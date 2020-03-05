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Увидел порно с участием жены и покончил с собой житель Воронежа

19:15 05.03.2020 Фото: Википедии
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Мужчина, которому супруга изменила сразу с двумя партнерами, сначала пребывал в депрессии, а потом наложил на себя руки в сарае частного дома. Неверную жену теперь обвиняют в доведении до суицида.

Увидел порно с участием жены и покончил с собой житель Воронежа
Муж не смог пережить ставшую достоянием Сети групповую измену супруги

Муж жительницы Воронежа покончил с собой, увидев порнографическое видео с участием своей супруги, пишут СМИ.

39-летняя дама изменила мужу с двумя мужчинами. Ее половые партнеры записали интимную сцену полностью и выложили в соцсети. Видеоролик попал на глаза мужу. После увиденного он некоторое время пребывал в депрессии, а позже наложил на себя руки. Тело обнаружили в сарае частного дома.

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «Доведение до суицида».

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От редакции

Жену посадят?

Новый мэр, 05 марта 2020 20:41
Жена оказалась плохой актрисой
Аноним, 05 марта 2020 20:48
НВР: нет конечно.
Но прославилась она на всю страну
Аноним, 05 марта 2020 21:21
измена не доведение до самоубийства .
он сам искал порно .
маразм !
Аноним, 05 марта 2020 21:23
А скиньте ролик?
Аноним, 05 марта 2020 21:35
"39-летняя дама изменила мужу с двумя мужчинами. Ее половые партнеры записали интимную сцену полностью и выложили в соцсети."

Ничего не понимаю, почему эти два "актёра", выложили порнографию в соцсеть, распространив её, предоставили против себя все доказательства на блюдечке и не огребли по статье срок?
Аноним, 05 марта 2020 21:51
НВР:
Нет

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