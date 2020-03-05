Станцевал и снял на видео под песню Little Big Жириновский

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в твиттере видео, на котором он танцует под трек группы Little Big «Faradenza».
«Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — подписал ролик политик.
Little Big — эпатажная рейв-группа, участники которой называют себя сатирической арт-коллаборацией. Клипы группы на YouTube собирают миллионы просмотров.
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr
— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020
Источник: РИА Новости