Эвакуируют из-за сильного задымления на пожаре жителей 9-этажного общежития в Бердске

В доме №35 на ул. Попова загорелся электрощиток в коридоре Дым распространился на несколько этажей. Жертв и пострадавших нет. После тушения огня начали проветривать коридоры и комнаты.

Несколько пожарным машин с автовышками приехали на происшествие в доме №35 на ул. Попова

После 17.00 сегодня, 5 марта, эвакуируют людей, проживающих в бывшем общежитии №35 на ул. Попова в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», произошло серьезное задымление на третьем этаже.

— Загорелся электрощиток в коридоре. Конечно, есть задымление. Насколько я владею информацией, люди сами эвакуируются, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

Площадь возгорания составила всего 1 кв. метр. Но большую проблему представляет едкий дым, распространившийся не по одному этажу общежития.



— Жертв и пострадавших нет. Потушат быстро. Единственное, что придется удалять дым — проветривать, открывать форточки, — отметил Безносенко.

По его словам, скорее всего, в электрощитовой на Попова, 35 снова произошло короткое замыкание. Но назвать истинную причину пожара возможно только после проверки дознавателями места происшествия.

— Поджог тоже исключать нельзя. Если данные проверки будут указывать на эту версию, будем ее отрабатывать. В общежитии все возможно, — констатировал Руслан Михайлович.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они следили за порядком и помогали людям выходить из задымленного здания.