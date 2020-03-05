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Розыск: 8-летняя дочь полицейского Глязерова без вести пропала в Костроме

17:30 05.03.2020 Фото: ГУ МВД по Костроме
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Девочка могла уйти специально из-за обиды на родителей.

Розыск: 8 летняя дочь полицейского Глязерова без вести пропала в Костроме
Девочка пропала из-за обиды на родителей

В Нее полицейские, добровольны отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители разыскивают без вести пропавшую 8-летнюю Татьяну Глязерову.

4 марта девочка не вернулась домой после школы. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. В настоящее время на розыск ребенка ориентирован личный состав МО МВД России «Нейский», добровольцы, местные жители, а также сотрудники иных правоохранительных органов области.

Приметы девочки: на вид 8-9 лет, среднего телосложения, рост 135-140 см., волосы темно-русые ниже плеч.

Была одета: шапка с помпоном и шарф сиреневого цвета, красная куртка с капюшоном, джинсы светло-синего цвета, сапоги черного цвета.

При себе имела красный рюкзак с учебниками и школьными принадлежностями, сотовый телефон темно-зеленого цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка просьба незамедлительно сообщить в ДЧ МО МВД России «Нейский» 8 (49444) 3-24-50.

Отец девочки работает в местном отделении полиции, а мама находится в декрете по уходу за двухмесячным малышом. Известно, что это уже пятый ребёнок в семье.

Источник: ГУ МВД по Костромской области

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От редакции

Найдут живой?

Аноним, 05 марта 2020 18:06
НВР:
Да

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