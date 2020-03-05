Стояли в проходе: при аншлаге прошло собрание ко дню 8 марта в Бердске

Концерт в честь 8 марта собрал аншлаг

5 марта состоялось торжественное собрание общественности, посвященное Международному женскому дню. В зале собрались работницы бердских предприятий и организаций, учреждений культуры, здравоохранения и образования, ветераны города и члены общественных организаций Накануне 8 Марта в адрес бердских женщин прозвучали традиционные речи с поздравлениями от первых лиц города во Дворце культуры «Родина».

На празднике «Женщина. Судьба. Победа» мамы, бабушки, девочки, женщины выслушали слова поздравления и признательности.

Торжественную часть продолжила церемония награждения и концерт.

Подробности — в ближайшее время.