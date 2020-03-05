Увидел порно с участием жены и покончил с собой житель Воронежа

Мужчина, которому супруга изменила сразу с двумя партнерами, сначала пребывал в депрессии, а потом наложил на себя руки в сарае частного дома. Неверную жену теперь обвиняют в доведении до суицида.

Муж не смог пережить ставшую достоянием Сети групповую измену супруги

Муж жительницы Воронежа покончил с собой, увидев порнографическое видео с участием своей супруги, пишут СМИ.

39-летняя дама изменила мужу с двумя мужчинами. Ее половые партнеры записали интимную сцену полностью и выложили в соцсети. Видеоролик попал на глаза мужу. После увиденного он некоторое время пребывал в депрессии, а позже наложил на себя руки. Тело обнаружили в сарае частного дома.

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «Доведение до суицида».