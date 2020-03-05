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Как восстановить виноград на дачном участке после зимы

15:00 05.03.2020 Фото: pxhere.com
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На виноградных кустах, которые восстанавливаются после заморозков, процесс фотосинтеза ослаблен. А им нужно наращивать зеленую массу, поэтому пасынки на них удалять не надо! Чем больше зелени, тем быстрее лоза наберет массу. Жирующие побеги тоже не трогаем.

Как восстановить виноград на дачном участке после зимы
Если корни винограда не повреждены, то в будущем году они дадут новые побеги

Виноградарь Михаил Федорович Арбузов говорил: если зимой кусты винограда пострадали от мороза, это не трагедия. Просто надо терпеливо подождать, когда все уцелевшее проявит себя.

Частично уцелевший куст можно сформировать по схеме молодого куста, как будто вы только что посадили саженец. Как только закончится плач, виноградные лозы без живых глазков надо вырезать. Если корни винограда не повреждены, то в будущем году они дадут новые побеги. А при хорошем раскладе молодые побеги на кусте винограда могут появиться уже в текущем сезоне – из спящих почек в прикорневой зоне.

3 степени обрезки винограда по весне

Как обрезать лозу винограда, напрямую зависит от степени ее повреждения морозами.

1 степень весенний обрезки винограда: Если однолетние побеги и почки на замещающих плодовых стрелках погибли, их надо удалить – это вызовет пробуждение спящих почек и рост новых побегов.

Нижние виноградные лозы можно прикопать на отводки, а верхние – укоротить до 2-х междоузлий.

2 степень весенней обрезки винограда: Если побеги повреждены средне проводят частичную обрезку винограда – удаляют только лозы с отмерзшей верхушкой (коронкой) – но полностью, до основания. Это нужно, чтобы проросли почки замещения. Если поврежденные побеги оставить, начнут расти пасынки, а они не успеют дать урожай.

3 степень весенней обрезки винограда: При слабом повреждении верхушек у однолетних побегов весенними заморозками обрезать побеги не нужно, особенно, если целы зачатки соцветий.

Особенности реанимирующей агротехники при повреждении винограда

Обрезка усов у винограда

На здоровых кустах обрезать усы не надо – с их помощью лоза цепляется за опору. Но на подмороженных растениях их обязательно нужно удалить – сразу, как только они появятся. В противном случае они начнут опережать в развитии полноценные побеги, и отнимут у них питательные вещества, которые так необходимы для восстановления куста винограда.

Сохранение пасынков на виноградной лозе

На виноградных кустах, которые восстанавливаются после заморозков, процесс фотосинтеза ослаблен. А им нужно наращивать зеленую массу, поэтому пасынки на них удалять не надо! Чем больше зелени, тем быстрее лоза наберет массу. Жирующие побеги тоже не трогаем.

А вот соцветия надо нормировать – слабая виноградная лоза не потянет большой урожай.

Дополнительный полив винограда

Корни, поврежденные морозом, хуже добывают воду из земли, поэтому такой виноград поливать надо чаще. И вода должна быть теплая – около +50 °С.

Подкормки поврежденноого куста винограда

Весной, как только появятся побеги, пострадавший виноград надо подкормить азотом: 3 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л теплой воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

После этой подкормки приствольный круг у виноградна полезно замульчировать перепревшим компостом с добавлением горсти золы – это будет и защита от пересыхания почвы и дополнительное питание для растения.

Мульчирование куста винограда черной пленкой

Чтобы почва весной быстрее прогрелась и куст начал расти активнее, приствольные круги винограда полезно замульчировать черной пленкой.

Стимуляция роста у виноградной лозы

После неблагополучной зимовки виноград полезно обработать антистрессовыми препаратами, например, Кендалом. Очень действенны Мегафол и его аналог Текамин Макс (3 мл на 1 л воды). Хороши так же витамины группы B.

Очень неплохо при восстановлении кустов показывает себя Экогель – он повышает иммунитет и усиливает рост побегов.

Как заживляющие средства, можно применять ЭМ-препараты. Ими нужно опрыскивать и поливать поврежденные кусты – это тоже поможет винограду перенести стресс и быстрее восстановиться.

Менее явные, но положительные результаты дает обработка Эпином (1 мг на 5 л воды).

Источник: supersadovnik.ru

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