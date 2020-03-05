Модные кроссовки весна — лето 2020

В сезоне 2020 года актуальным будет широкая подошва. Правда, в таких кроссовках не нужно заниматься спортом, но ходить в них достаточно удобно.

Наступает весна, а это означает, что пора снимать тёплые сапоги и «перепрыгивать» в кроссовки

Современные модницы огромное внимание уделяют спортивной обуви, которая вот уже не первый сезон подряд занимает лидирующие позиции в списке самых востребованных моделей. Каблук — это, безусловно, красиво, но не все девушки любят их носить. Многие отдают предпочтение удобству, потому кроссовки и кеды надевают сейчас даже под платья!

Таким образом красавицы приобретают шарм, но при этом чувствуют себя комфортно — что может быть лучше? Наступает весна, а это означает, что пора снимать тёплые сапоги и «перепрыгивать» в кроссовки. В 2020 году модельный ряд спортивной обуви настолько разнообразен, что разбегаются глаза. Что же, ведь можно выбрать сразу несколько пар для разных случаев, и быть всегда на высоте!

Какие кроссовки в моде весной-летом 2020 года

Начнём, конечно же, с полюбившихся многим «сникерсов»: они не вышли из моды, и даже наоборот. «Сникерсы» отличает высокая подошва (танкетка), благодаря которой модницы кажутся выше. Модель чем-то отдалённо напоминает обувь на каблуках, потому подходит к любому стилю – в том числе «сникерсы» можно надевать под юбку или платье.

В сезоне 2020 года актуальным будет широкая подошва. Правда, в таких кроссовках не нужно заниматься спортом, но ходить в них достаточно удобно.

Унисекс – выбор модниц в 2020 году. Кроссовки не обязательно должны быть «женскими» или «мужскими» – доступен «общий» вариант.

Белые кроссовки также не выходят из моды уже много лет – в 2020 году их будут носить все модницы.

И, конечно же, классические кеды Converse всегда на пике. Новые модели стали ещё интереснее!

Брендовые модели кроссовок в 2020 году

А что же нам предлагают модные дома? Давайте посмотрим!

Итак, предпочтение отдаётся обуви с простым кроем на толстой подошве. Декорируют кроссовки стразами, шнуровкой, вставками и рисунками.

Теперь кроссовки не обязательно закреплять на ноге шнурками — их потихоньку вытесняют заклёпки, липучки и застёжки.

Как и обычно, модницы отдают предпочтение таким брендам, как Пума, Найк, Адидас, Рибок. Кроме того, востребованным в 2020 году остается и Диор.

Кроссовки Диор 2020

Итак, в 2020 году известный модный дом делает акцент на полюбившихся многим «сникерсах». Есть модели с цветочным принтом из разноцветного неопрена – D-CONNECT.

Любопытная модель с декоративными шнурками – WALK’N’DIOR. И также WALK’N’DIOR представлен в варианте с узором «камуфляж».

D-CONNECT, к слову, в расцветках также не ограничивается: есть и цвет «хаки», и чёрный, и белый, и нюдовый.

А если хочется что-то оригинальное, то можно обратить внимание на сникерсы D-SMASH, которые выполнены из плетеной кожи ягнёнка.

Кроссовки Найк в 2020 году: новые модели

Спортивная обувь фирмы Найк всегда качественная и удобная — это главные требования большинства покупателей, причем они выполняются сполна!

Сейчас молодёжь предпочитает носить так называемые «олдскульные» кроссовки Найк — это модель «ретро» из 90-х. Если вам нравится такой стиль, то обратите внимание на линейку Nike Air Barrage.

Для прекрасных дам Найк подготовил весьма стильные варианты 2020 Nike Air Max 720818. Такая модель в 2020 году представлена в сером цвете.

Nike Air Force – ещё одна стильная и популярная модель с белой подошвой.

Для любителей спортивного дизайна есть линейка New Balance 574 Sport V2.

Адидас 2020: кроссовки

Классика спортивного стиля — кроссовки Адидас. В 2020 году они превзошли себя, а потому в продаже появились кроссовки с декоративными деталями и различными вставками.

Любите «ядовитые» цвета? Для Адидас это не проблема: теперь у них есть кроссовки с «режущими глаз» вставками. Незамеченными вы точно не останетесь!

Обычная «теннисная» классика также на пике популярности. И о «ретро» Адидас тоже позаботились, но их «олдскул» ушёл ещё дальше – в 80-е.

Рибок в 2020 году: новые модели кроссовок

В фирме Reebok очень много времени уделяют разработке обуви, которая будет по-настоящему комфортной. Если вы желаете не ходить, а «летать», учитывайте: у Reebok есть что вам предложить!

Классическая модель этой фирмы, изготовленная из мягкой кожи с отверстиями вновь «на пике».

Если для вас важны внутренние подушки и воздушные камеры, обратите внимание на Easytone. В 2020 году в этих моделях есть яркие цвета.

И, конечно же, спортивная обувь для спорта, как бы странно это не звучало – Crossfit. В таких кроссовках легко и удобно заниматься фитнесом.

А вот любители бега предпочитают Free run.

Balenciaga: кроссовки весна-лето 2020

Balenciaga – это всегда стильная и необычная обувь. В 2020 году стоит обратить внимание на несколько моделей:

TRIPLE – кроссовки с трёхслойной подошвой;

Speed Trainer – верх выполнен в виде носка;



RAGE – отличный вариант для бега.

Puma 2020: кроссовки

Немецкая компания предлагает нам в 2020 году такие модели:

Style Rider – всё новое – это хорошо забытое старое, но в новом варианте;

Ralph Samson x Chinatown Market – «баскетбольный» вариант;



Alteration PN-1 – лаконичная и стильная модель;Trailfox Overland x Helly Hansen – яркая шнуровка и высокая подошва не оставят никого равнодушным.

Источник: TheRussianTimes