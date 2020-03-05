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Зараженный коронавирусом прилетел в Россию из Италии

18:50 05.03.2020 Фото: Википедии
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Он обратился к врачам 2 марта. До этого в России были зафиксированы три случая, жертв нет. На 5 марта число зараженных по всему миру превысило 95 тыс., умерли 3285 человек. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Зараженный коронавирусом прилетел в Россию из Италии
В России выявили еще одного заболевшего коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии. Мужчина прибыл в страну 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс, исследование выявило коронавирус.

«Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — добавляется в сообщении.

До этого в России были зафиксированы три случая, жертв нет.

В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь, которой дали название Covid-19, может протекать без симптомов. В острых формах сопровождается одышкой.

По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 95 тысяч, умерли 3285 человек, передает РИА Новости. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.

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