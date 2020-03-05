Попала на фото самая секретная в мире подводная лодка

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки. Как отмечает издание, Delfin — одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.

«Две фотографии за 15 лет, вот это секретность! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней», — цитирует автора статьи РИА Новости.

По данным издания, сейчас кубинский флот эксплуатирует старую советскую технику, переоборудованные рыболовные траулеры, а также самодельные торпедные аппараты. Forbes отмечает, что Delfin, скорее всего, тоже была собрана на Кубе подобным образом.