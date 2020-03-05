Вдовы погибших в Чечне: чтобы кормить детей, в начале 1990-х годов пошли в спецназ лучшие мужчины Бердска

Голодная и безденежная Россия заставила здоровых крепких мужчин идти в армию. На заводах зарплату не давали месяцами. Они стали разведчиками и хорошо выполняли свою работу. Но их бросили на штурм Грозного. Их дети сейчас старше погибших отцов.

4 декабря 1994 год. Группа Лелюха на аэродроме Толмачево за несколько минут до отправки в Чечню. На фото — Игорь Лелюх стоит крайний слева, Андрей Загорский — третий слева во втором ряду, Александр Загороднев — второй слева в первом ряду

В декабре 1994 года российские войска «с целью восстановления конституционного порядка» начали боевые действия в Чечне. Но и по прошествии четверти века нет однозначного ответа, почему началась война, кто ее развязал и допустил, были ли напрасными жертвы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в первую чеченскую войну погибло 14 военнослужащих из Бердской бригады спецназа, во вторую — 37.

И до сих пор не стерлись в памяти родных и близких погибших, оставшихся в живых участников трагических событий начала 1995 года. Они не забудут это никогда. В ночь на 1 января 1995-го боевики расстреляли группу капитана Игоря Лелюха. Погибли 6 бердских спецназовцев. Их вдовы помнят то время, как вчера.

— Мы были тогда молодыми. И это было самое лучшее время в нашей жизни. Но если проводить аналогию с Великой Отечественной войной, то тогда жертвы не были напрасны, потому что мы живем сейчас благодаря павшим. А жертвы той войны, которая была 25 лет назад, я считаю, были напрасными, совершенно необоснованными и глупыми. Мало того, что лишили жизней лучшую часть молодых мужчин, они еще очень сильно повернули вектор всей нашей жизни, — высказалась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Елена Загорская, вдова погибшего в ночь на 1 января 1995 года при штурме Грозного Андрея Загорского.

Одновременно с Андреем погибла почти вся разведгруппа капитана Игоря Лелюха. В том числе еще два бердчанина — Александр Загороднев и Сергей Проняев. Их матерям и вдовам предстояло жить с неизбывным горем, с чувством невосполнимой утраты и воспитывать детей. Поэтому о политике они говорить не очень хотят: их оценка, считают, не будет объективной.

Загорские

Рядом с этим местом в Грозном погибла группа разведчиков капитана Игоря Лелюха из Бердска. Фото Рустема Клупова

Максиму Загорскому, сыну Андрея и Елены, в 2020 году исполнится 30 лет. Он закончил медицинский институт, стал врачом-педиатром, лечит детей. Максим имеет хорошую практику (в муниципальной и частной клиниках) и только положительные отзывы. Максим, конечно, знает, кем был его отец.

— Сын очень похож на Андрея. Он живет в Бердске, где много людей, знавших его отца, и все говорят ему об этом. Он похож и внешне, и характером — связь генетическая прослеживается. Но так как Андрею мало пришлось общаться с сыном, то нельзя сказать, что он оказал какое-то большое влияние на Максима, он мало бывал дома — то стрельбы, то учения, то сборы. Но отцовский, фамильный стержень в сыне я, безусловно, вижу. Он себя предъявил миру как личность. Я горжусь сыном, тем, что он достойно носит фамилию своего отца. А она высечена на мемориальной доске в школе №12, на памятниках у БЭМТа, у ДК «Родина» и в войсковой части, где он служил. Мы приводим туда родственников, приезжающих в Бердск. Думаю, что и сын Максима со временем узнает, кто его дед, — рассказала Елена Загорская.

Она осознала, что произошла трагедия, 12 декабря 1994 года, когда официально объявили о вводе войск в Чечню. Андрей со своей группой под командованием Игоря Лелюха уже был на Северном Кавказе. На этот раз они улетели 4 декабря, но находились в Моздоке (Северная Осетия).

— В полдень 12 декабря я услышала по радио о вводе войск и сразу поняла, что это война, на которой убивают. Хотя они еще дома готовились не к сборам, а к ведению боевых действий, — вспоминает Елена.

У нее было предчувствие смерти. Но ей нужно было ехать на сессию в Томский университет на ночном поезде. И вдруг она подумала, как же она вернется хоронить Андрея. Елена хорошо помнит, когда последний раз видела мужа:

— Он вышел, я Максима в это время кормила, посмотрела в окошко. Но у меня не было ощущения, что я вижу его последний раз.

Андрей приехал в Бердск с мамой из Белоруссии. Но она умерла, когда ему было 12 лет. После этого он жил в приемной семье своего дяди, где росли еще двое детей.



— У них прекрасная семья. Мы до сих пор с ними роднимся, поддерживаем отношения, отметила Елена.

В том, что произошло, в свалившейся на нее беде она никого не винит: Андрей выполнял свой долг, делал свою работу согласно должностным обязанностям, прописанным в контракте. Голодная и безденежная ситуация в стране начала 1990-х годов заставила здоровых крепких мужчин идти в армию. Там давали паек, зарплату, в отличие от гражданских предприятий. На заводах месяцами не платили денег за работу.

— Зарплату давали веговскими кассетами. Мы должны были их где-то продать. Я ездила в Красноярский край менять эти кассеты на деньги, — вспоминает Елена Загорская.

Жить ради детей

Сергей Проняев (на фото — слева) как и его однополчане Андрей Загорский и Александр Загороднев закончили БЭМТ

Их мужья закончили Бердский электромеханический техникум. Сначала работали по специальности, но вынуждены были находить заработки, чтобы кормить семьи. Сергей Проняев ездил на Север. Но когда стало совсем невмоготу, пошли в 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердск. Тогда контракт на военную службу подписали много бердчан. В том числе Александр Загороднев, его друзья и одноклассники.

— Саша после техникума работал на химзаводе, наладчиком линии по производству шприцев. Зарплату вообще не давали. Когда он ушел в бригаду, начальник его уговаривал вернуться. А на что жить? Вот и пошли служить, — рассуждает Светлана Загороднева.

Единственное, что вдовы имели от государства — пенсию на детей по потере кормильца. Выплаты были ничтожные. Их рассчитывали на момент гибели отцов, когда в стране была жуткая инфляция. Суммы были просто смехотворные — прожить на них было невозможно. Оксана Проняева, три года искавшая мужа среди убитых, на страховку, которую получила после похорон в 1998 году, смогла купить телевизор и холодильник.

— Вот такая цена жизни. Если бы наши мужья были живы, мы, конечно, в то время были бы обеспечены гораздо лучше. Законы были очень странные. Например, льготы полагались только одиноко проживающим вдовам. Детей погибших отцов не учитывали. Куда нам девать ребенка, чтобы получать льготы? Путевку в санаторий жене живого прапорщика — пожалуйста, а погибшего — не положено. Бесплатный проезд до места лечения — не положено. Учить детей на бюджетной основе — только Героев России. Одной рукой льготы дают, а другой — забирают. И все 25 лет какие-то сложности, препоны. Только трезвонили, что семьи погибших в Чечне не будут ни в чем нуждаться. Но пережили, работали, подработку искали, чтобы детей растить, учить, чтобы они не пропали, получили образование. В Бердске ничего не делали. На новогоднюю елку в Москву дети ездили благодаря новосибирскому обществу семей погибших в локальных конфликтах военнослужащих, — рассказали вдовы.

Возможно, благодаря тому, что им пришлось пережить беду, преодолеть колоссальные трудности, у них выросли замечательные дети.

Перед вдовами и матерями, потерявших в Чечне своих близких, извинился только комбриг Леонид Поляков — что не смог сохранить их мужчин. Он был искренен. Так казалось 25 лет назад. Но полковник тоже выполнял чьи-то приказы.

После войны вдовы, похоронившие своих мужей, почувствовали духовное родство. Елена Загорская, закончив учебу в Томске, вернулась в Бердск и сразу нашла Светлану Загородневу. Оксану Проняеву она помнит еще со школы. Но вскоре тоже сошлись ближе. Периодически встречаются с мамой Игоря Лелюха Галиной Михайловной после того, как она переехала из Новосибирска в Бердск. Мамы погибших спецназовцев первое время ходили на какие-то городские мероприятия, торжества, рассказывали о своих детях-героях детям. Но сейчас им это уже тяжело в силу возраста и здоровья.

В Бердске установлены памятники и мемориальные доски погибших в Чечне десантникам. В их честь проводят спортивные турниры и называют улицы. Им посвящают патриотические конкурсы и школьные музеи. И вдовам не кажется, что все это формально, ради галочки.

— Чувствуется, что ребятишкам это надо. Они внимательно слушают, когда мы рассказываем, — оценила Оксана.

Проняевы

Прапорщик Сергей Проняев

Оксана Проняева говорит, что на нее «смертельным холодом» повеяло еще раньше, когда спецназовцев, в том числе ее мужа Сергея забирали вечером 3 декабря 1994-го.

— Мне свекровь говорит: «Пошли на КПП». Их тогда «поставили на казармы» и не выпускали домой. Нас не пускали, я сказала, что не уйду, пока не увижу мужа. Не пустили, я попросила передать фотографию. И ушла. Думали даже сделать фиктивную справку о беременности. Нашей дочери Сонечке тогда было всего 10 месяцев, — поделилась Оксана.

26-летняя Софья Проняева переехала в Санкт-Петербурге, закончив новосибирский институт путей сообщения с красным дипломом. Сейчас она сидит в декрете с дочерью, которой исполнилось 7 месяцев. Отца Софья знает только по рассказам мамы и бабушки. Она сейчас старше матери, похоронившей мужа 25 лет назад.

— Мне был 21 год. В самом начале января 95-го прошел слух, что из двух БМП десантники пропали без вести в Чечне. Об их гибели тогда не говорили. Но я поняла, что речь идет о наших… Позже меня, отца и мать Сергея вызвал в кабинет Поляков и сказал, что группа пропала без вести в Грозном, — вспоминает Оксана.

Ей пришлось более трех лет жить с мыслью о том, что ее Сергей может быть среди живых. Потому что среди мертвых его не было. Сначала в Новосибирске Оксане показывали кассеты с фото и видео погибших. Возможно, она и раньше опознала бы Сергея, но военные не решились показать 21-летней девочке все кадры.

— Первую сотню посмотрела, вторую… Мне говорят: «Давай, не будем эту кассету смотреть», наверное, там только фрагменты тел. Установить личность можно было бы и без ДНК по характерной татуировке на пальце в виде буквы S и светлым волосам, кольцо он носил на среднем, а не на безымянном пальце. Хотя Сергей был сильно обожжен с одной стороны… Потом поехали в Ростов-на-Дону. Но и там мне часть кассет не показали. Нас приехало много со всей страны, и мы все вместе смотрели в одной большой комнате. При госпитале рефрижераторы с телами стояли, трупы аккуратно на одеялах лежали. Как я могла опустить руки, когда у меня маленький ребенок на руках?! — вспоминает Оксана.

Ей приходилось поддерживать убитых горем родителей Сергея. У его отца после известия о пропаже без вести сына отнялись сначала руки, потом ноги. А мама особенно сдала, когда поехали второй раз в Ростов-на-Дону искать Сергея.

Загородневы

Прапорщик Александр Загороднев

Светлана Загороднева помнит, как им объясняли судьбу их родных: пока их не нашли мертвыми, они считаются без вести пропавшими. Жены и матери даже пошли к гадалкам. Те «видели» их живыми, но голодными. Появилась надежда, что попали в плен.

— Нас начали ставить в известность только в конце января, когда очищали чечениские города и находили убитых. Сашу привезли в Бердск 28 января вместе с Ерофеевым и Лелюхом. Их хоронили в открытых гробах. Я попросила вскрыть цинковый гроб, чтобы увидеть его — нет дали, — рассказала Светлана.

Ольге Загородневой, дочери Александра и Светланы, в этом году исполнится 30 лет. Она закончила бердский медицинский колледж, работала в горбольнице фельдшером. Сейчас трудится в компании «Сибирское здоровье». У нее своя семья, растет сын. Оля очень похожа на отца. Но мало что помнит — как нес на плечах из садика до дома на ул. Вокзальной.

— Мы с Сашей познакомились 3 декабря. И в этот день только 1994 года он ушел. Вместе с Колей Ольховским. Николай мне потом рассказывал, что они бежали в 6 часов утра в часть, чтобы лететь в Чечню, и Саша споткнулся. Он сказал: «Все. Не вернусь».

Мать и жену Александра вызвали в часть 16 января 1995-го. И сообщили, что после 20-го спецназовцы вернутся из чеченской командировки, якобы у них продолжаются сборы. Но по прошествии нескольких дней стало понятно, что они погибли. Как раз в эти дни в СМИ начала распространяться информация о вводе войск в Чечню. Об ужасах войны рассказывал известный тогда журналист Александр Невзоров, побывавший в то время в Грозном.

— Говорили, говорили… Что пропали без вести. А уже было понятно, что их нет в живых. Я чувствовала взгляды коллег, которые тоже понимали, что Саша и его однополчане погибли. Они же служили в военной разведке, поэтому их тела не сразу нам отдали — проверяли, наверное, — предполагает Светлана. — Сказали, что Сашу «снял» снайпер в голову. Поэтому, дескать, не стоит смотреть. Поэтому мы, семья, погибшим его не видели. Мне и сейчас порой кажется, что он может вернуться. Хотя те, кто нашел его тело в Грозном, мне сразу все рассказали. На самом деле, они могли погибнуть 10 раз. Они же разведчики, растяжки ставили. Они реально были мужчинами с большой буквы.

Чеченцы добивали в упор раненых российских солдат. Сначала били прикладами автоматов по зубам, в потом расстреливали. Это определяли по характерным травмам. Разорванных снарядами собирали в мешок по частям. Конечно, на похоронах гроб с останками не открывали. А во вторую чеченскую войну в Бердске хоронили Артура Лазебного без головы…

Александра Загороднева похоронили в Бердске 3 февраля 1995 года. А нашли его тело в Грозном 26 января около дома с табличкой ул. Комсомольская квартал 274 — в 40 метрах от погибших капитана Лелюха и прапорщика Загорского (их нашли 23 января). На том же перекрестке. Прапорщик Загороднев «был завален листами железа с крыши близстоящего дома, что затруднило поиски». Так написал в рапорте капитан Евгений Конопелькин, возглавлявшей поиски без вести пропавших разведчиков из группы капитана Игоря Лелюха.

— Мы ждали ровно неделю. Ровно неделю я не работала. А потом привезли цинковый гроб… А выжившие спецназовцы начали приходить в марте. Я помню, как они ходили с семьями по площади Горького, — вспоминает Светлана.

Смерть Александра очень подкосила здоровье его матери. Она долго болела. И умерла в 2009 году.

Время не лечит

Похороны Александра Загороднева 3 февраля 1995 года

Всех погибших из группы Лелюха хоронили только родные и близкие. Хотя им тоже отдали воинские почести. Общегородское прощание возле ДК «Родина» организовывали с убитыми на второй чеченкой войне в 1999 году.

— В 95-м это был шок для города, для страны. Оказалось, что идет война, что гибнут люди на фронте. В первую чеченскую военнослужащих бердской бригады спецназа собрали и отдали приказ ехать. Погрузили на самолет и отправили. Много воевало срочников — пацанов 18-летних. А позже, на вторую чеченскую люди сознательно шли за деньгами, записывались контрактниками. Спецназовцы шли мстить за своих погибших друзей. Хотя любая война страшна, — рассуждают вдовы.

Однополчане до сих пор ходят на могилы своих погибших товарищей. Потому что они настоящие мужчины, которые знают цену жизни и смерти. Таких сейчас мало.



— Я потом смотрела на ходящих по городу военных — не десантники они, а ряженые какие-то, пародия. Они совсем не были похожи на моего мужа… Я не могла поверить, что он погиб. Ведь он настолько был профессионалом. Наши были лучшие. Они и погибли, потому что шли первыми. Их послали в бой на БТРах, и они попали в засаду. Но они были хорошими разведчиками, диверсантами и хорошо делали свою работу. Это было и до военных событий. Они делились оптом с дружественными армиями — арабской, турецкой, израильской. Была надежда до последнего, что такие высококлассные специалисты не погибли, а скрылись, замаскировались для выполнения другого секретного задания. Но когда открыли гроб и я увидела Андрея, надежды рухнули. У него были множественные ранения по всему телу, в том числе в шею, зубы были выбиты, — высказалась Елена Загорская.

Кто-то из вдов специально ездил на Кавказ, чтобы своими глазами увидеть место, где погиб муж. Грозный сильно изменился за четверть века. Разбомбленный район у железнодорожного вокзала фактически заново отстроен. Сейчас там нет того перекрестка улиц Комсомольской и Рабочей, где нашли свою смерть бойцы из группы капитана Лелюха. Улицы поменяли название. Елена, Светлана и Оксана не испытывают желания съездить в Чечню. Они думают, что обострится чувство несправедливости. Они все еще плачут, вспоминая погибших мужей.

25 февраля 2020 года было бы 30 лет со дня свадьбы Светланы и Александр Загородневых. Елена и Андрей Загорские отметили бы 30-летие совместной жизни 3 июня. Оксана и Сергей Проняевы прожили бы вместе уже 27 лет. Если б не было войны… Памятными датами для них стали 3 декабря и 1 января — начало чеченской командировки и день смерти.

— Первый год я не испытывала декабрьской депрессии. Как они ушли, как мы ждали… Декабрь, холодно и в душе, и в природе, и в квартирах плохо топили. И не дают покоя мысли, почему они не пишут. Переживания, неизвестность… — поделилась Елена Загорская.

Им было чуть больше 20 лет. Казалось, все только начинается. Но война перевернула жизнь, разделив ее на «до» и «после», оставив только память и их детей, с гордостью носящих фамилию отцов-героев. Прапорщики Загорский, Загороднев и Проняев награждены орденами Мужества. Посмертно.