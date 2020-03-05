Когда лучше сеять семена огурцов на рассаду?

В этом сезоне сеем огурцы по-новому, используя передовой опыт наших учёных

О том, как правильно подготовить семена огурцов для посева, нам рассказала заведующая лабораторией селекции и семеноводства тыквенных культур ФГБНУ ФНЦО Ирина Коротцева.

Время сеять

Наталья Филиппова, «АиФ. На даче»: — Огородники всё время между собой спорят и никак не могут прийти к общему мнению, когда же лучше сеять семена на рассаду ?

Ирина Коротцева: — В защищённый грунт обычно высаживают 2—3‑недельную рассаду. Поэтому для весенних отапливаемых теплиц можно посеять семена на рассаду и в середине марта. Для неотапливаемых теплиц не следует сеять на рассаду раньше конца апреля (начало третьей декады) — начала мая. В моей практике бывали случаи, когда в начале мая в необогреваемой плёночной теплице в условиях Подмосковья огуречные растения погибали и 9–10 мая приходилось повторно сеять на рассаду.

— А для открытого грунта?

— Лучше высаживать рассаду более молодого возраста — в фазу одного настоящего листа, где-то недельного возраста. Такая рассада будет меньше болеть и лучше приживаться. Поэтому сеять на рассаду для открытого грунта следует не раньше 15 мая. Хочу предупредить, что в Подмосковье возвратные заморозки возможны до 15 июня, и если это случится, то растения без укрытия погибнут.

Когда гены отдыхают

— В любом семени находится зародыш. Он окружён тканями, что снабжают его длительное время питательными веществами, лишь слегка поддерживая его «в форме». То есть он жив, но никак не развивается, жизненные процессы приостановились. А что ему нужно, чтобы сохраниться до весны?

— Несмотря на то что зародыш находится под плотной оболочкой семени, он дышит, ему нужен кислород. Поэтому рекомендуется хранить семена в пропускающих воздух материалах — в бумажных пакетиках или матерчатых мешочках. Лучше всего в сухом помещении при температуре 25—35˚С. Семена после хранения в таких условиях можно высевать на следующий год. Технологию хранения крайне важно соблюдать, ведь именно потом из зародыша появится росток.

— Семя — носитель ДНК, которая обладает свойством из поколения в поколение передавать и реализовывать генетическую программу. Но иногда и генетика не в силах помочь, даже элитные семена могут не взойти: на всхожесть влияет целый комплекс факторов. На какие из них нужно обратить внимание?

— Многое зависит от времени хранения посевного материала. Считается, что семена огурцов после 5—6‑летнего хранения теряют всхожесть, то есть взойдёт не так много ростков, как вы ожидали. Хотя и после 7—9‑летнего «сна» семена вполне могут прорасти. Прежде всего всхожесть зависит от семенного материала — насколько вызревшими были семенные плоды и, соответственно, семена, ну и, конечно, от условий хранения и заражённости вредителями и болезнями. Поэтому покупать семена следует у знающих семеноводов. Если вы выращивали семена сами, то вначале нужно перебрать их и удалить пустые и щуплые. Можно сделать это по-другому. Для этого подготовьте рабочий раствор — 50 г соли на 1 л воды. Опустите в него семена. Хорошие осядут на дно, а плохие окажутся на поверхности. Промытые в чистой воде семена подсушивают и используют для посева. Обратите внимание, что если перед сортировкой семена были прогреты, то даже крупные и хорошо выполненные могут не потонуть. В таком случае лучше просто перебрать семена: удалить щуплые и уродливые. Хотя у некоторых скороспелых сортов семена щуплые, поэтому, прежде чем их забраковать, проверьте на всхожесть.

Убиваем всю заразу

— Взрослое растение — огурец — когда-то дало жизнь своим потомкам. Но пока оно росло на грядке в огороде, разные микроорганизмы не дремали: многочисленные представители грибных заболеваний успели поселиться на его стеблях, листьях, проникнуть внутрь плода с семенами. Что делать, чтобы не заселить эту заразу снова на грядки?

— Есть несколько более простых способов обеззараживания семян. Один из них мне нравится больше всего, поскольку он самый естественный, использует энергию солнца. Давно доказано, что ультрафиолетовое излучение светила обладает антисептическими свойствами, убивает патогенную микрофлору. Обеззараживание провести просто. Для этого рассыпьте семена (на открытом воздухе, на солнечной стороне) тонким слоем и оставьте на 2–4 суток. Конечно, желательно разместить их так, чтобы ни ветер, ни дождь не смогли их разметать и намочить.

— Другой классический способ обеззараживания — с помощью марганцовки. Но тут есть загвоздка: ранее доступного копеечного препарата сегодня нет в продаже в свободном доступе, он отпускается только по рецепту. Есть ли другой биологический способ обеззараживания?

— Для протравливания семян эффективно использовать овощ с собственной грядки, обладающий фитонцидными свойствами. Так, на 100 мл воды возьмите 25 г истолчённого чеснока. Перемешайте полученную смесь, поместите в неё семена огурцов и выдержите в течение часа. После любого вида обеззараживания семена требуется промыть и просушить.

Прорастить и закалить

— Чтобы семена быстрее проросли, их рекомендуют намачивать перед посевом. Как это сделать правильно?

— Для этого поместите семена на 2–3 часа в тёплую воду (30—35˚С) для набухания, затем заверните в мешковину, обложив сырыми опилками, и держите в тёплом месте при температуре около 30˚С. Через несколько суток семена прорастают. Наклюнувшиеся семена (желательно, чтобы проростки были не более 1 мм) слегка подсушите и приступайте к посеву. При посеве проросших семян в открытый грунт не допускайте пересыхания почвы.

Сущность этих двух процессов — намачивания и обеззараживания — заключается в погружении семян в водные растворы. А можно их и совместить, используя раствор фитонцидов или сок алоэ.

— А что делать дачнику для того, чтобы огуречное растение лучше переносило перепады температур почвы и воздуха? Срочно приехать и укрыть не всегда получается.

— Холодостойкость огурца можно повысить, проводя предпосевное закаливание семян. Для этого после замачивания в воде или растворах солей микроэлементов набухшие, но не проросшие семена во влажной материи помещают в холодильник и выдерживают при температуре от 0 до —3◦С в течение 2 суток (материя должна всё это время быть влажной), после чего сразу же высевают.

— Какие регуляторы роста лучше использовать?

— Используйте препараты Бигус, ВР (4 мл на 200 мл воды), Нарцисс, ВР (2,5 мл на 10 мл воды) или Эпин (2 капли на 1/2 стакана холодной кипячёной воды).

КСТАТИ

Не все приёмы предпосевной обработки семян совместимы. Так, последовательное замачивание семян в растворе марганцовки и некоторых биологически активных веществах и микроэлементах снижает их всхожесть. Допустим такой порядок: обеззараживание семян, затем их закаливание.

Источник: АиФ