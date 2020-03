Мужчины России: больше всего женщины любят заниматься домашним хозяйством и в выходные у них есть по 4 часа свободы

Женщины России самые прекрасные в мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса россиян, приуроченного к Международному женскому дню.

Две трети россиян (67%) считают 8 Марта праздником всех женщин, чаще так считают мужчины (78%). Треть россиян воспринимают его как обычный выходной (29%). Доля женщин, придерживающихся данного мнения, выше в 1,5 раза (37%).

Что планируют подарить мужчины?

ВЦИОМ спросил мужчин о том, что они планируют подарить своим подругам и близким женщинам. Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы (64%), а также парфюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, спиртные напитки, деликатесы (17%).

С 2017 года постепенно уменьшается доля мужчин, которые собираются подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (7% vs 15% в 2017г.), ювелирные украшения (11% vs 18% в 2017г.), а также мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты (4% vs 9% в 2017 г.).

На вопрос о том, как вы выбираете подарок близким женщинам, мужчины чаще стали отвечать, что либо спрашивают о желаниях у женщины, либо дарят деньги. С каждым годом мужчины все реже размышляют о том, что хотелось бы получить их близкой женщине (32% в 2011 г. vs 24% в 2020 г.). Доля размышляющих выше среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (47%).

Что хотят получить в подарок женщины?

В топ желаемых подарков в этом году вновь вошли цветы (47%); путевка (31%); билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%); ювелирные украшения (17%); деньги или подарочный сертификат (16%).

В 2020 году на 11 п.п. увеличилась доля россиянок, желающих получить цветы (47%), на 5 п.п. — ювелирные украшения (17%).

По остальным позициям доля снижается. Среди самых заметных снижений — путевки (на 7 п.п.), деньги или подарочный сертификат (на 7 п.п.), мобильный телефон и другие гаджеты (на 5 п.п.), автомобиль (на 5 п.п.), компьютер (на 5 п.п.).

Поговорим о свободном времени у женщин. Как считают мужчины и что на самом деле думают женщины.

По мнению трети мужчин (33%), у их жены/подруги в течение рабочих будней свободно порядка 2-3 часов, еще четверть (29%) сказали, что четыре часа и более, а 16% официально состоящих в браке или проживающих вместе с женщиной мужчин считают, что у их жены/подруги свободно все время.

Наибольший процент мужчин заявил, что в выходные дни у женщин свободно 4-7 часов (31%), почти все время — 19%.

Самое популярное времяпрепровождение среди женщин, по мнению мужчин, — домашнее хозяйство, дети, дача (72%). Второй по популярности ответ — смотреть ТВ или слушать радио. У каждого пятого «вторая половина», с которой он проживает вместе, читает книги (19%) или отдыхает и расслабляется (18%). Замыкают пятерку самых популярных ответов среди мужчин варианты: играет в компьютерные игры, сидит в интернете и/или встречается с друзьями/в гостях (по 17% соответственно).

Что думают женщины о своем свободном времени.

Более трети женщин ответили, что в будни у них свободно от четырех до семи часов в день (38%); у каждой пятой женщины — от двух до трех часов (22%). Каждая десятая назвала от 8 до 12 часов (10%). Только 8% женщин заявили, что у них почти все время свободно, — в отличие от того, что сообщили мужчины, проживающие со своими «вторыми половинками» (19%). О том, что у них нет свободного времени в рабочие будни, сообщили 4% женщин.

Насчет свободного времени в выходные дни чаще всего женщины отвечали, что у них не занято от четырех до семи часов (35%). Почти все время свободно у 13% женщин.

Самый распространенный ответ среди женщин об их времяпрепровождении — домашнее хозяйство/дети/дача (63%). Второй по частоте ответ — смотрят ТВ и/или слушают радио (39%). Третий по популярности ответ — читают книги (32%) и/или проводят время с друзьями (31%). Замыкают пятерку самых распространенных ответов: имеет хобби и занимается ими дома (28%) и/или проводит время на природе, гуляет (27%).

Представления мужчин о свободном времени их «вторых половинок» в основном совпадает с ответами самих женщин.

Источник: ВЦИОМ