90-летней жительнице дома с дырявой крышей предложили переехать в дом престарелых в Барабинске. Бастрыкин взял на контроль

После отказа в переезде дом просто завалили снегом при помощи специальной техники.

Следователи начали расследование

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин для поручения по ряду резонансных происшествий, озвученных в СМИ.

Так, в новостном выпуске одного из телеканалов вышел сюжет о 90-летней женщине — ветеране труда, которая проживает в Новосибирской области в доме с разваливающейся крышей. Сообщается, что представители общественности, узнав о её проблеме, обратились в администрацию города Барабинска. Спустя пару дней к пожилой женщине пришел социальный работник и предложил ей переехать в дом престарелых, но, получив отказ, по данным СМИ, дом просто завалили снегом при помощи специальной техники. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка по данной информации.

Источник: Следственный комитет РФ