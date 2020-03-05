53 % мужчин готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарок 8 марта

В рейтинге популярных технологичных подарков умные часы заняли первое место. На второй строчке рейтинга оказались смартфоны. Их будут дарить 22 процента мужчин. На третьем месте — беспроводные наушники (20 процентов), а на четвертом — робот-пылесос (12 процентов).

Фитнес-браслеты в топе подарков к 8 Марта

Эксперты назвали умные часы и фитнес-браслеты самыми популярными технологическими подарками на 8 марта, об этом свидетельствуют результаты исследования проекта Hi-Tech Mail.ru.

В рейтинге популярных технологичных подарков эти гаджеты заняли первое место. 32 процента опрошенных мужчин заявили, что будут дарить женщинам в Международный женский день именно эти умные аксессуары. На второй строчке рейтинга оказались смартфоны. Их будут дарить 22 процента мужчин. На третьем месте — беспроводные наушники (20 процентов), а на четвертом — робот-пылесос (12 процентов).

Отмечается, что каждый пятый опрошенный заявил, что собирается 8 марта подарить своей любимой женщине гаджет. Маме, сестре или бабушке технологичные подарки хотят вручить 16 процентов респондентов.

При этом 53 процента опрошенных рассказали, что хотели бы потратить на подарки не больше пяти тысяч рублей. Больше десяти тысяч готовы потратить 33 процента респондентов, еще 14 процентов рассчитывают отдать за подарки сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

Исследование проводилось с 25 февраля по 2 марта этого года. Были опрошены 15 637 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Источник: АиФ