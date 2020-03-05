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Стояли в проходе: при аншлаге прошло собрание ко дню 8 марта в Бердске

17:15 05.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Первые лица города высказали слова поздравления и признательности представительницам прекрасной половины человечества.

Стояли в проходе: при аншлаге прошло собрание ко дню 8 марта в Бердске
Концерт в честь 8 марта собрал аншлаг

5 марта состоялось торжественное собрание общественности, посвященное Международному женскому дню. В зале собрались работницы бердских предприятий и организаций, учреждений культуры, здравоохранения и образования, ветераны города и члены общественных организаций Накануне 8 Марта в адрес бердских женщин прозвучали традиционные речи с поздравлениями от первых лиц города во Дворце культуры «Родина».
На празднике «Женщина. Судьба. Победа» мамы, бабушки, девочки, женщины выслушали слова поздравления и признательности.
Торжественную часть продолжила церемония награждения и концерт.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Как вы поздравляете женщин?

Аноним, 05 марта 2020 17:59
Жесть
Владимир, 05 марта 2020 19:06
Женщины стоя слушали поздравления сидящих мужчин из администрации.Позор!

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