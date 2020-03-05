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Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска

10:34 05.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Использовать труд осужденных могут 33 предприятия города. Прокурор Бердска Роман Сивак заверил: императивного требования для исполнительного органа в удовлетворении ходатайства ГУФСИНа и предоставлении помещения в обязательном порядке — нет.

Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска
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Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска

Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть БердскаНе давите на нас: полиция взяла разъяснения с противника исправительной колонии для мэрии БердскаЕщё 32 новостей

Начальник ГУФСИН Новосибирской области Андрей Попето обратился к власти Бердска с просьбой подыскать место под исправительный центр для осужденных. У чиновников есть 30 дней, чтобы дать помещение или отписаться об его отсутствии.

Стоит отметить, что генерал-майор внутренней службы предлагал проработать вопрос о создании исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» депутат Елена Белова, рабочая группа по этому вопросу еще не создана, но народная избранница хотела бы в ней состоять.

— Предполагаю, что копию письма ГУФСИН разошлют по предприятиям с просьбой рассмотреть вопрос создания исправцентра на своих площадях, — высказала предположение в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Елена Белова 4 марта.
По некоторым данным, вопрос о создании рабочей группы будет рассматриваться тогда, когда мэр Бердска Евгений Шестернин вернется из отпуска. Это произойдет 10 марта.

Вот только крупных предприятий не так много в Бердске. Председатель совета директоров БЭМЗ Виктор Осин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» дал ясно понять — на электромеханическом заводе осужденных никогда не будет.

Прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что наказать по закону за неисполнение просьбы ГУФСИНа власть Бердска никто не может.

— Императивного требования для администрации и исполнительного органа в том, чтобы удовлетворять ходатайства ГУФСИНа и предоставлять в обязательном порядке места, нет. Такие письма в принципе рассылаются во все муниципальные образования, не только в Бердск. Такая работа идет во всех районах. Это не характерная ситуация для одного Бердска, — рассказал Роман Андреевич сегодня, 5 марта.

Кто может создать исправцентр в Бердске

В конце января главк службы исполнения наказаний по Новосибирской области обратился с письмом в мэрию Бердска с просьбой уточнить список мест в городе, где осужденные смогут отбывать наказание в виде исправительных или обязательных работ. Перечень утвердил глава города Евгений Шестернин 11 февраля, подписав соответствующее постановление.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019-го муниципальные Комбинат бытовых услуг и пассажирское АТП попросили включить их в список. Из нового же перечня исчез Бердский городской суд как место для работы осужденных.

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ существует в Бердске с декабря 2018 года. В него входят коммерческие и муниципальные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В списке есть сама администрация города, военкомат, управление природными ресурсами, лесхоз, управляющие компании, приют для бездомных животных «Надежда» и другие.

Обновленный перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ и в виде обязательных работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пункт передержки бездомных животных» (по согласованию).
2. Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство».
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами города Бердска».

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский сувенир» (по согласованию).
6. Индивидуальный предприниматель Филонич М.В. (по согласованию).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бердский кирпичный завод» (по согласованию).
8. Администрация города Бердска.
9. Акционерное общество «Бердский хлебокомбинат» (по согласованию).
10.Акционерное общество «Бердский строительный трест» (по согласованию).
11. Товарищество собственников жилья «Изумрудный» (по согласованию).
12. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гурман» (по согласованию).
13. Общество с ограниченной ответственностью «Сибклир» (по согласованию).
14. Городское бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» (по согласованию).
15. Акционерное общество «Бердский лесхоз» (по согласованию).
16. Отдел военного комиссариата Новосибирской области по городу Бердску (по согласованию).
17. Отдел судебных приставов по городу Бердску Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (по согласованию).
18. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСервис» (по согласованию).
19. Общество с ограниченной ответственностью Мебельное объединение «РОСТ» (по согласованию).
20. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» (по согласованию).
21. Индивидуальный предприниматель Арсланова Ю.О. (по согласованию).
22. Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания «АвтоТрансПрактик» (по согласованию).
23. Индивидуальный предприниматель Куринная Е.Д. (по согласованию).
24. Общество с ограниченной ответственностью «Автокомплекс Шадриха» (по согласованию).
25. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Муниципальных Услуг» г.Бердска.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Вербена» (по согласованию).
27. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вербена» (по согласованию).
28. Индивидуальный предприниматель Воронин Е.В. (по согласованию).
29. Общество с ограниченной ответственностью «Отдел Кадров» (по согласованию).
30. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский стандарт» (по согласованию).
31. Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Трансфер» (по согласованию).
32. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг».
33. Муниципальное унитарное предприятие «Бердское автотранспортное предприятие».

Теоретически, в помещениях этих предприятий могут поселиться осужденные в Бердске. Однако, по мнению некоторых депутатов, все владельцы предприятий предоставят ГУФСИНу письмо-отказ. Мол, подходящих площадей для целей ГУФСИН у них нет.

Тем временем администрация Бердска направила письмо в адрес ГУФСИН с просьбой предоставить подробное описание технических условий здания под исправцентр. К слову сказать, начальник управления муниципальным имуществом Наталья Марусина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заявляла, что свободного муниципального фонда в Бердске нет.

Некоторые крупные строители Бердска готовы построить новое здание под исправцентр, считая, что закон и воля Путина должны быть исполнены.


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От редакции

Появится исправцентр в Бердске?

Аноним, 05 марта 2020 10:44
Конечно появиться. Отдать Теплоход Ремикс и отшвартовать
Аноним, 05 марта 2020 10:50
Че тему мусолить? И так все понятно. Лучше бы санаторий новый открыли.
Аноним, 05 марта 2020 10:56
Для простых людей нет работы, а для осужденных сделают. Это ведь бесплатная рабочая сила!
Аноним, 05 марта 2020 11:09
БЕРЛАГделают из Бердска.
Александр, 05 марта 2020 11:19
Не нужно это в Бердске!

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