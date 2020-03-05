05.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Вакцину от рака» за 50 тысяч рублей продавали мошенники в Новосибирске

14:45 05.03.2020 Фото: profile.ru
0

64-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Вакцину от рака за 50 тысяч рублей продавали мошенники в Новосибирске
«Вакцина от рака» оказалась фейком

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска в связи с сообщениями СМИ о продаже лекарства от рака в январе т.г. совместно с сотрудниками полиции организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что в Новосибирске по ул. Зорге, 14 (кабинет 309) от имени ликвидированного ООО «Домашний доктор» и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тыс. рублей.

В этом помещении были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы, упаковки из-под лекарственного средства «рисарг».

По результатам проверки в отделе полиции в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура Кировского района

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут мошенника?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
15:40 05-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
БердскДата и место проведения митинга против исправительного центра ГУФСИН станут известны 6 марта в Бердске
15:37 05-03-2020
Дата и место проведения митинга против исправительного центра ГУФСИН станут известны 6 марта в Бердске
53 % мужчин готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарок 8 марта
15:36 05-03-2020
53 % мужчин готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарок 8 марта
Минимум 6 детей призвал рожать женщин Боливарианской Республики президент Венесуэлы Николас Мадуро
15:32 05-03-2020
Минимум 6 детей призвал рожать женщин Боливарианской Республики президент Венесуэлы Николас Мадуро
Бердск«За руки не брал»: свидетели о конфликте экс-начмеда Шахатовой и мужа «доведенной» до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
15:30 05-03-2020
«За руки не брал»: свидетели о конфликте экс-начмеда Шахатовой и мужа «доведенной» до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
Какие коммунальные услуги отключают злостным неплательщикам?
15:29 05-03-2020
Какие коммунальные услуги отключают злостным неплательщикам?
Модные кроссовки весна - лето 2020
15:24 05-03-2020
Модные кроссовки весна - лето 2020
Евровидение 2020: Дата и место проведения конкурса, какие шансы у Little Big
15:18 05-03-2020
Евровидение 2020: Дата и место проведения конкурса, какие шансы у Little Big
Не было шансов: углекислый газ убил участников смертельной вечеринки с сухим льдом блогера Диденко в Москве
15:15 05-03-2020
Не было шансов: углекислый газ убил участников смертельной вечеринки с сухим льдом блогера Диденко в Москве
Гайд по сборке бюджетного игрового ПК
15:09 05-03-2020
Гайд по сборке бюджетного игрового ПК