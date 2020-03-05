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Разорвало Toyota в страшной лобовой аварии с фурой на трассе Р-256 под Бердском. Водитель в больнице

20:05 05.03.2020 Фото: Госавтоинспекторы Искитимского района
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Водитель фуры травм не получил, причины аварии устанавливаются. ГИБДД напоминает водителям быть осторожными при неблагоприятной дорожной обстановке.

Разорвало Toyota в страшной лобовой аварии с фурой на трассе Р 256 под Бердском. Водитель в больнице
Водитель пострадал в аварии

5 марта 2020 года, водитель, управляя автомобилем «Тойота Лит Айс Ноах», осуществляя движение, по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны г. Барнаула в сторону г. Новосибирска, на 82км автодороги, по неустановленным причинам, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ХИНО, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Тойота получил телесные повреждения, был доставлен в лечебное учреждение Искитима.

Госавтоинспекторы Искитимского района обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями — она должна увеличиться и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Автоинспекторы рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства.

Особенно аккуратными в межсезонный период должны быть начинающие водители, так как они чаще всего попадают в ДТП и еще не обладают нужными навыками управления автомобилем.

Напоминаем, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходам также следует соблюдать следующие нормы безопасного поведения на дороге:

— быть максимально бдительными в условиях непогоды, не допускать перехода проезжей части в неположенном месте;

— исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта;

— при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

— отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;

— помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром, заснеженном дорожном покрытии, особенно в условиях гололеда значительно увеличивается.

ГИБДД настоятельно рекомендует участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения – от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

Водителям и пешеходам, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, 102.

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