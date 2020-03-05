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Минимум 6 детей призвал рожать женщин Боливарианской Республики президент Венесуэлы Николас Мадуро

15:32 05.03.2020 Фото: pixabay.com
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«Рожать! Рожать! У всех женщин должно быть по шесть детей!» — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Минимум 6 детей призвал рожать женщин Боливарианской Республики президент Венесуэлы Николас Мадуро
По данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал женщин Боливарианской Республики рожать больше детей, минимум шесть. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

«Рожать! Рожать! У всех женщин должно быть по шесть детей!» — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также пригласил всех женщин Боливарианской Республики принять участие в манифестации, которая состоится 8 марта.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Источник: ТАСС

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Женщины в России будут рожать по 6 детей?

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