Проверить ВИЧ-статус за 5 минут смогут 10 марта жители Бердска

Тест-мобиль на этот раз будет стоять на территории взрослой поликлиники в Микрорайоне. В Новосибирске сдают анализы даже ночью.

Анализы на ВИЧ в тест-мобиле сдают бердчане разного возраста

Провериться на ВИЧ в течение всего марта в тест-мобиле имеют возможность жители Новосибирской области. Ежедневно экспресс-лаборатория будет стоять в разных районах Новосибирска.

Примечательно, что сдать анализ на ВИЧ-статус, можно даже ночью. С 23.00 до двух часов ночи тест-мобили будут стоять несколько раз за месяц в самых людных местах — у кинотеатров и скверов, у станций метро и на привокзальной площади. График работы опубликован на сайте регионального минздрава.

А 10 марта тест-мобиль приедет в Бердск. Он будет стоять с 10.00 до 16.00 на территории взрослой поликлиники №2 в Микрорайоне, по адресу: ул. Боровая, 109.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тест-мобиль в город приезжает третий год. В Новосибирской области работает программа по профилактике ВИЧ-инфекции. И один из ее пунктов — определение статуса каждого желающего. Тест-мобиль ежедневно разъезжает по Новосибирску и в округе до 180 км.

Каждый зашедший в тест-мобль подписывает согласие на добровольную сдачу крови и заполняет анкету. Пока лаборант берет кровь, консультант рассказывает, что происходит, что такое ВИЧ. Весь инструментарий, которым пользуются в тест-мобиле, одноразовый, вскрывается при клиенте. Человек видит, какие манипуляции проводятся. После теста все складывают в специальный контейнер, который потом утилизируется как опасные отходы. Исследования занимают не более 10 минут.

Несколько десятков человек заходят в Бердске в тес-мобиль при каждом его приезде. И практически каждый раз выявляются ВИЧ-положительные. Но информация о них не подлежит огласке — врачебная тайна.