Взорвался боеприпас на занятиях в военной части в Мурманске. 6 человек пострадали

РЕН ТВ стали известны подробности ЧП со взрывом в воинской части в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Инцидент произошел во время плановых занятий. В ходе учений контрактники отрабатывали запуск коптеров с имитацией бомб. По предварительным данным, один из аппаратов упал и взорвался.
В результате ЧП пострадали шестеро военнослужащих: четверо сержантов, один рядовой и старший матрос. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. У всех, по информации РЕН ТВ, осколочные и минно-взрывные ранения. Одному сержанту оторвало кисть левой руки и пальцы на другой.
Список пострадавших:
Максим Кустов, старший сержант,
Сергей Трубкин, рядовой,
Дмитрий Софеин, старший матрос,
Дмитрий Галушков, сержант,
Алихан Крименчану, старший сержант,
Андрей Исаенков, младший сержант.
Всех их госпитализируют в медучреждение в Североморск.
Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.
Источник: РЕН ТВ