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Попала на фото самая секретная в мире подводная лодка

19:30 05.03.2020 Фото: forbes.com
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Единственную кубинскую субмарину удалось сфотографировать дважды за 15 лет. Флот Кубы эксплуатирует старую советскую технику.

Попала на фото самая секретная в мире подводная лодка
Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки. Как отмечает издание, Delfin — одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.

«Две фотографии за 15 лет, вот это секретность! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней», — цитирует автора статьи РИА Новости.

По данным издания, сейчас кубинский флот эксплуатирует старую советскую технику, переоборудованные рыболовные траулеры, а также самодельные торпедные аппараты. Forbes отмечает, что Delfin, скорее всего, тоже была собрана на Кубе подобным образом.

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