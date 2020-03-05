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Не было шансов: углекислый газ убил участников смертельной вечеринки с сухим льдом блогера Диденко в Москве

15:15 05.03.2020 Фото: Блогер Диденко
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Спасатель рассказал, почему у участников вечеринки не было шансов выжить.

Не было шансов: углекислый газ убил участников смертельной вечеринки с сухим льдом блогера Диденко в Москве
Муж Диденко умер в больнице

Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Двадцать восьмого февраля компания из 18 человек отмечала день рождения в столичной бане. В результате смешивания сухого льда с водой в бассейне двое посетителей умерли на месте, один — позже в реанимации.
«Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть», — сказал Гофштейн.

Эксперт отметил, что при таких отравлениях людей откачать невозможно, при этом есть методика вентиляции легких, но для этого нужно, чтобы помощь пришла быстро и наличие специального оборудования.
«А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было», — добавил спасатель.

По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.

Источник: РИА Новости

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