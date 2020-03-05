Сбербанк продадут правительству: это поможет выплачивать маткапитал и пособия на детей в России

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка. Предполагается, что в казну поступят 500 млрд рублей в 2020 году, 650 млрд в 2021 году и 400 млрд в 2022 году, остаток — в 2023 году.

Предполагается, что в казну поступят 500 млрд рублей в 2020 году

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.

Неординарная сделка фактически позволит профинансировать новые социальные расходы (расширение программы маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет) из Фонда национального благосостояния. Правительство приобретет контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств ФНБ, а Банк России всю прибыль, за исключением 700 млрд рублей, перечислит в четыре приема в бюджет.

Предполагается, что в казну поступят 500 млрд рублей в 2020 году, 650 млрд в 2021 году и 400 млрд в 2022 году, остаток — в 2023 году. Итоговая цена сделки зависит от времени ее совершения: она будет рассчитана как средневзвешенная рыночная стоимость акций банка за последние 6 месяцев.

Эти деньги должны перечисляться до 1 июня, однако Банк России выступил за перенос крайнего срока на 1 декабря, учитывая волатильность финансового года. Минфин заявил, что с точки зрения возможности профинансировать расходы — не критично, в какой именно момент в течение года это будет сделано, главное, чтобы прибыль была перечислена в бюджет до конца года.

Источник: РГ