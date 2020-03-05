Какие коммунальные услуги отключают злостным неплательщикам?

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытия канализация порой выливается в другие квартиры, это приводит к жуткой антисанитарии», — рассказал автор поправок депутат ГД Алексей Куринный.

Коммунальщики устанавливают должникам заглушки на унитазы

Правда ли, что запретили отключать коммунальные услуги за долги?

В Госдуму действительно внесён законопроект, запрещающий отключать коммунальные услуги. Но не все. Нельзя будет отключать «услугу по отоплению (газоснабжению — если газ используется на цели отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах — по холодному водоснабжению и водоотведению».

Впрочем, запрет на отключение тепла и холодной воды в законодательстве уже есть. Новинка — это водоотведение, или по-простому канализация, отключать которую коммунальщики стали всё чаще.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытия канализация порой выливается в другие квартиры, это приводит к жуткой антисанитарии», — рассказал автор поправок депутат ГД Алексей Куринный.

Законопроект рассмотрят в апреле.

Источник: АиФ