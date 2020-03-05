Депутат Бердска: Найдут место под исправительный центр ФСИН после голосования по поправкам в Конституцию

Подполковник Некрасов полагает, что успокаиваться рано. Он не верит, что ИЦ не смогут разместить на территории бердского военного гарнизона. По его мнению, колючая проволока и тюремные вышки в Бердске появятся.

ФСИН заявил, что исправительный центр не появится на территории бригады спецназа в Бердске

Далеко не все депутаты бердского горсовета согласны с тем, чтобы на территории города открывали исправительный центр ФСИН. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 февраля они провели закрытое совещание, где каждый получил письмо руководителя управления ФСИН по Новосибирской области генерал-майора Попето. Он просит мэра Бердска Евгения Шестернина изыскать возможность создания ИЦ, ссылаясь на подписанный президентом протокол Совбеза о содействии муниципальных властей службе исполнения наказания и на дефицит мест для осужденных к принудительным работам.

Несмотря на то, что генерал заверил, что база 67-й бригады спецназа не рассматривается как возможное место для размещения исправительного центра, депутат Андрей Некрасов не исключает, что учреждение ФСИН может появиться на территории 337-го вертолетного полка, некогда дислоцировавшегося в Бердске, или на месте недостроенных домов для военнослужащих, которые давно стали пристанищем сталкеров.

— Колючей проволокой огородят, вышки поставят и — все! А выходить заключенные смогут свободно — и на работу, и в город, — рисует будущее Бердска депутат.

Но он полагает, что месяца два в Бердске все будет спокойно.

— 22 апреля будет референдум — голосование по поправкам в Конституцию. Зачем им сейчас будоражить народ? Вот и все. Похожая ситуация была перед выборами президента с повышением пенсионного возраста. Сначала говорили, что менять возраст не будут. А как выборы прошли, через месяц увеличили пенсионный возраст. И сейчас также сделают. Им не нужны волнения. Нам ни в коем случае нельзя успокаиваться. Я не верю! — высказал свое мнение Андрей Некрасов.

Не верят и бердские общественники, готовящие акции протеста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Хотя и. о. мэра Бердска Владимир Захаров понял письмо генерала Попето однозначно: в бригаде исправительного центра не будет. Впрочем, в течение 30 дней бердские власти обязаны дать ответ, где ИЦ может быть открыт, например, на крупных предприятиях. И чиновники уже обратились с просьбой к предпринимателям изыскать резервы. Ответить ФСИНу придется до 28 марта.

— Налоговая отремонтировала, привела в порядок 4-этажное здание казармы. Там сделали архив управления ФНС всей Новосибирской области. Это здание отдали в аренду. А земля осталась у Министерства обороны, — напомнил Андрей Васильевич.

По его словам, за этой сделкой стоят высокие персоны из Госдумы, как «докладывает контрразведка из Москвы»:



— Сейчас они прорабатывают вопрос, чтобы налоговая инспекция забрала себе здание столовой. Ведь в архиве сейчас люди работают, а есть им где-то надо. Министерство обороны сложно понять. Землю они никому отдавать не собираются, как заявил Шойгу. В Госдуме лоббируют, не знаю, чьи интересы.

Как рассказал подполковник Некрасов, после развала Советского Союза, в стране осталась 21 тыс. военных городков, но «стоит задача» сохранить только 300. Активно передают гражданским, муниципальным властям военные городки со всей инфраструктурой на Дальнем Востоке, в некоторых сибирских регионах. Почему это не случается с бердским военным гарнизоном, остается загадкой. Видимо, на него имеют серьезные виды серьезные люди, полагает бердский депутат.

Напомним, что 67-ю бригаду спецназа ГРУ расформировали в 2009 году. В тот же год бердских вертолетчиков перевели в Обь. Ненадолго в 2014 году на территории бригады появились десантники, но вскоре их перевели в Шилово. И в 2018-м отдали казарму налоговикам.

— Мы давно предлагаем открыть в военном городке Бердска центр подготовки «Юнармии» для всего Сибирского федерального округа, кадетский корпус — на базе вертолетного полка. Завязать это на «Обувь Сибири», чтобы там шили берцы для обеспечения армии. Сказали, что идея хорошая, умная, но пока нет, — прокомментировал Андрей Васильевич.

По его мнению, только «официальная бумага» из Минобороны может служить своеобразной охранной грамотой: что не тронут территорию бердского военного гарнизона.