Мебель должна быть без запаха: Как выбрать мебель

Образцы мебели, предлагаемые к продаже, должны быть выставлены в торговом зале таким образом, чтобы Вы смогли их беспрепятственно осмотреть.

Приобретая мебель, необходимо помнить о том, что её реализация регламентируется Законом РФ

Покупка новой мебели – захватывающее и приятное дело, перспектива, которая может полностью изменить ваш взгляд на свой дом или квартиру.

В законодательстве закреплены требования к мебельной продукции и процессам ее использования в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Соблюдение данных требований является необходимым как для крупных магазинов и предприятий, так и для частных мастеров, изготавливающих мебель на заказ.

Приобретая мебель, необходимо помнить о том, что её реализация регламентируется Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи отдельных видов товаров», утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.

Мебельная продукция должна быть без специфического запаха, и обеспечивать механическую, химическую, пожарную, санитарно-гигиеническую и электрическую безопасность.

Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до Вашего сведения необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, и ознакомить с товарно-сопроводительной документацией на товар – если у Вас возникнет такое желание.

На ярлыке, этикетке или в сопроводительной документации на товар должно быть указано:

наименование товара;

адрес изготовителя, а для импортного товара — наименование страны происхождения товара;



сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;сведения об основных потребительских свойствах товара;правила эксплуатации мебели;гарантийный срок и срок службы, если он установлен;цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при предоставлении кредита;недостатки мебели (если они имеется);функциональное назначение;материалы, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке;способы, сроки, условиях доставки и передачи товара покупателю.Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время продажи изделия (мебели) или во время его сборки у пользователя.

Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.

Маркировка может быть не только бумажная, в виде этикетки или ярлыка, но и нанесена на мебель несмываемой краской, штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом.

Образцы мебели, предлагаемые к продаже, должны быть выставлены в торговом зале таким образом, чтобы Вы смогли их беспрепятственно осмотреть.

При продаже мебели Вам обязательно должен быть выдан товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, входящих в набор (гарнитур) мебели, количество необходимой фурнитуры, цена каждого предмета, общая стоимость набора мебели, вид обивочного материала. Помимо чека Вам должны быть выданы гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

Сборка и доставка мебели осуществляются за отдельную плату, если иное не установлено договором.

Не забудьте, что в любой торговой организации, в том числе и мебельном магазине, на видном месте должна быть размещена вся необходимая информация о продавце – адрес, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Не лишнем будет ознакомиться с данной информацией перед покупкой товара. Если продавец является добропорядочным и ведет свой бизнес честно, то сведения о нем будет представлены исчерпывающие, и в случае обнаружения недостатков товара вернуть его или обменять на новый не будет составлять труда.

Однако Важно знать, что бытовая мебель, мебельные гарнитуры и комплекты относятся к непродовольственным товарам, которые не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, при условии их доброкачественности.

Источник: Роспотребнадзор