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Какие коммунальные услуги отключают злостным неплательщикам?

15:29 05.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытия канализация порой выливается в другие квартиры, это приводит к жуткой антисанитарии», — рассказал автор поправок депутат ГД Алексей Куринный.

Какие коммунальные услуги отключают злостным неплательщикам?
Коммунальщики устанавливают должникам заглушки на унитазы

Правда ли, что запретили отключать коммунальные услуги за долги?
В Госдуму действительно внесён законопроект, запрещающий отключать коммунальные услуги. Но не все. Нельзя будет отключать «услугу по отоплению (газоснабжению — если газ используется на цели отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах — по холодному водоснабжению и водоотведению».
Впрочем, запрет на отключение тепла и холодной воды в законодательстве уже есть. Новинка — это водоотведение, или по-простому канализация, отключать которую коммунальщики стали всё чаще.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытия канализация порой выливается в другие квартиры, это приводит к жуткой антисанитарии», — рассказал автор поправок депутат ГД Алексей Куринный.

Законопроект рассмотрят в апреле.

Источник: АиФ

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