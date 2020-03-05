1,4 млн рублей платят участникам ток-шоу за «публичное горе» в России

Публичное горе хорошо монетизируется

Главная героиня свежих ток-шоу — «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко. На дне рождения девушки ее муж и двое друзей погибли после купания в бассейне с сухим льдом — о трагедии и подробностях смерти блогер рассказала на всю страну. За 1 миллион 400 тысяч рублей. И это не самый высокий гонорар за откровения о разводах, скандалах и потерях.

Ток-шоу с участием звездных и не очень звездных людей выходят ежедневно. Но не все главные герои откровенничают за деньги. Как признался экс-продюсер одного из федеральных каналов, артисты с большой буквы денег за интервью не хотят. Евгений Миронов, Филипп Киркоров, Валерия и на концертах/спектаклях/ролях неплохо зарабатывают — так что поболтать о работе или звездных друзьях они готовы безвозмездно. Их менее популярные коллеги ведут себя иначе.

«Постоянно сталкивался с тем, что звезды «второго и третьего» эшелона просят гонорар. Первый вопрос задают не о хронометраже, темах или дате, а спрашивают: «Сколько?». Если герой необходим, то платят. Привычная приличная такса — 1 тысяча евро (74 тыс. руб.), но часто платят за небольшую историю-воспоминание или комментарий — 20 — 30 тыс. рублей»,



— цитирует источника «КП»Еще разговор о деньгах заходит, когда для градуса выпуска нужен разговор на скользкую тему — эскорт, алкоголизм, смертельные диеты. Приглашенным «экспертам», в роли которых выступают Эвелина Бледанс, Наталья Штурм и другие, за острые комментарии платят. Но не так много по меркам ток-шоу. 15-30 тысяч — такие гонорары за скандалы называет Алексей Панин. Рустам Солнцев получает до 50 тысяч — в зависимости от «объема работ». Наталья Бочкарева до скандала с наркотиками требовала 30 тысяч рублей за пару часов в студии.

Другое дело — стать главным героем «жареного» скандала. Тогда цена откровений взлетает до шести-семизначных сумм. И вот Алексей Панин в ток-шоу «стоит» уже не 15, а 400 тысяч. Рассказываем, за какие деньги покупают и продают рассказы о самом больном — разводах, смерти, насилии.

Сколько платят за публичное горе в ток-шоу

Случившееся с Екатериной Диденко еще до появления на телевидении ужасало. Женщина, ставшая вдовой из-за вечеринки в бассейне с сухим льдом, вела прямую трансляцию в социальных сетях из больницы и из дома — рассказывала о смерти мужа. Но обсудить свое горе но шоу Диденко согласилась не сразу — пришлось телевизионщикам бороться и переманивать героиню круглыми суммами.



Выиграл Дмитрий Борисов, посулив Екатерине Диденко 1,4 миллиона рублей — и вот «аптечный ревиззоро» рассказывает о сюрпризе от мужа с сухим людом, отравлении углекислым газом и вине врачей в гибели ее близких.Мелькнув в «Пусть говорят», Екатерина согласилась сниматься в ток-шоу у Ксении Собчак — гонорар неизвестен — но устроила истерику и ушла из студии. Теперь вдова вернулась на свою территорию, в «Инстаграм», и обещает мстить людям, осудившим ее.Кстати о Собчак, историках и сорванных ток-шоу. «Док-ток» Ксении Анатольевны — продукт на главной «кнопке» свежий и публикой не полюбившийся. Но деньги у создателей, по всей видимости, есть. Например, Любови Успенской за выпуск о конфликте с дочерью пообещали 5 миллионов рублей! От денег «королева шансона» отказалась — как в итоге и от интервью: обиженная Ксенией, Любовь ушла из студии.На обсуждение другой ужасающей ситуации — историка Соколова и убитой аспирантки Анастасии Ещенко — также не скупились. Людям, близким к ключевым фигурам преступления, предлагали плюс-минус 1 миллион рублей, экс-студентам Соколова без ценной информации — 50-70 тысяч.Диана Шурыгина, ставшая публичной личностью в 2017-м после истории с изнасилованием, получала рекордные полмиллиона рублей. Первое же «обнажение» девушки в программе Андрея Малахова стоило всего 10 тысяч! Съемки для YouTube телеведущего и вовсе бесплатно.Еще одна звезда тв-шоу — Карина Мишулина, воевавшая с Тимуром Еремеевым. Наследница Спартака Васильевича на протяжении многих выпусков боролась за честь семьи, плача и крича в студии, но и о счете в банке не забывала. Точная сумма, за которую личное горе Карина делала публичным, не называется — несколько сотен тысяч рублей за выпуск.Ложь в ток-шоу: от 150 тысяч и вышеПеред камерой герои скандалов готовы не только обсуждать пережитое, но и выдумывать небылицы — чего только не сделаешь за деньги. Подзабытый публикой артист произносит речь по сценарию и уходит с «зарплатой» в кармане, продюсеры получают громкие анонсы в стиле «Культовый актер увел невесту сына» или «Богатая невеста певца оказалась воровкой» — и все довольны.Только звезды порой жалеют о съемках и разоблачают скандальные ток-шоу: рассказывают правдивую картину, называют выплаченные им суммы, сердятся в конце концов. Вот несколько примеров — за какие гонорары и какую ложь показывали телезрителям.250 тысяч рублей для Вали Исаевой, девушки, впервые ставшей матерью в 11 лет. Спустя 10 лет героиня вернулась в шоу с «уткой»: у нее якобы появился новый мужчина. Горе-любовником оказался сосед Исаевой и ее супруга, зарабатывающий деньги на лечение отца.150 тысяч для семьи Данко. Деньги получила жена певца, самому исполнителю пообещали устроить сбор в пользу дочки Агаты, живущей с ДЦП. За это Александр Фадеев прикинулся, что подозревает жену в неверности: якобы ребенок не от него. После выпуска с ДНК-тестом Данко ссорился с «На самом деле». Но недолго: артист уже и к Шепелеву с новым скандалом возвращался, и о больной дочери забыл.Несколько миллионов для сына Алибасова. Сколько именно, Бари-младший умолчал. Но рассказал, какую роль его уговаривали сыграть за деньги: нужно было прикинуться корыстным наследником, претендующим на деньги отца.3 миллиона рублей для Александра Серова. По слухам, за такую сумму на ток-шоу для артиста сфабриковали некрасивую историю его взаимоотношений с Дарьей Друзьяк — с ложной беременностью, избиением и похищением.

Источник: Экспресс газета