили снегом при помощи специальной техники. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка по данной информации.

Источник: Следственный комитет РФ

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От редакции

Помогут бабушке?

Александр, 05 марта 2020 10:55
Ну бабушки в ее возрасте те ещё капризные. Мои родители в 87 за ними ухаживать, а что в один конец времени немеряно тратится, это не понимают. Предложил продать квартиру, переехать ко мне отказались, здесь привычнее. Так же и эта бабуля, небось не хочет уклад жизни менять.
Аноним, 05 марта 2020 11:14
Да для неё дом престарелых- это конец жизни, а если учесть какие они у нас дома престарелых...

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