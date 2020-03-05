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Как правильно выбрать лук-севок: секреты удачной покупки

14:42 05.03.2020 Фото: supersadovnik.ru
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Лук-севок реагирует на перемены температуры и влажности, поэтому чем чаще его теребят, перевозят с места на место, тем быстрее он трогается в рост и прорастает. И поскольку в садовых центрах тяжело создать все условия для его хранения, до садоводов лук порой доходит в плачевном состоянии. А сохранить нам его нужно до мая.

Как правильно выбрать лук севок: секреты удачной покупки

Лук-севок реагирует на перемены температуры и влажности

Продажа лука-севка начинается с февраля, а самый разгар продаж приходится на март. В это время представлен полный ассортимент и можно найти любой сорт. Конечно, проще купить лук в апреле: придется совсем недолго и с меньшими потерями хранить его до посадки, но некоторые сорта можете и не найти.

Лук-севок реагирует на перемены температуры и влажности, поэтому чем чаще его теребят, перевозят с места на место, тем быстрее он трогается в рост и прорастает. И поскольку в садовых центрах тяжело создать все условия для его хранения, до садоводов лук порой доходит в плачевном состоянии. А сохранить нам его нужно до мая.

Лучший размер

Перед продажей лук калибруют по размерам на несколько фракций:

8–14 мм – самая мелкая. Это оптимальный размер для зимней посадки, лук не стрелкуется, но у слишком маленьких луковиц есть вероятность вымерзания. Для весенняя посадки размер очень мелкий, возможно отставание в созревании от средней фракции порядка 3 недель (на бедной почве получаются мелкие луковицы).

14–21 мм – средняя фракция. Достаточно широко его используют для подзимней посадки. Лук не стрелкуется. Лучший размер для посадки весной.

21–24 мм – крупная фракция. Предназначен для подзимней посадки – только на зелень. При весенней посадке возможно стрелкование у определенных сортов при неправильном хранении или ранней посадке (когда резко меняется температура), однако его плюс в раннем созревании и гарантированном урожае (обычно все получается даже у самых неопытных садоводов).

24–30 мм – крупная фракция, появилась в продаже только в последние годы. Преимущество этой фракции – очень низкая цена. Предназначен для подзимней посадки, только для получения зелени. Особенности весенней посадки — такие же, как у предыдущей фракции.

Выборок – лук-севок размером 30–40 мм. Используют преимущественно для получения зелени. При правильном хранении даже луковицы такого размера не стрелкуются. Но на всякий случай такой материал перед посадкой лучше прогреть.

Как правильно выбрать лук севок: секреты удачной покупки

Лук подморожен. Что делать?

В мороз лук на улице покупать не стоит, он обязательно будет подморожен. Замороженный лук после разморозки выглядит как вареный, становится мягким, приобретает резкий своеобразный запах.

Если он подморожен сильно, то через какое-то время не просто становится влажным, а по-настоящему течет, его уже не сохранить. Если подморожена только верхняя чешуйка (она выглядит как ошпаренная) — значит луковички испытали стресс и начинают трогаться в рост. Их можно посадить для получения свежей зелени.

Секреты удачной покупки

Лук-севок должен быть равномерного цвета — без пятен, плотным на ощупь, сухим, без видимых повреждений, без плесени. Многие магазины не обеспечивают необходимых условий, поэтому продают лук влажным. Если севок немного сыроват (обычно он темнее по цвету), достаточно дома рассыпать его и просушить.

На упаковке должны быть указаны точное название сорта и срок хранения. Лук хранят до мая, поэтому сроки хранения указывают приблизительные.

Лук высаживают сразу, как только почва достаточно прогреется. В конце апреля–начале мая — в зависимости от погоды. Мелкий лук можно посадить пораньше, крупный на 7–10 дней позже.

Как правильно выбрать лук севок: секреты удачной покупки

Хранение до посадки

Самое главное, чтобы температура не менялась хаотично. Изменение возможны в пределах 1–2 градусов. Иначе у лука будет стресс, и он пойдет в стрелку. Желательно поддерживать влажность около 70–75%. Луку нужно проветривание, на него ничего класть нельзя. Можно хранить его в сетке (раньше многие хранили лук-севок подвешенным в чулке), в незакрытых ящиках (но не в картонных, они становятся влажными).

Как правильно выбрать лук севок: секреты удачной покупки

Правильно выбранный лук храните в сухом, проветриваемом помещении при температуре +10…+15 °С. Хранение при более высокой температуре тоже возможно, но периодически нужно смотреть, чтобы лук не высох. Проросший, наклюнувшийся лук держат в холодильнике при температуре +1…+2 °С в отделении для овощей.

Лук может пойти в стрелку и в случае ранней посадки, когда он чувствует колебания температуры почвы. Например, если днем +5 °С, а ночью –2 °С. Поэтому рекомендуется сажать лук-севок после заморозков.

Источник: supersadovnik.ru

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