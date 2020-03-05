Дата и место проведения митинга против исправительного центра ГУФСИН станут известны 6 марта в Бердске

Возможно, митинг перенесут на другою дату или в другое место

Завтра, 6 марта, станет известно, состоится ли в Бердске митинг против исправительного центра. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель управления делами администрации Бердска Марина Лаптева:

— Завтра в первой половине дня передадим заявителю ответ, — резюмировала Марина Викторовна сегодня, 5 марта.

Возможно, власть Бердска предложит другое место, дату или время проведения массовой акции.

Напомним, уведомление о митинге на 14 марта в администрацию Бердска подала общественница Наталья Слесарева 3 марта. У власти было три дня, чтобы отказать или позволить горожанам организованную акцию протеста.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе. Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Активистка движения против ИЦ в Бердске Наталья Слесарева предоставила «Курьер. Среда. Бердск» доказательство того, что уведомление о митинге подано. Митинг должен состояться 14 марта, если администрация Бердска даст разрешение на него. Предположительно, митинг начнется в 15.00 и продлится до 17. 00. Место проведения — площадь Горького перед зданием администрации Бердска.

— Надеюсь, что место не изменится. Заявлено 200 человек на митинг. У нас кипит группа в Вацапе. У нас все происходит в рамках закона, уведомление подано, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева 3 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев изъявил желание построить для ГУФСИН здание под исправительный центр за 8 месяцев. Он считает, что подобное учреждение должно быть в Бердске, ведь волю президента и закон России необходимо исполнять.

Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. Сегодня, 3 марта, председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.

— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.

Власть в свою очередь создаст рабочую группу, чтобы проработать данный вопрос. Стоит отметить, что генерал-майор внутренней службы предлагал проработать вопрос о создании исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам. Депутат Елена Белова предположила, что копию письма ГУФСИН разошлют по предприятиям с просьбой рассмотреть вопрос создания исправцентра на своих площадях.

Вот только крупных предприятий не так много в Бердске. Председатель совета директоров БЭМЗ Виктор Осин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» дал ясно понять — на электромеханическом заводе осужденных никогда не будет.

Кроме того, прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что наказать по закону за неисполнение просьбы ГУФСИНа власть Бердска никто не сможет.

— Императивного требования для администрации и исполнительного органа в том, чтобы удовлетворять ходатайства ГУФСИНа и предоставлять в обязательном порядке места, нет. Такие письма в принципе рассылаются во все муниципальные образования, не только в Бердск. Такая работа идет во всех районах. Это не характерная ситуация для одного Бердска, — рассказал Роман Андреевич сегодня, 5 марта.