«Вакцину от рака» за 50 тысяч рублей продавали мошенники в Новосибирске

«Вакцина от рака» оказалась фейком

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска в связи с сообщениями СМИ о продаже лекарства от рака в январе т.г. совместно с сотрудниками полиции организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что в Новосибирске по ул. Зорге, 14 (кабинет 309) от имени ликвидированного ООО «Домашний доктор» и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тыс. рублей.

В этом помещении были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы, упаковки из-под лекарственного средства «рисарг».

По результатам проверки в отделе полиции в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура Кировского района