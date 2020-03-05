Ваш старый компьютер, на котором вы играли, больше не работает, и вы решили собрать новый игровой ПК? Однако это не так просто, поэтому боитесь, что сборка окажется проблематичной?! Советы из данного руководства помогут вам в каждом аспекте сборки недорогого и хорошего ПК.

Игровой ПК состоит из комплектующих, необходимых для его работы и дополнительных частей, предназначенных для повышения производительности игрового процесса

Гайд по сборке бюджетного игрового ПК

Ваш старый компьютер, на котором вы играли, больше не работает, и вы решили собрать новый игровой ПК? Однако это не так просто, поэтому боитесь, что сборка окажется проблематичной?! Советы из данного руководства помогут вам в каждом аспекте сборки недорогого и хорошего ПК. Мы объясним, какое железо необходимо приобрести, и шаг за шагом расскажем, как самостоятельно собрать самый современный, но при этом бюджетный игровой компьютер.

Комплектующие для игрового ПК: какие необходимы и для чего нужны

Игровой ПК состоит из комплектующих, необходимых для его работы и дополнительных частей, предназначенных для повышения производительности игрового процесса.



board, Фото Michael Schwarzenberger с сайта Pixabay

Основными комплектующие для сборки игровых ПК являются:

корпус;

материнская плата;

процессор;

оперативная память;

жёсткий диск;

видеокарта;

блок питания.

В списке перечислены все компоненты, без которых мы не сможем собрать игровой ПК.

В дополнение к ним на вашем игровом ПК может быть установлена дополнительная комплектация:

радиатор (который мы настоятельно рекомендуем купить);

SSD (он также настоятельно рекомендован);

CD, DVD и Blue-Ray проигрыватели;

беспроводная сетевая карта;

звуковая карта;

контроллер различных комплектующих (вентиляторы, светодиоды и т.д.).

Корпус для ПК

Корпус станет «домом» для вашего собранного игрового ПК. Правильный корпус нелегко выбрать, и даже не столько по техническим причинам… Дело в том, что он может долгое время служить частью интерьера в вашем доме, следовательно, должен эстетически соответствовать вашим вкусам.

Корпуса для компьютеров делятся на три основных вида: полноценный корпус, средний корпус и мини-корпус.

С практической точки зрения, если у вас мало места в доме, вам придётся склониться к среднему или мини-корпусу. И, наоборот, если места много, то можно планировать сборку полноценного корпуса.

Если проблема только эстетическая, то выбор будет зависеть строго от ваших личных вкусов.

Напомним, что для мини-корпусов нужны и особые компоненты, которые занимают меньше места, в то время как у полноценных или средних корпусов почти никогда не возникает проблем с распределением различных частей оборудования.

Материнская плата

Материнская плата будет «хозяйкой оркестра» в вашем будущем игровом ПК. Плата отвечает за связь между всеми аппаратными компонентами — они, так или иначе, будут подключены к материнской плате, которая управляет всеми процессами.

Существуют различные форматы материнских плат, но наиболее популярными являются: формат ATX (305 × 244 мм) и формат BTX (325 × 267 мм).

Кроме того, при выборе материнской платы необходимо проверить, совместим ли сокет с процессором, который вы собираетесь установить. К счастью, эту информацию предоставляют производители материнских плат.

Также следует учитывать количество внешних входов (например, USB-портов) и дополнительных комплектующих, которые можно подключить к материнской плате.

Процессор

Процессор, также называемый CPU, будет представлять собой «мозг» вашего будущего игрового ПК. Фактически, он будет выполнять все операции, необходимые для правильного функционирования машины и корректной работы Windows.

При выборе мощного бюджетного процессора для сборки игрового ПК вам нужно будет обратить внимание на ряд факторов:

Тип разъёма. Как упоминалось выше, вы должны убедиться, что разъём процессора, который вы собираетесь купить, совместим с разъёмом материнской платы.

Как упоминалось выше, вы должны убедиться, что разъём процессора, который вы собираетесь купить, совместим с разъёмом материнской платы. Ядра . Обязательным элементом каждого процессора является количество ядер. Каждое ядро является процессором. Например, в восьмиъядерном процессоре будет восемь процессорных блоков. Следовательно, в вашем компьютере 8 процессоров.

. Обязательным элементом каждого процессора является количество ядер. Каждое ядро является процессором. Например, в восьмиъядерном процессоре будет восемь процессорных блоков. Следовательно, в вашем компьютере 8 процессоров. Тактовая частота . Это скорость, с которой процессор может работать. Измеряется в герцах: чем выше скорость процессора, тем быстрее он будет обрабатывать производимые операции и игровые процессы.

. Это скорость, с которой процессор может работать. Измеряется в герцах: чем выше скорость процессора, тем быстрее он будет обрабатывать производимые операции и игровые процессы. Кэш. Кэш-память — это очень маленькая память в процессоре. Она хранит данные, к которым мы обращаемся чаще всего.

Кэш-память — это очень маленькая память в процессоре. Она хранит данные, к которым мы обращаемся чаще всего. TDP — тепло, выделяемое процессором. Будет рассеиваться с помощью радиатора.

Сборка на базе процессоров INTEL — лучшая на рынке. Семейство процессоров INTEL состоит из:

Intel Core i3 — дешёвый процессор, пригодный для бюджетных конфигураций; подойдёт для неискушенных игроков.

— дешёвый процессор, пригодный для бюджетных конфигураций; подойдёт для неискушенных игроков. Core i5 Intel — нормальный процессор, подходящий для средних конфигураций; работает более быстро и тянет практически любую игру.

— нормальный процессор, подходящий для средних конфигураций; работает более быстро и тянет практически любую игру. Intel Core i7 — процессор, подходящий для высокопроизводительных конфигураций; идеально подходит для требовательных игроков и тех, кто хочет по-настоящему насладиться игровым процессом или киберспортом. I7 выбирают наиболее продвинутые геймеры.

— процессор, подходящий для высокопроизводительных конфигураций; идеально подходит для требовательных игроков и тех, кто хочет по-настоящему насладиться игровым процессом или киберспортом. I7 выбирают наиболее продвинутые геймеры. Intel Core i9. Данный процессор подходит для тех, кто с особым энтузиазмом относится к процессу сборки компьютера; пригоден для сборки ПК для самих мощных и требовательных игр. Это лучший процессор на рынке, но стоит он от 500 до 1000 евро.

Семейство процессоров AMD включает в себя:

Ryzen 3 — процессоры, подходящие для дешёвых сборок; пригодны для базовых игр без особых ограничений в производительности.

— процессоры, подходящие для дешёвых сборок; пригодны для базовых игр без особых ограничений в производительности. Ryzen 5 — бюджетные процессоры для игр среднего класса; их достаточно для осторожного запуска любой игры в сочетании с видеокартой того же диапазона.

— бюджетные процессоры для игр среднего класса; их достаточно для осторожного запуска любой игры в сочетании с видеокартой того же диапазона. Ryzen 7 — хороший процессор, подходящий для высококачественных сборок. Позволяют запустить любую игру на конкурентном уровне в сочетании с высококачественной видеокартой. Решение, подходящее для тех, кому нужна высокая производительность.

— хороший процессор, подходящий для высококачественных сборок. Позволяют запустить любую игру на конкурентном уровне в сочетании с высококачественной видеокартой. Решение, подходящее для тех, кому нужна высокая производительность. Ryzen Threadripper — это мощный процессор, разработанный для пользователей-энтузиастов (тех, кто хочет получить максимум от сборки AMD и создать высокопроизводительную игру на ПК).



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Оперативная память

RAM («Память с произвольным доступом») — это тип энергозависимой памяти. Он хранит данные, предоставленные программным обеспечением, которое в настоящее время работает.

Это пространство, необходимое центральному процессору, занято в оперативной памяти, а не на жестком диске, чтобы не слишком сильно замедлять работу ПК.

Характеристика и основные сведения об оперативной памяти:

Совместимость. Не все материнские платы и ОЗУ (наиболее распространенными являются DDR, DDR2, DDR3 и DDR4) хорошо ладят. Чтобы убедиться, что ваша материнская плата способна поддерживать оперативную память, которую вы хотите купить, нужно проверить, совместим ли тип модели ОЗУ с материнской платой.

Не все материнские платы и ОЗУ (наиболее распространенными являются DDR, DDR2, DDR3 и DDR4) хорошо ладят. Чтобы убедиться, что ваша материнская плата способна поддерживать оперативную память, которую вы хотите купить, нужно проверить, совместим ли тип модели ОЗУ с материнской платой. Память. ОЗУ с большим объемом памяти может одновременно поддерживать несколько программ открытыми на ПК.

ОЗУ с большим объемом памяти может одновременно поддерживать несколько программ открытыми на ПК. Частота — это скорость, с которой работает RAM.

— это скорость, с которой работает RAM. Задержка указывает, сколько времени занимает ОЗУ на то, чтобы реагировать на команды ЦП. Считается лучше, когда задержка меньше; она ускоряет работу Виндовс.

указывает, сколько времени занимает ОЗУ на то, чтобы реагировать на команды ЦП. Считается лучше, когда задержка меньше; она ускоряет работу Виндовс. Торговая марка. Двумя наиболее распространенными типами оперативной памяти являются XMP (технология, разработанная Intel) и AMP (технология, разработанная AMD).

Жесткий диск и твердотельный накопитель

Жесткие диски — это носители, позволяющие хранить большую часть данных. Скорость жесткого диска измеряется в Гбит/с. Очевидно, что чем она выше, тем лучше.

Кроме того, следует учитывать размер жесткого диска. Также заранее необходимо проверить, будет ли он удобно вписываться в ваш корпус. Тем более что сейчас диски довольно недорогие.

Однако в последние время компьютеры комплектуют SSD. Это флэш-память, которая в отличие от жестких дисков не имеет механических частей и, следовательно, может работать намного быстрее. Их срок службы намного больше, чем у жестких дисков. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость.

Мы советуем установить все важные программы, операционную систему и основные игры на SSD, а затем использовать в качестве памяти для всего остального жесткий диск.

Видеокарта

В игровом ПК видеокарта (вместе с процессором) в иерархии комплектующих является наиболее важной касаемо конечного результата. При покупке видеокарты следует быть осторожными — она должна подходить к процессору. Недорогая видеокарта может создать ситуацию, когда один из двух комплектующих будет «душить» производительность другого. Поэтому не пожалейте денег на покупку качественной видеокарты и процессора!

Хорошая видеокарта может стоить не дешево, но это тот компонент, который будет оказывать наибольшее влияние на графический и физический рендеринг видеоигр. Поэтому в данном случае к использованию не рекомендована самая дешевая бюджетная конфигурация. Более того, советуем вам выбрать лучшее предложение на рынке видеокарт.

В настоящее время лучшие видеокарты выпускает NVIDIA.

Недавно была выпущена серия карт RTX, поддерживающих технологию трассировки лучей.

Игровая карта серии GTX 10xx, хотя и была выпущена несколько лет назад, является хорошим компромиссным вариантом между качеством и стоимостью.

Источник питания

Использовать дешевый блок питания также не рекомендуется. Такая экономия может выйти себе же дороже, поскольку блок питает все комплектующие ПК. А недорогой вариант может попросту «спалить» детали или, наоборот, не хватит мощности на то, чтобы обеспечить корректное питание.

Характеристики блока питания:

Эффективность. Если компьютеру требуется 600 Вт, а КПД блока питания составляет 85%, то потребляемая мощность равна 705 Вт. Дополнительные 105 Вт будут рассеиваться в виде тепла.

Если компьютеру требуется 600 Вт, а КПД блока питания составляет 85%, то потребляемая мощность равна 705 Вт. Дополнительные 105 Вт будут рассеиваться в виде тепла. Модульность . Модульный источник питания позволяет отсоединять кабели, которые мы не будем использовать для питания комплектующих. Тем самым упрощается процесс управления кабелями.

. Модульный источник питания позволяет отсоединять кабели, которые мы не будем использовать для питания комплектующих. Тем самым упрощается процесс управления кабелями. Мощность. Чтобы самому рассчитать, какой должна быть оптимальная мощность блока питания, нужно изучить технические параметры различных комплектующих ПК. Сложите, сколько потребляет каждая отдельная деталь, затем добавьте к общей сумме 20%.

Пошаговый гайд (инструкция) по сборке игрового компьютера

Подготовительный этап

Освободите свой рабочий стол от ненужных предметов и протрите его начисто. Подготовьте все комплектующие и приготовьтесь собирать новый ПК.

Открытие гнезда

Откройте разъем процессора, используя рычаг, расположенный справа.

Сборка игрового компьютера, скрин

Вставьте процессор

Возьмите процессор в руки, следя за тем, чтобы деталь не касалась чего-либо открытыми контурами (очень важно, чтобы не было отложений пыли и тому подобного).

В правой нижней части процессора должен быть треугольник: совместите его с треугольником, который находится на разъеме материнской платы. Далее аккуратно опустите в него процессор.

Сборка игрового компьютера, скрин

Закройте розетку

Закройте розетку на материнской плате

Найдите слоты оперативной памяти

В правом верхнем углу вашей материнской платы есть слоты: там будет установлена оперативная память.

Чтобы понять порядок установки ОЗУ в слоты, обратитесь к инструкции. Практически, эти устройства могут быть установлены в разные слоты, но начинать вставлять ОЗУ необходимо с одного определённого слота, указанного в инструкции.

Установите оперативное запоминающее устройство

Поместите ОЗУ (соблюдая правильное направление) в готовые соответствующие слоты. Слегка нажав справа, а затем слева, вы услышите щелчки, которые подтвердят правильность установки ОЗУ.

Сборка игрового компьютера, скрин

Нанесите термопасту

Если термопасты нет на радиаторе, который был доставлен вместе с ЦП, вам придётся приобрести её отдельно.

Украина выпускает большой выбор термопаст — советуем выбрать ту что годится для больших температур.

Существуют различные способы применения термопасты. Достаточно нанести небольшую каплю на процессор специальным шприцом. Главное сделать это очень аккуратно, не используя слишком много пасты.

Установите радиатор

Обычно процессоры поставляются с некачественными воздушными радиатороми. Поэтому, купив радиатор отдельно, просто поместите его ножки в четыре специальных отверстия вокруг гнезда.

Затем вам необходимо подключить радиатор к контакту (обычно желтого или зеленого цвета) на материнской плате. Пин должен называться «вентилятор процессора».

Установите блок питания

Откройте панели на задней части корпуса и поместите блок питания в нижнюю или верхнюю часть, в зависимости от конструкции вашего корпуса. Соблюдайте осторожность — вентилятор должен находиться напротив пылевого фильтра, расположенного на основании или потолке корпуса.

Закрепите блок питания на корпусе с помощью винтов, входящих в комплект.

Сборка игрового компьютера, скрин

Сборка игрового компьютера, скрин

Установите панель ввода/вывода

С материнской платой вам будет предоставлен задняя панель (заглушка), которую нужно будет установить, слегка нажав на заднюю часть корпуса вашего игрового ПК.

Эта заглушка позволит быстрее определить, куда должны быть подключены кабели для входов и выходов.

Установите материнскую плату

Пришло время установить материнскую плату внутри корпуса.

Руководствуясь инструкцией эксплуатации, посмотрите, на какие отверстия в корпусе будет установлена ваша материнская плата.

После того, как отверстия будут определены, установите проставки на них, а затем разместите материнскую плату в соответствии с проставками в системный блок, и аккуратно привинтите плату.

Сборка игрового компьютера, скрин

Подключите кабели

На этом этапе подключаем следующие элементы:

кабель питания;

порты USB 3.0;

порты SATA 3;

питание/сброс, аудиоразъем и светодиод (обычно в нижней части).

Сборка игрового компьютера, скрин

В случае каких-либо сомнений обращайтесь к инструкции.

Найдите слот PCI-Express

Видеокарта должна быть установлена в первый слот PCI-Express.

Будьте осторожны, чтобы не повредить слот, прежде чем устанавливать в него видеокарту.

Установите видеокарту

После того, как видеокарта была вставлена в слот, слегка нажмите на неё, пока не услышите небольшой щелчок.

Вам понадобится удалить некоторые панели на задней стороне корпуса, чтобы вывести интерфейс ввода/вывода вашей видеокарты.

Подключите видеокарту к источнику питания.

Установите жесткие диски и твердотельные накопители

Установите HDD и SSD в соответствующие слоты и подключите их к материнской плате.

Сборка игрового компьютера, скрин

Дополнительный шаг

Если вы приобрели дополнительные составляющие (светодиоды, карты беспроводной сети), ознакомьтесь с руководством к каждому из этих, после чего подключите их к материнской плате наиболее подходящим способом.

Закройте корпус и подключите периферийные устройства

Закрываем панель корпуса и собираем (подключаем) последние элементы — мышь, клавиатуру и монитор.

Сборка игрового компьютера, скрин

Подключите ПК к розетке и запустите его

Последним шагом подключите кабель к источнику питания (электрической розетке). И, наконец, можете запускать компьютер!

Источник: znaj.ua