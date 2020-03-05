Ренад Ягудин: природные катаклизмы в виде шквалистых ураганов и масштабных коммунальных аварий из-за глобального потепления надвигаются в Сибирь. И Бердск тоже

Заслуженный метеоролог России Ренад Ягудин предоставил график повышения температур за последний век в регионе. 2019 год был самым теплым в истории наблюдений. Могут появиться пустыни, начнут выгорать леса, таять вечная мерзлота и создавать коммунальные аварии.

Глобальное потепление меняет климат в Бердске и во всей Сибири

Глобальное потепление неумолимо меняет климат в Сибири и принесет ураганы, град, метели и шквалистый ветер в Бердск. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заслуженный метеоролог России, пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра, Ренад Ягудин 4 марта.

— Все последние 19 лет XXI века столетия входят в число самых жарких лет в истории метеонаблюдений, что наглядно иллюстрирует процесс глобального потепления климата, — отметил Ренад Ягудин.

По данным экспресс-анализа ведущих сотрудников Гидрометцентра России, аномалия средней температуры воздуха Северного полушария земли за 2019 год составила плюс 1,0 °С. Ее средняя температура стала вторым самым высоким значением (совместно с 2015 и 2017 годов) за всю историю метеонаблюдений на планете (с 1891 г.). Самым жарким остается 2016 год, чья температура выше на 0,1 °С, рассказал Ягудин. Хоть эти и значения кажутся незначительными, в разрезе многолетних изменений температур они имеют большое значение.

— Для России 2019 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений, совместно с 2007 и 2017 гг. Самые крупные аномалии среднегодовой температуры сформировались в Центральной России (плюс 2 °С и более), а также на севере Сибири и Дальнего Востока (плюс 3…4 °С и более). Продолжается потепление Арктики: здесь 2019 год стал вторым самым теплым годом в истории метеонаблюдений после 2016 года. По сообщениям НАСА ледники Гренландии таят ускоренными темпами в течение двух последних десятилетий. Лед вокруг Аляски, который обычно держится до июня, в этом году исчез уже в марте, — рассказал Ренад Ягудин 4 марта.

Ягудин отметил, если в 2018 году некоторые сибирские регионы характеризовались отрицательной (до 1 °С) аномалией среднегодовой температуры, то в 2019 году в любой точке страны среднегодовая температура превысила норму.

— В Новосибирске (станция Огурцово) средняя за год температура составила плюс 2,6 °С (при норме 1,3 °С), что на 1,3 °С превышает среднюю многолетнюю температуру за 1971-2000 годов. И если в предыдущие годы линейный тренд (прерывистая линия — смотрите на фото, прим. авт.) и полиномиальная кривая (сплошная линия) давали противоречивые указания на будущую тенденцию климата, то с учетом 2019 года обе кривые уверенно указывают на возможность дальнейшего потепления регионального климата. Кстати, среднегодовая температура 2019 года в Новосибирской области повторила результат 2013 и 1990 гг. и занимает 8-е место в ранжированном ряду самых теплых лет, — рассказывает заслуженный метеоролог «Курьер. Среда. Бердск».

При этом Ягудин подчеркнул, что не следует думать, что при «глобально-региональном потеплении» климата каждый последующий год теплее предыдущего. На самом деле, как это видно из представленного графика хода среднегодовой температуры в Новосибирске (Огурцово) за более чем вековой период, в отдельные периоды отмечаются как резкие повышения, так резкие понижения температуры.

— Оценка изменений климата производится на базе (минимум) вековых наблюдений. При этом климатологи с помощью статистических методов строят (сглаженные) линейные или нелинейные (полиномиальные) кривые тренда среднегодовой (сезонной, месячной) температуры для оценки вероятных сценариев климата. Из приведенного графика линейного тренда можно рассчитать, что среднегодовая температура в Новосибирске с 1900 по 2019 год повысилась на 2,2 °С (с -0,3 до + 1,9 °С) при средней скорости потепления около 0,18 °С за 10 лет, — рассказал Ягудин.

Заслуженный метеоролог России Ренад Ягудин рассказал также, что для России и Сибири потепление климата имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, увеличивается вегетационный период, сокращается отопительный сезон, т.е. появляется возможность развития сельского хозяйства в более северных широтах, экономии топливных ресурсов. Расширяется возможность речной и морской навигации, особенно на северных реках и арктических морях.

С другой стороны возрастает вероятности волн жаркой погоды неблагоприятной для здоровья населения, а сочетание жары и дефицита осадков создает угрозу продвижения зоны сухих степей и полупустынь к северу. Таяние вечной мерзлоты в Сибирских регионах может привести к авариям трубопроводов, железных дорог, объектов народного хозяйства, различных коммуникаций. От потепления климата могут пострадать массивы Сибирских лесов, особенно кедровые леса.

— Таким образом, возникает проблема адаптации общества к изменением климата, связанная с нарастанием изменчивости погодных условий, повторяемости опасных гидрометявлений — ураганов, градобитий, метелей, шквалов, — рассказал Ягудин.