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Ребенок с гигантским родимым пятном из США прилетел на лечение в Краснодар

10:45 05.03.2020 Фото: аккаунт luna.love.hope в Instagram
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Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом.

Ребенок с гигантским родимым пятном из США прилетел на лечение в Краснодар
Девочка с пятном на лице надеется на помощь российских врачей

Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Она станет второй американской пациенткой этой клиники после Луны Феннер.
«Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно наполовину», — сказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Он добавил, что семья Деми приехала в США из Японии. По словам Алексуткина, после начала лечения Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.

Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Краснодарские медики узнали о девочке из публикации в интернете и обратились к семье. В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар.
Всего ей предстоит шесть-восемь операций. Первая состоялась в октябре, вторая — в конце февраля. Сейчас идет процесс регенерации тканей, сообщили РИА Новости в клинике.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вылечат?

Аноним, 05 марта 2020 10:56
не понял: то есть люди из США летят лечиться в Россию?
А как же разговоры про убогость медицины в рашке?

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