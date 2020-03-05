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Стащило к киоску по скользкому снегу погрузчик при уборке заваленных тротуаров в Бердске

18:08 05.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Снегоуборочные машины все утро расчищают тротуары. Высокие насыпи появились по краям дорожек — снега в Сибири в это году в два раза больше, чем в прошлом.

Стащило к киоску по скользкому снегу погрузчик при уборке заваленных тротуаров в Бердске
Свалился погрузчик к киоску при уборке снега в Бердске

Свалился погрузчик при уборке снега в центре Бердска сегодня, 5 марта. Снегоуборочная машина чистила тротуары — огромные насыпи разгребли по краям — снега в этом году очень много. После нескольких дней тепла снегопад вновь вернулся в город.

— Давай тяни, еще! — кричал рабочий своему коллеге, который тащил его машину от киоска.

Погрузчик стащило, и он застрял в снегу. После ликвидации небольшой аварии уборка тротуаров продолжилась. Напомним вице-мэр Владимир Захаров рассказывал, что снега в Сибири в этом году выпало на 100% больше, чем в прошлом. В Бердске 457 домов находятся в зоне подтопления.

Автор видео Алена Романцова.

Стащило к киоску по скользкому снегу погрузчик при уборке заваленных тротуаров в Бердске
Стащило к киоску по скользкому снегу погрузчик при уборке заваленных тротуаров в Бердске
Стащило к киоску по скользкому снегу погрузчик при уборке заваленных тротуаров в Бердске
Стащило к киоску по скользкому снегу погрузчик при уборке заваленных тротуаров в Бердске
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От редакции

Хорошо почистили тротуары?

Аноним, 05 марта 2020 13:17
"Хорошо" засыпали газоны глыбами слежавшегося снега! Такие же глыбы лежат и на маленьких елях. Вовремя и чаще чистить надо!
Аноним, 05 марта 2020 13:27
НВР:
Отлично, в два раза лучше чем в том году
Аноним, 05 марта 2020 19:16
Одной рукой убирают, а второй гадят( глыбы льда на деревьях).

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