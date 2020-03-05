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Что происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

18:18 05.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Этим поступком человек говорит Богу: «Ты мне подарил жизнь, а я ее забрал».

Что происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
Душа — это подарок Бога
Сюжет: Православные обряды
Что происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

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Что происходит с душой самоубийц? Такой вопрос задают себе многие православные христиане. Священник Павел Плотников из Бердска, ныне служащий в церкви Новосибирска, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил на вопросы, волнующие прихожан.

— Я цитировал: нет грехов непрощенных, кроме нераскаянных. Это тот грех, в котором человек не может покаяться. Человек идет на это, умирает. Если человек выживает, он может одуматься и раскаяться. А если же человек это совершил и перешел в жизнь вечную, то он этим сказал близким своим: «Из-за моего поступка будете мучиться и страдать, винить себя, относиться с осуждением». Этим поступком человек говорит Богу: «Ты мне подарил жизнь, а я ее забрал». В эту жизнь мы попали по воли Божьей и уходить из нее тоже надо по воли Божьей. Душа будет мучиться от того, что отвергла Бога и его промысел, — рассказал Павел Плотников.

В ближайшее время читайте о том, по какому принципу душа попадает в рай или ад.

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От редакции

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Лина, 05 марта 2020 16:30
С тем чего нет,произойти ничего не может.
Аноним, 05 марта 2020 16:46
А с чего вы решили, что нет вам кто то сказал
Лина, 05 марта 2020 17:12
А все потому-что наличие души не доказано, и собственно принимать в расчет бездоказательные тезисы о ее наличии бессмысленно. И да . Для тех кто не читал правил формальной логики. Не просите меня доказывать отсутствие души, всегда доказывается наличие.
Аноним, 05 марта 2020 18:25
Дорогая Лина. Докажите мне, пожалуйста что жираф существует? Я вот точно знаю, что его нет. Могу доказать.
Аноним, 05 марта 2020 16:53
Интересно, куда душа у вовочки или Патрушева попадёт или у патриарха, вот бы мнение священник узнать
Поросёнок Пётр, 05 марта 2020 17:15
Хочу раскаяться и чистосердечно признаться.
В 1985 году в торговом центре Микрорайона, я, поддавшись искушению дьявола, средь бела дня, своровал булочку, нет прощения этому вероломному поступку и гореть мне в геене огненной

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