Доставка букета на 8 марта: Как не ошибиться с выбором фирмы

Приближается чудесный весенний праздник — 8 марта. В этот день принято поздравлять девушек, женщин, бабушек и мам, а чем же еще, если не цветами можно порадовать прекрасную половину человечества? Как выбрать свежие, качественные цветы и не ошибиться с фирмой по доставке, чтобы подарок простоял две, три недели, а не завял спустя 2 дня, рассмотрим в статье.

Доставка цветов может помочь в преддверие праздника

Чтобы порадовать свою женщину на 8 марта большинство мужчин готовы скупать в цветочных салонах последние цветы, в праздничном ажиотаже совершенно не обращая внимания на их качество и возросшие цены. Совсем не обязательно бежать в магазин и толпиться в очереди, выбирая букет для своей любимой особы. Сейчас практически любой уважающий себя магазин предоставляет услугу доставки цветов, но и здесь есть свои подводные камни. Как выбрать фирму доставки, которая предлагает действительно качественный товар, чтобы женщина осталась довольна и радовалась подаренному букету не пару дней, а пару недель, расскажем в статье.

Обратите внимание на внимательность и приветливость персонала магазина. Не важно, заказали вы доставку по телефону или через смс, важно, чтобы продавец представился, назвал свое имя и предложил свою помощь. Внимательный персонал обязательно соберет букет по вашей просьбе и сможет порадовать получателя. Почитайте отзывы о цветочном салоне, как правило, сарафанное радио очень быстро разносит информацию о некачественных товарах и фирмах. Посмотрите на качество оформления сайта цветочного магазина. Фирмы, которые следят за своим статусом и готовы отвечать за качество предлагаемого товара обычно и презентуют его красиво. Красивые фото букетов, подробное описание, цены, все это говорит о надежной компании.

Еще одним плюсом цветочной доставки, помимо экономии времени является возможность дополнить свой цветочный подарок. Как правило, сейчас цветочные салоны предлагают вашему вниманию не только цветы, но и большой ассортимент сопутствующих приятных мелочей: вазочки, мягкие игрушки, открытки ручной работы и т.п.

Доставка цветов значительно сэкономит ваше время

Так же при доставке вы можете оставаться инкогнито и получатель цветов будет в радостном и трепетном волнении продумывать, кто же этот тайный рыцарь, сделавший столь приятный жест.

Чаще всего цветы, заказанные через доставку не вянут намного дольше цветов, купленных в магазине, так гласит статистика. В современном мире доставка цветов это не только удобство, но и качество. С помощью такой простой услуги можно значительно облегчить себе жизнь, подумайте, еще есть время позаботиться о счастье своей женщины в чудесный день 8 марта!