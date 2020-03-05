05.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Эвакуируют из-за сильного задымления на пожаре жителей 9-этажного общежития в Бердске

17:55 05.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
0

В доме №35 на ул. Попова загорелся электрощиток в коридоре Дым распространился на несколько этажей. Жертв и пострадавших нет. После тушения огня начали проветривать коридоры и комнаты.

Эвакуируют из за сильного задымления на пожаре жителей 9 этажного общежития в Бердске
Несколько пожарным машин с автовышками приехали на происшествие в доме №35 на ул. Попова

После 17.00 сегодня, 5 марта, эвакуируют людей, проживающих в бывшем общежитии №35 на ул. Попова в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», произошло серьезное задымление на третьем этаже.

— Загорелся электрощиток в коридоре. Конечно, есть задымление. Насколько я владею информацией, люди сами эвакуируются, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

Площадь возгорания составила всего 1 кв. метр. Но большую проблему представляет едкий дым, распространившийся не по одному этажу общежития.

— Жертв и пострадавших нет. Потушат быстро. Единственное, что придется удалять дым — проветривать, открывать форточки, — отметил Безносенко.

По его словам, скорее всего, в электрощитовой на Попова, 35 снова произошло короткое замыкание. Но назвать истинную причину пожара возможно только после проверки дознавателями места происшествия.
— Поджог тоже исключать нельзя. Если данные проверки будут указывать на эту версию, будем ее отрабатывать. В общежитии все возможно, — констатировал Руслан Михайлович.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они следили за порядком и помогали людям выходить из задымленного здания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Старую проводку нужно менять?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа "убогую" ул. Попова и железный забор вместо набережной пожаловались Евгению Шестернину жители Бердска 4
19:01 05-03-2020
На
Сбербанк продадут правительству: это поможет выплачивать маткапитал и пособия на детей в России 1
19:00 05-03-2020
Сбербанк продадут правительству: это поможет выплачивать маткапитал и пособия на детей в России
БердскДепутат Бердска: Найдут место под исправительный центр ФСИН после голосования по поправкам в Конституцию
19:00 05-03-2020
Депутат Бердска: Найдут место под исправительный центр ФСИН после голосования по поправкам в Конституцию
С Богом. С народом. С семьей: все поправки в Конституцию от Путина прошли первое чтение 5
19:00 05-03-2020
С Богом. С народом. С семьей: все поправки в Конституцию от Путина прошли первое чтение
Зараженный коронавирусом прилетел в Россию из Италии
18:50 05-03-2020
Зараженный коронавирусом прилетел в Россию из Италии
Когда лучше сеять семена огурцов на рассаду?
18:48 05-03-2020
Когда лучше сеять семена огурцов на рассаду?
Бердск38 365 рублей в среднем получают жители Бердска 73
18:48 05-03-2020
38 365 рублей в среднем получают жители Бердска
БердскМатеринский капитал: Выдают маткапитал в 466 тыс. рублей родителям первенца со 2 марта 2020 года в Бердске
18:45 05-03-2020
Материнский капитал: Выдают маткапитал в 466 тыс. рублей родителям первенца со 2 марта 2020 года в Бердске
За рекламу вакцины от рака груди за 50 тыс. рублей возбудили дело против мошенника в Новосибирска
18:40 05-03-2020
За рекламу вакцины от рака груди за 50 тыс. рублей возбудили дело против мошенника в Новосибирска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
18:21 05-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима