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2223 человека заразили смертельным коронавирусом в мире за сутки

10:48 05.03.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения.

2223 человека заразили смертельным коронавирусом в мире за сутки
Скорость распространения коронавируса пугает специалистов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, 120 из которых приходятся на Китай. Об этом говорится в опубликованном в среду информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.

Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения, из которых 80422 — в Китае, а 12668 — за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 2984 человека в Китае (38 за сутки) и 214 — по всему миру (48 за сутки).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. Основная масса заболевших приходится на КНР.

Источник: ТАСС

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