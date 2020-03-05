Ребенок с гигантским родимым пятном из США прилетел на лечение в Краснодар

Девочка с пятном на лице надеется на помощь российских врачей

Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Она станет второй американской пациенткой этой клиники после Луны Феннер.

«Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно наполовину», — сказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.



Он добавил, что семья Деми приехала в США из Японии. По словам Алексуткина, после начала лечения Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.

Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Краснодарские медики узнали о девочке из публикации в интернете и обратились к семье. В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар.

Всего ей предстоит шесть-восемь операций. Первая состоялась в октябре, вторая — в конце февраля. Сейчас идет процесс регенерации тканей, сообщили РИА Новости в клинике.

Источник: РИА Новости