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Станцевал и снял на видео под песню Little Big Жириновский

11:00 05.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Little Big — эпатажная рейв-группа, участники которой называют себя сатирической арт-коллаборацией.

Станцевал и снял на видео под песню Little Big Жириновский
Жириновский танцует не в первый раз

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в твиттере видео, на котором он танцует под трек группы Little Big «Faradenza».

«Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — подписал ролик политик.

Little Big — эпатажная рейв-группа, участники которой называют себя сатирической арт-коллаборацией. Клипы группы на YouTube собирают миллионы просмотров.

В начале недели стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вам нравится Little Big ?

Андрей, 05 марта 2020 11:27
Да,дети в восторге!

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