Увидел порно с участием жены и покончил с собой житель Воронежа

Муж жительницы Воронежа покончил с собой, увидев порнографическое видео с участием своей супруги, пишут СМИ.
39-летняя дама изменила мужу с двумя мужчинами. Ее половые партнеры записали интимную сцену полностью и выложили в соцсети. Видеоролик попал на глаза мужу. После увиденного он некоторое время пребывал в депрессии, а позже наложил на себя руки. Тело обнаружили в сарае частного дома.
Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «Доведение до суицида».
Но прославилась она на всю страну
он сам искал порно .
маразм !
Ничего не понимаю, почему эти два "актёра", выложили порнографию в соцсеть, распространив её, предоставили против себя все доказательства на блюдечке и не огребли по статье срок?
Нет