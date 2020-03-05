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«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020

14:31 05.03.2020
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АО «Искитимцемент» представило продукцию на международной строительно-интерьерной выставке Siberian Building Week, проходившей с 18 по 21 февраля в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
Гости мероприятия получили возможность ознакомиться с широким ассортиментом строительных и отделочных материалов, сантехники, керамики, дверей и замков, напольных покрытий, окон и ворот, фасадов и кровли, строительного оборудования и инструментов.
На стенде «Искитимцемента» была представлена информация о продукции завода, классах цемента и их отличиях, физико-химических свойствах, назначении и способах приготовления растворов и бетонов. Также посетители выставки смогли проконсультироваться по вопросам выбора оптимального вида стройматериала для конкретного технологического процесса. На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает шесть видов цемента и клинкер портландцементный, что позволяет удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. Также специалисты рассказывали об изменениях, связанных с введением обязательной сертификации цемента, предупреждали о наличии на рынке фальсифицированной продукции, отличиях фирменной упаковки от поддельной.

Вместе с представителями цементного предприятия на выставке Siberian Building Week работали сотрудники ООО «ЦТД Искитимцемент» – дочернего общества АО «Искитимцемент», имеющего эксклюзивные права на реализацию продукции завода. Данная компания заключает договоры на продажу и доставку цемента автотранспортом и по железной дороге. Представители ООО «ЦТД Искитимцемент» отвечали посетителям на вопросы, касающиеся ценовой политики, условий оплаты и отгрузки, и другие.
В рамках «Сибирской строительной недели» состоялся круглый стол на тему «Повышение эффективности работ в сфере строительства и выполнение поставленных Президентом Российской Федерации задач при реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа». На форуме, объединившем руководителей банков и крупных контролирующих ведомств, представителей ведущих компаний-застройщиков и других отраслевых организаций, выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ» Константин Цицин. Также в мероприятии принял участие генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
Участники круглого стола обсудили задачи по обеспечению доступным жильем жителей СФО, основные достижения строительного комплекса региона, сокращение аварийного жилищного фонда, ипотечные программы, взаимоотношения застройщиков и банков и другие важнейшие вопросы.
«Деловая программа прошедшей «Сибирской строительной недели» оказалась весьма насыщенной. Поручения, данные по итогам круглого стола, призваны оживить строительную отрасль, и участники рынка рассчитывают на их выполнение, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Для нашего предприятия выставка полезна с точки зрения укрепления связей с действующими потребителями и установления новых контактов в целях расширения географии продаж. Эффективное деловое общение открывает горизонты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между производителями и потребителями».
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020
«Искитимцемент» представил продукцию на выставке Siberian Building Week 2020

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