За рекламу вакцины от рака груди за 50 тыс. рублей возбудили дело против мошенника в Новосибирска

От имени ликвидированного ООО «Домашний доктор» 64-летний новосибирец распространял рекламу о продаже лекарства от рака молочной железы и добровольной вакцинации. Обманутых женщин просят обращаться в полицию.

В Новосибирске возбудили дело из-за рекламы «вакцины» от рака груди

Полиция возбудила дело о покушении на мошенничество в отношении жителя Новосибирска, рекламировавшего вакцинацию от рака молочной железы, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что прокуратура Кировского района Новосибирска в связи с сообщениями СМИ о продаже лекарства от рака в январе этого года совместно с сотрудниками полиции организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

«Установлено, что в Новосибирске по улице Зорге, 14 (кабинет 309) от имени ликвидированного ООО «Домашний доктор» и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в этом же помещении были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы и упаковки из-под противоопухолевого препарата «Рисарг».

«По результатам проверки в отделе полиции в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль», — говорится в сообщении.

В свою очередь ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что в рамках предварительного расследования по уголовному делу устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности фигуранта, а также круг людей, которые обращались к нему за получением якобы медицинской помощи. Обманутых граждан просят обратиться в полицию.