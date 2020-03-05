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Взорвался боеприпас на занятиях в военной части в Мурманске. 6 человек пострадали

09:13 05.03.2020 Фото: severomorsk.life
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Травмы, которые получили военные, незначительны.

Взорвался боеприпас на занятиях в военной части в Мурманске. 6 человек пострадали
Пострадали четверо сержантов, один рядовой и старший матрос.

РЕН ТВ стали известны подробности ЧП со взрывом в воинской части в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.

Инцидент произошел во время плановых занятий. В ходе учений контрактники отрабатывали запуск коптеров с имитацией бомб. По предварительным данным, один из аппаратов упал и взорвался.

В результате ЧП пострадали шестеро военнослужащих: четверо сержантов, один рядовой и старший матрос. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. У всех, по информации РЕН ТВ, осколочные и минно-взрывные ранения. Одному сержанту оторвало кисть левой руки и пальцы на другой.

Список пострадавших:

Максим Кустов, старший сержант,

Сергей Трубкин, рядовой,

Дмитрий Софеин, старший матрос,

Дмитрий Галушков, сержант,

Алихан Крименчану, старший сержант,

Андрей Исаенков, младший сержант.

Всех их госпитализируют в медучреждение в Североморск.

Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.

Источник: РЕН ТВ

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